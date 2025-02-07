Фиорентина – Интер Милан – 3:0. Падение чемпионов. Видео голов и обзор
Команды доиграли матч, который начался еще 1 декабря
6 февраля был доигран матч 14-го тура Серии А между «Фиорентиной» и «Интером».
Матч начали с 16-й минуты, ведь именно на этой минуте он был приостановлен 1 декабря 2024 года, когда игрок «Фиорентины» Эдоардо Бове потерял сознание на футбольном поле.
В первом тайме команды голов не забивали. А во втором на 59-й минуте начал громить соперника Лука Раньери, который после подачи углового точно пробил в нижний левый угол ворот.
На 68-й Мойзе Кин откликнулся на навесную передачу Додо 2:0. Тот же Мойзе Кин на 89-й минуте воспользовался ошибкой защитников «Интера» и установил итоговый результат 3:0.
«Интер» остался после поражения на второй строчке, а «Фиорентина» поднялась на четвертую.
Серия А. 14-й тур
Фиорентина – Интер – 3:0
Голы: Раньери, 59, Кин, 68, 89
Видео голов и обзор матча
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
«Железный Майк» высоко оценил Дэвида Бенавидеса
«Мерсисайдцы» взяли реванш над »Тоттенхэмом»