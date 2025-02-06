Сенсационный разгром. Фиорентина разбила Интер в доигрывании матча Серии А

В четверг, 6 февраля, был доигран матч 14-го тура Серии А между «Фиорентиной» и миланским «Интером».

Матч принимал стадион Артемио Франки в Флоренции.

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Хозяева поля сенсационно разгромили своих соперников со счетом 3:0. Дублем отметился Мойзе Кин, также гол на счет Раньери.

После этого матча «Фиорентина» с 42 очками расположилась на 4-м месте, а «Интер» с 51 баллом остался на 2-й позиции.

1 декабря 2024 матч был прерван на 17 мин при счете 0:0, когда Эдоардо Бове потерял сознание.

Серия А. 14-й тур

Фиорентина – Интер – 3:0

Голы: Раньери, 59, Кин, 68, 89

Фото матча: