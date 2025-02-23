23.02.2025 16:00 – FT 1 : 0
Италия23 февраля 2025, 22:31 | Обновлено 23 февраля 2025, 22:39
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ВИДЕО. Не время для фиалок. Верона переиграла Фиорентину с голом на 90+5
Автором единственного гола в этой игре стал Антуан Бернед
23 февраля 2025, 22:31 | Обновлено 23 февраля 2025, 22:39
33
2
В матче 26-го тура чемпионата Италии «Верона» одержала победу над «Фиорентиной» 1:0.
Автором единственного гола в этой игре стал Антуан Бернед, который принес победу хозяевам поля на 90+5-й минуте.
«Верона» набрала 26 очков и поднялась на 14-е место. «Фиорентина» с 42 очками занимает 5-е место. У фиолетовых третье поражение кряду.
Серия А. 26-й тур, 23 февраля
Верона – Фиорентина – 1:0
Гол: Бернед, 90+5
Видео гола и обзор матча
События матча
90’ +5
ГОЛ ! Мяч забил Антуан Бернеде (Эллас Верона).
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