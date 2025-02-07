Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Фиорентина – Интер Милан – 3:0. Падение чемпионов. Видео голов и обзор
Чемпионат Италии
Фиорентина
06.02.2025 21:45 – FT 3 : 0
Интер Милан
1 декабря 2024 матч был прерван на 17 мин, когда Эдоардо Бове потерял сознание. Доигрывание – 6 марта 2025
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
07 февраля 2025, 01:30 | Обновлено 07 февраля 2025, 01:39
37
0

Фиорентина – Интер Милан – 3:0. Падение чемпионов. Видео голов и обзор

Команды доиграли матч, который начался еще 1 декабря

07 февраля 2025, 01:30 | Обновлено 07 февраля 2025, 01:39
37
0
Фиорентина – Интер Милан – 3:0. Падение чемпионов. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Фиорентина – Интер

6 февраля был доигран матч 14-го тура Серии А между «Фиорентиной» и «Интером».

Матч начали с 16-й минуты, ведь именно на этой минуте он был приостановлен 1 декабря 2024 года, когда игрок «Фиорентины» Эдоардо Бове потерял сознание на футбольном поле.

В первом тайме команды голов не забивали. А во втором на 59-й минуте начал громить соперника Лука Раньери, который после подачи углового точно пробил в нижний левый угол ворот.

На 68-й Мойзе Кин откликнулся на навесную передачу Додо 2:0. Тот же Мойзе Кин на 89-й минуте воспользовался ошибкой защитников «Интера» и установил итоговый результат 3:0.

«Интер» остался после поражения на второй строчке, а «Фиорентина» поднялась на четвертую.

Серия А. 14-й тур

Фиорентина – Интер – 3:0

Голы: Раньери, 59, Кин, 68, 89

Видео голов и обзор матча

События матча

89’
ГОЛ ! Мяч забил Мойзе Кин (Фиорентина).
68’
ГОЛ ! Мяч забил Мойзе Кин (Фиорентина).
59’
ГОЛ ! Мяч забил Лука Раньери (Фиорентина).
По теме:
Определены пары 1/4 финала Кубка Франции. Реймс чуть не вылетел от клуба D5
Реванш над шпорами. Ливерпуль отгрузил 4 мяча и вышел в финал Кубка лиги
ВИДЕО. Настала очередь Ламина. Ямал забил в ворота Валенсии
Фиорентина Серия A Интер Милан чемпионат Италии по футболу Фиорентина - Интер Мойзе Кин Эдоардо Бове видео голов и обзор
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Майк ТАЙСОН: «Никто не имеет шансов против него. Я бы боялся с ним драться»
Бокс | 06 февраля 2025, 09:14 6
Майк ТАЙСОН: «Никто не имеет шансов против него. Я бы боялся с ним драться»
Майк ТАЙСОН: «Никто не имеет шансов против него. Я бы боялся с ним драться»

«Железный Майк» высоко оценил Дэвида Бенавидеса

Арне СЛОТ: «Ливерпуль привык играть в финалах»
Футбол | 07 февраля 2025, 01:55 0
Арне СЛОТ: «Ливерпуль привык играть в финалах»
Арне СЛОТ: «Ливерпуль привык играть в финалах»

«Мерсисайдцы» взяли реванш над »Тоттенхэмом»

Клаудио РАНЬЕРИ: «Мне все равно. Если бы я заставил Довбика...»
Футбол | 06.02.2025, 08:48
Клаудио РАНЬЕРИ: «Мне все равно. Если бы я заставил Довбика...»
Клаудио РАНЬЕРИ: «Мне все равно. Если бы я заставил Довбика...»
Один из лучших на поле. Известна оценка Бущана за матч с Аль-Халиджем
Футбол | 06.02.2025, 20:08
Один из лучших на поле. Известна оценка Бущана за матч с Аль-Халиджем
Один из лучших на поле. Известна оценка Бущана за матч с Аль-Халиджем
Ломаченко принял решение о своем будущем. Что его ждет в 2025 году?
Бокс | 06.02.2025, 07:50
Ломаченко принял решение о своем будущем. Что его ждет в 2025 году?
Ломаченко принял решение о своем будущем. Что его ждет в 2025 году?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Роналду назвал главное ограбление Золотого мяча за последние годы
Роналду назвал главное ограбление Золотого мяча за последние годы
05.02.2025, 08:11 11
Футбол
Александр УСИК: «Я не буду просить деньги. Однажды я отказался от...»
Александр УСИК: «Я не буду просить деньги. Однажды я отказался от...»
05.02.2025, 13:03
Бокс
Анчелотти шокировал Лунина решением относительно его игры в Кубке Испании
Анчелотти шокировал Лунина решением относительно его игры в Кубке Испании
05.02.2025, 19:18 23
Футбол
ФОТО. Игрок сборной Украины продаёт Mercedes. Машина – в Киеве
ФОТО. Игрок сборной Украины продаёт Mercedes. Машина – в Киеве
05.02.2025, 01:35 3
Футбол
Александр УСИК: Они наживаются на боксерах. Мы хотим изменить это»
Александр УСИК: Они наживаются на боксерах. Мы хотим изменить это»
05.02.2025, 14:52 2
Бокс
Табашник уверенно победила в Тршинеце с новым рекордом сезона
Табашник уверенно победила в Тршинеце с новым рекордом сезона
05.02.2025, 19:24 1
Другие виды
Александр УСИК: «Он мой близкий друг. Задаю ему кошмарные вопросы»
Александр УСИК: «Он мой близкий друг. Задаю ему кошмарные вопросы»
05.02.2025, 11:38
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем