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Украина. Премьер лига
23 февраля 2025, 23:43 | Обновлено 24 февраля 2025, 00:26
350
1

Как выглядит турнирная таблица УПЛ после победы Динамо над Карпатами

Динамо опережает ближайшего преследователя на 5 очков

23 февраля 2025, 23:43 | Обновлено 24 февраля 2025, 00:26
350
1
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после победы Динамо над Карпатами
ФК Динамо

С 21 до 24 февраля проходят поединки 18-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25.

Завершились 7 матчей 18-го тура УПЛ, еще один поединок впереди.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

23 февраля Динамо обыграло Карпаты и имеет перевес над ближайшим преследователем в 5 очков.

Топ-пятерка УПЛ: Динамо Киев (46), Александрия (41), Шахтер (33), Кривбасс (31), Полесье (30).

24 февраля Шахтер во Львове будет принимать Левый Берег и может сократить отставание.

Внизу турнирной таблицы находятся: Ворскла, Левый Берег (по 16), Черноморец (15), Ингулец (9).

Распределение мест в еврокубках 2025/26 по итогам сезона УПЛ 2024/25

  • Первое место УПЛ – Лига чемпионов, 2-й раунд квалификации
  • Победитель Кубка Украины – Лига Европы, 1-й раунд квалификации
  • Второе место УПЛ – Лига конференций, 2-й раунд квалификации
  • Третье место УПЛ – Лига конференций, 2-й раунд квалификации

⚽️ Украинская Премьер-лига. 18-й тур

🔹 21 февраля (пятница)

  • 15:30. Колос – Черноморец – 1:2

🔹 22 февраля (суббота)

  • 13:00. Кривбасс – Верес – 0:3
  • 15:30. Ингулец – Полесье – 0:1
  • 18:00. Рух – ЛНЗ – 0:1

🔹 23 февраля (воскресенье)

  • 13:00. Оболонь – Ворскла – 1:0
  • 15:30. Александрия – Заря – 2:1
  • 18:00. Динамо – Карпаты – 2:0

🔹 24 февраля (понедельник)

  • 18:00. Шахтар – Левый Берег

🏆 Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Динамо Киев 18 14 4 0 39 - 11 46
2 Александрия 18 12 5 1 28 - 13 41
3 Шахтер Донецк 16 10 3 3 41 - 15 33
4 Кривбасс 17 9 4 4 22 - 16 31
5 Полесье 18 8 6 4 25 - 16 30
6 Карпаты Львов 18 7 3 8 22 - 23 24
7 Рух Львов 18 5 8 5 21 - 15 23
8 Верес 18 5 7 6 20 - 24 22
9 ЛНЗ Черкассы 18 6 4 8 19 - 26 22
10 Заря 17 7 1 9 19 - 22 22
11 Колос Ковалевка 18 3 9 6 12 - 14 18
12 Оболонь 18 4 5 9 11 - 29 17
13 Ворскла 18 4 4 10 15 - 26 16
14 Левый берег 17 4 4 9 9 - 20 16
15 Черноморец 18 4 3 11 13 - 26 15
16 Ингулец 17 1 6 10 12 - 32 9
Полная таблица

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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PullBen
Якщо звернути увагу на те, що у Шахти ще 2 матчі в запасі то ще рано наперед скидувати їх з гонки. Динамо не завжди буде так впенено вигравати матчі як зараз
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