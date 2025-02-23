Аталанта отгрузила 5 мячей в ворота Эмполи. Коваленко вышел на замену

В матче 26-го тура Серии А «Аталанта» на выезде разгромила «Эмполи» (5:0).

Голы забили Адемола Лукман (дубль), Матео Ретеги, Давиде Дзаппакоста и Эммануэль Гьяси (автогол).

Украинский хавбек Эмполи Виктор Коваленко появился на поле на 83-й минуте при счете 0:5.

«Аталанта» набрала 54 очка и занимает 3-е место, «Эмполи» с 21 очком находится на 18-й позиции.

Серия А. 26-й тур, 23 февраля

Эмполи – Аталанта – 0:5

Голы: Гьяси, 27 (автогол), Ретеги, 33, Лукман, 43, 55, Дзаппакоста, 74