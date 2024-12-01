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Фиорентина
01.12.2024 19:00 – Матч прерван, 22’ 0 : 0
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Италия
01 декабря 2024, 19:32 | Обновлено 01 декабря 2024, 19:42
6618
2

ФОТО. Матч Фиорентина – Интер завершили досрочно. Игрок потерял сознание

Эдоардо Бове забрали с поля на автомобиле скорой помощи

01 декабря 2024, 19:32 | Обновлено 01 декабря 2024, 19:42
6618
2
ФОТО. Матч Фиорентина – Интер завершили досрочно. Игрок потерял сознание
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1 декабря стартовал матч 14-го тура Серии А 2024/25 между командами Фиорентина и Интер.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Коллективы начали игру на арене Артеимо Франки во Флоренции в 19:00 по Киеву.

Однако команды сыграли всего 17 минут. 22-летний итальянский хавбек фиалок Эдоардо Бове потерял сознание.

Его забрали с поля на автомобиле скорой помощи. Сообщается, что у футболиста случился эпилептический приступ. Судья завершил игру.

ФОТО. Матч Фиорентина – Интер завершили досрочно. Игрок потерял сознание

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Эдоардо Бове фото потеря сознания Фиорентина Интер Милан Фиорентина - Интер Серия A чемпионат Италии по футболу травма скорая помощь
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 2
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Обсервер Влад
А як травма у гравця - чому його міняють, а не завершують гру? Епілептичний напад не загрожує життю футболіста, як і травма на футбольному полі.
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0
Михаил Скрипка
Гравцеві погано, а сайт рекламу ще вставити дозволяє собі!! Які яскраві моменти? Що ви за лайно?? 
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-1
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