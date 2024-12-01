ФОТО. Матч Фиорентина – Интер завершили досрочно. Игрок потерял сознание
Эдоардо Бове забрали с поля на автомобиле скорой помощи
1 декабря стартовал матч 14-го тура Серии А 2024/25 между командами Фиорентина и Интер.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Коллективы начали игру на арене Артеимо Франки во Флоренции в 19:00 по Киеву.
Однако команды сыграли всего 17 минут. 22-летний итальянский хавбек фиалок Эдоардо Бове потерял сознание.
Его забрали с поля на автомобиле скорой помощи. Сообщается, что у футболиста случился эпилептический приступ. Судья завершил игру.
ФОТО. Матч Фиорентина – Интер завершили досрочно. Игрок потерял сознание
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Известного промоутера поразила физическая форма Владимира
Ковалевцы сумели отобрать очки у киевлян