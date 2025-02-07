Симоне Индзаги: «Мы заслужили поражение. Поздравляю Фиорентину»

Главный тренер миланского «Интера» Симоне Индзаги прокомментировал поражение от «Фиорентины» в матче 14-го тура Серии A.

«В этом матче нас просто не было. Нам не хватало всего. Мы заслужили поражение, и нужно поздравить «Фиорентину».

Уже в первом тайме были тревожные сигналы, на которые нужно было реагировать, но мы этого не сделали. Это моя ответственность. Не будем делать трагедии, но детально проанализируем это поражение.

Сейчас не хочу оправдываться. Это поражение не завершает сезон. Мы просто не показали той игры, которую должны были демонстрировать.

В целом я доволен командой, которую имею. Этот состав неоднократно давал мне поводы для радости. Сейчас нужно показать злость в следующих матчах, ведь впереди еще много борьбы», – отметил Индзаги.