1 декабря стартовал матч 14-го тура Серии А 2024/25 между командами Фиорентина и Интер.

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Коллективы начали игру на арене Артеимо Франки во Флоренции в 19:00 по Киеву.

Однако команды сыграли всего 17 минут. 22-летний итальянский хавбек фиалок Эдоардо Бове потерял сознание.

Его забрали с поля на автомобиле скорой помощи. Сообщается, что у футболиста случился эпилептический приступ. Судья завершил игру.

ФОТО. Матч Фиорентина – Интер завершили досрочно. Игрок потерял сознание