Лукман отметился уникальным достижением в Серии А

Нападающий «Аталанты» Адемола Лукман во встрече против «Эмполи» оформил дубль и стал единственным игроком Серии А, который забил более 10 голов в каждом из последних трех сезонов лиги.

23 февраля состоялась встреча 26-го тура чемпионата Италии между командами «Эмполи» и «Аталанта». Поединок завершился разгромной победой «бергамасков» со счетом 5:0.

В Серии А сезона 2022/23 Лукман забил 13 голов в 31 матче, в 2023/24 – 11 в 31, а в нынешнем розыгрыше лиги – 12 в 20.

«Аталанта» в нынешней кампании итальянского чемпионата располагается на третьем месте в таблице лиги (16 побед, 6 ничьих, 4 поражения).

