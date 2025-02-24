ФОТО. Жутко. Лицо в крови: лидера Фиорентины увезли в больницу прямо с поля
Мойзе Кин получил травму головы в матче против Вероны (0:1)
23 февраля состоялся матч 26-го тура Серии А 2024/25 между командами Верона и Фиорентина.
Поединок прошел на стадионе Марк Антонио Бентегоди. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев благодаря голу Антуана Бернеда на 90+5-й.
На 64-й минуте лучший бомбардир фиалок Мойзе Кин получил удар коленом в лицо. Врачи оказали нападающему помощь, забинтовали голову и Кин продолжил встречу.
Но спустя некоторое время Мойзе рухнул на газон и потерял сознание. Кин получил рассечение в области века, на его лице была видна кровь. Игрока унесли с поля на носилках, а его шея была зафиксирована при помощи специального устройства.
Кина доставили в больницу, он был в сознании. Пресс-служба Фиорентины в социальных сетях заявила, что Мойзе получил травму голову и сейчас находится на обследовании. Новых обновлений о ситуации со здоровьем футболиста пока что не было.
Для Фиорентины это уже второй жуткий случай в сезоне. В декабре 2024 года Эдоардо Бове пережил остановку сердца. В итоге ему установили дефибриллятор, но больше играть в Италии он не сможет.
ФОТО. Жутко. Лицо в крови: лидера Фиорентины увезли в больницу прямо с поля
Moise Kean has collapsed on field after a head injury 🤕 Prayers up for Moise #Kean🤞🏽— “𝗔 𝗡 𝗗 𝗔 𝗥” (@andarsofian) February 23, 2025
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События матча
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