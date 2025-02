ФОТО. Жутко. Лицо в крови: лидера Фиорентины увезли в больницу прямо с поля

23 февраля состоялся матч 26-го тура Серии А 2024/25 между командами Верона и Фиорентина.

Поединок прошел на стадионе Марк Антонио Бентегоди. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев благодаря голу Антуана Бернеда на 90+5-й.

На 64-й минуте лучший бомбардир фиалок Мойзе Кин получил удар коленом в лицо. Врачи оказали нападающему помощь, забинтовали голову и Кин продолжил встречу.

Но спустя некоторое время Мойзе рухнул на газон и потерял сознание. Кин получил рассечение в области века, на его лице была видна кровь. Игрока унесли с поля на носилках, а его шея была зафиксирована при помощи специального устройства.

Кина доставили в больницу, он был в сознании. Пресс-служба Фиорентины в социальных сетях заявила, что Мойзе получил травму голову и сейчас находится на обследовании. Новых обновлений о ситуации со здоровьем футболиста пока что не было.

Для Фиорентины это уже второй жуткий случай в сезоне. В декабре 2024 года Эдоардо Бове пережил остановку сердца. В итоге ему установили дефибриллятор, но больше играть в Италии он не сможет.

