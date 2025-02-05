В четверг, 6 февраля, состоится доигровка матча 14-го тура Серии А «Фиорентина» – «Интер». Поединок прервали при счете 0:0 из-за сердечного приступа у Эдоардо Бове. У игрока «Фиорентины» была остановка сердца и его реанимировали на поле. Игра возобновится с 17-й минуты.

Фиорентина

После двух поражений от «Наполи» (0:3) и «Монцы» (1:2) «Фиорентина» сыграла вничью с «Торино» (1:1), а также выиграла у «Лацио» (2:1) и «Дженоа» (2:1). В турнирной таблице «фиалки» идут на шестом месте на расстоянии в три очка от зоны Лиги чемпионов. В домашних матчах команда Раффаэле Палладино одержала 6 побед, 3 раза сыграла вничью и потерпела 2 поражения.

Интер

«Интер» ведет борьбу за лидерство с «Наполи». Победа над «Фиорентиной» позволит подопечным Симоне Индзаги сравняться по очкам с неаполитанцами. Сейчас у «Интера» 51 очко в 22 матчах. В прошлом туре команда в дерби с «Миланом» спаслась от поражения в компенсированное время благодаря голу Де Врея на 90+3-й минуте. При этом на помощь голкиперу «Милана» несколько раз приходил каркас ворот. В текущем сезоне Серии А «Интер» в гостях не проигрывал, одержав 8 побед и трижды сыграв вничью.

Личные встречи

У команд богатая история противостояний. «Фиорентина» выиграла 50 матчей из 190. У «Интера» побед больше, а именно 81. При этом «Интер» побеждал «Фиорентину» в трех последних очных матчах.

«Фиорентина» – «Интер»: ключевая статистика и тренды

Беспроигрышная серия команды Индзаги длится семь матчей. «Фиорентина» забивает в четырех поединках подряд.

«Фиорентина» (возможный состав): Де Хеа, Гозенс, Раньери, Комуццо, Додо, Адли, Катальди, Соттиль, Бельтран, Кольпани, Кин.

«Интер» (возможный состав): Зоммер, Бастони, де Врей, Биссек, Ди Марко, Мхитарян, Аслани, Барелла, Дармиан, Лаутаро Мартинес, Тюрам.

Прогноз

«Интер» вполне может одержать победу и для этого есть все предпосылки (коэффициент 1,85).