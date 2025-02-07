Фиорентина – Интер Милан – 3:0. Падение чемпионов. Видео голов и обзор

6 февраля был доигран матч 14-го тура Серии А между «Фиорентиной» и «Интером».

Матч начали с 16-й минуты, ведь именно на этой минуте он был приостановлен 1 декабря 2024 года, когда игрок «Фиорентины» Эдоардо Бове потерял сознание на футбольном поле.

В первом тайме команды голов не забивали. А во втором на 59-й минуте начал громить соперника Лука Раньери, который после подачи углового точно пробил в нижний левый угол ворот.

На 68-й Мойзе Кин откликнулся на навесную передачу Додо 2:0. Тот же Мойзе Кин на 89-й минуте воспользовался ошибкой защитников «Интера» и установил итоговый результат 3:0.

«Интер» остался после поражения на второй строчке, а «Фиорентина» поднялась на четвертую.

Серия А. 14-й тур

Фиорентина – Интер – 3:0

Голы: Раньери, 59, Кин, 68, 89

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