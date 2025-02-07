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07 февраля 2025, 05:40 |
176
0

Симоне Индзаги: «Мы заслужили поражение. Поздравляю Фиорентину»

«Интер» проиграл с разгромным счетом 3:0

07 февраля 2025, 05:40 |
176
0
Симоне Индзаги: «Мы заслужили поражение. Поздравляю Фиорентину»
Getty Images/Global Images Ukraine. Симоне Индзаги

Главный тренер миланского «Интера» Симоне Индзаги прокомментировал поражение от «Фиорентины» в матче 14-го тура Серии A.

«В этом матче нас просто не было. Нам не хватало всего. Мы заслужили поражение, и нужно поздравить «Фиорентину».

Уже в первом тайме были тревожные сигналы, на которые нужно было реагировать, но мы этого не сделали. Это моя ответственность. Не будем делать трагедии, но детально проанализируем это поражение.

Сейчас не хочу оправдываться. Это поражение не завершает сезон. Мы просто не показали той игры, которую должны были демонстрировать.

В целом я доволен командой, которую имею. Этот состав неоднократно давал мне поводы для радости. Сейчас нужно показать злость в следующих матчах, ведь впереди еще много борьбы», – отметил Индзаги.

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Симоне Индзаги Фиорентина Серия A Интер Милан чемпионат Италии по футболу доигрывание матча Фиорентина - Интер
Александр Сильченко Источник: Football-Italia
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