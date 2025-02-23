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Чемпионат Италии
Эллас Верона
23.02.2025 16:00 – FT 1 : 0
Фиорентина
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
23 февраля 2025, 22:31 | Обновлено 23 февраля 2025, 22:39
33
2

ВИДЕО. Не время для фиалок. Верона переиграла Фиорентину с голом на 90+5

Автором единственного гола в этой игре стал Антуан Бернед

23 февраля 2025, 22:31 | Обновлено 23 февраля 2025, 22:39
33
2
ВИДЕО. Не время для фиалок. Верона переиграла Фиорентину с голом на 90+5
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 26-го тура чемпионата Италии «Верона» одержала победу над «Фиорентиной» 1:0.

Автором единственного гола в этой игре стал Антуан Бернед, который принес победу хозяевам поля на 90+5-й минуте.

«Верона» набрала 26 очков и поднялась на 14-е место. «Фиорентина» с 42 очками занимает 5-е место. У фиолетовых третье поражение кряду.

Серия А. 26-й тур, 23 февраля

Верона – Фиорентина – 1:0

Гол: Бернед, 90+5

Видео гола и обзор матча

События матча

90’ +5
ГОЛ ! Мяч забил Антуан Бернеде (Эллас Верона).
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чемпионат Италии по футболу Верона Фиорентина Серия A видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Комментарии 2
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Mark4854590
Вже третя поразка поспіль. Ладно Інтеру програли, але Комо та Вероні...
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