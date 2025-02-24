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Чемпионат Италии
Эллас Верона
23.02.2025 16:00 – FT 1 : 0
Фиорентина
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Италия
24 февраля 2025, 04:59 | Обновлено 24 февраля 2025, 06:20
371
0

ФОТО. Жутко. Лицо в крови: лидера Фиорентины увезли в больницу прямо с поля

Мойзе Кин получил травму головы в матче против Вероны (0:1)

24 февраля 2025, 04:59 | Обновлено 24 февраля 2025, 06:20
371
0
ФОТО. Жутко. Лицо в крови: лидера Фиорентины увезли в больницу прямо с поля
Getty Images/Global Images Ukraine

23 февраля состоялся матч 26-го тура Серии А 2024/25 между командами Верона и Фиорентина.

Поединок прошел на стадионе Марк Антонио Бентегоди. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев благодаря голу Антуана Бернеда на 90+5-й.

На 64-й минуте лучший бомбардир фиалок Мойзе Кин получил удар коленом в лицо. Врачи оказали нападающему помощь, забинтовали голову и Кин продолжил встречу.

Но спустя некоторое время Мойзе рухнул на газон и потерял сознание. Кин получил рассечение в области века, на его лице была видна кровь. Игрока унесли с поля на носилках, а его шея была зафиксирована при помощи специального устройства.

Кина доставили в больницу, он был в сознании. Пресс-служба Фиорентины в социальных сетях заявила, что Мойзе получил травму голову и сейчас находится на обследовании. Новых обновлений о ситуации со здоровьем футболиста пока что не было.

Для Фиорентины это уже второй жуткий случай в сезоне. В декабре 2024 года Эдоардо Бове пережил остановку сердца. В итоге ему установили дефибриллятор, но больше играть в Италии он не сможет.

ФОТО. Жутко. Лицо в крови: лидера Фиорентины увезли в больницу прямо с поля

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

События матча

90’ +5
ГОЛ ! Мяч забил Антуан Бернеде (Эллас Верона).
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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