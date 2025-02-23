Как выглядит турнирная таблица УПЛ после победы Динамо над Карпатами

С 21 до 24 февраля проходят поединки 18-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25.

Завершились 7 матчей 18-го тура УПЛ, еще один поединок впереди.

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23 февраля Динамо обыграло Карпаты и имеет перевес над ближайшим преследователем в 5 очков.

Топ-пятерка УПЛ: Динамо Киев (46), Александрия (41), Шахтер (33), Кривбасс (31), Полесье (30).

24 февраля Шахтер во Львове будет принимать Левый Берег и может сократить отставание.

Внизу турнирной таблицы находятся: Ворскла, Левый Берег (по 16), Черноморец (15), Ингулец (9).

Распределение мест в еврокубках 2025/26 по итогам сезона УПЛ 2024/25

Первое место УПЛ – Лига чемпионов, 2-й раунд квалификации

Победитель Кубка Украины – Лига Европы, 1-й раунд квалификации

Второе место УПЛ – Лига конференций, 2-й раунд квалификации

Третье место УПЛ – Лига конференций, 2-й раунд квалификации

⚽️ Украинская Премьер-лига. 18-й тур

🔹 21 февраля (пятница)

15:30. Колос – Черноморец – 1:2

🔹 22 февраля (суббота)

13:00. Кривбасс – Верес – 0:3

– 0:3 15:30. Ингулец – Полесье – 0:1

– 0:1 18:00. Рух – ЛНЗ – 0:1

🔹 23 февраля (воскресенье)

13:00. Оболонь – Ворскла – 1:0

– Ворскла – 1:0 15:30. Александрия – Заря – 2:1

– Заря – 2:1 18:00. Динамо – Карпаты – 2:0

🔹 24 февраля (понедельник)

18:00. Шахтар – Левый Берег

🏆 Турнирная таблица

№ Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О 1 Динамо Киев 18 14 4 0 39 - 11 46 2 Александрия 18 12 5 1 28 - 13 41 3 Шахтер Донецк 16 10 3 3 41 - 15 33 4 Кривбасс 17 9 4 4 22 - 16 31 5 Полесье 18 8 6 4 25 - 16 30 6 Карпаты Львов 18 7 3 8 22 - 23 24 7 Рух Львов 18 5 8 5 21 - 15 23 8 Верес 18 5 7 6 20 - 24 22 9 ЛНЗ Черкассы 18 6 4 8 19 - 26 22 10 Заря 17 7 1 9 19 - 22 22 11 Колос Ковалевка 18 3 9 6 12 - 14 18 12 Оболонь 18 4 5 9 11 - 29 17 13 Ворскла 18 4 4 10 15 - 26 16 14 Левый берег 17 4 4 9 9 - 20 16 15 Черноморец 18 4 3 11 13 - 26 15 16 Ингулец 17 1 6 10 12 - 32 9 Полная таблица

📊 Инфографика