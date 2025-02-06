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Чемпионат Италии
Фиорентина
06.02.2025 21:45 – FT 3 : 0
Интер Милан
1 декабря 2024 матч был прерван на 17 мин, когда Эдоардо Бове потерял сознание. Доигрывание – 6 марта 2025
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Италия
06 февраля 2025, 23:35 | Обновлено 07 февраля 2025, 01:39
575
1

Сенсационный разгром. Фиорентина разбила Интер в доигрывании матча Серии А

Команда Раффаеле Палладино не оставила шансов «неррадзури»

06 февраля 2025, 23:35 | Обновлено 07 февраля 2025, 01:39
575
1
Сенсационный разгром. Фиорентина разбила Интер в доигрывании матча Серии А
Getty Images/Global Images Ukraine. Фиорентина

В четверг, 6 февраля, был доигран матч 14-го тура Серии А между «Фиорентиной» и миланским «Интером».

Матч принимал стадион Артемио Франки в Флоренции.

Все самые яркие моменты матча доступны в Telegram Sport.ua

Хозяева поля сенсационно разгромили своих соперников со счетом 3:0. Дублем отметился Мойзе Кин, также гол на счет Раньери.

После этого матча «Фиорентина» с 42 очками расположилась на 4-м месте, а «Интер» с 51 баллом остался на 2-й позиции.

1 декабря 2024 матч был прерван на 17 мин при счете 0:0, когда Эдоардо Бове потерял сознание.

Серия А. 14-й тур

Фиорентина – Интер – 3:0

Голы: Раньери, 59, Кин, 68, 89

Фото матча:

События матча

89’
ГОЛ ! Мяч забил Мойзе Кин (Фиорентина).
68’
ГОЛ ! Мяч забил Мойзе Кин (Фиорентина).
59’
ГОЛ ! Мяч забил Лука Раньери (Фиорентина).
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Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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Victor673256ua
Зовсім неочікуваний результат. Інтер міг наздогнати Наполі. Але боротьба за зону ЛЧ тільки посилилась
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