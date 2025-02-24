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  4. Лукман отметился уникальным достижением в Серии А
Италия
24 февраля 2025, 07:37 |
127
0

Лукман отметился уникальным достижением в Серии А

В игре против «Эмполи» Адемола оформил дубль

24 февраля 2025, 07:37 |
127
0
Лукман отметился уникальным достижением в Серии А
Getty Images/Global Images Ukraine. Адемола Лукман

Нападающий «Аталанты» Адемола Лукман во встрече против «Эмполи» оформил дубль и стал единственным игроком Серии А, который забил более 10 голов в каждом из последних трех сезонов лиги.

23 февраля состоялась встреча 26-го тура чемпионата Италии между командами «Эмполи» и «Аталанта». Поединок завершился разгромной победой «бергамасков» со счетом 5:0.

В Серии А сезона 2022/23 Лукман забил 13 голов в 31 матче, в 2023/24 – 11 в 31, а в нынешнем розыгрыше лиги – 12 в 20.

«Аталанта» в нынешней кампании итальянского чемпионата располагается на третьем месте в таблице лиги (16 побед, 6 ничьих, 4 поражения).

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Серия A Эмполи Аталанта чемпионат Италии по футболу Адемола Лукман статистика
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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