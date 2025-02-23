ВИДЕО. Не время для фиалок. Верона переиграла Фиорентину с голом на 90+5

В матче 26-го тура чемпионата Италии «Верона» одержала победу над «Фиорентиной» 1:0.

Автором единственного гола в этой игре стал Антуан Бернед, который принес победу хозяевам поля на 90+5-й минуте.

«Верона» набрала 26 очков и поднялась на 14-е место. «Фиорентина» с 42 очками занимает 5-е место. У фиолетовых третье поражение кряду.

Серия А. 26-й тур, 23 февраля

Верона – Фиорентина – 1:0

Гол: Бернед, 90+5

Видео гола и обзор матча