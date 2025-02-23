Италия23 февраля 2025, 21:34 | Обновлено 23 февраля 2025, 21:51
196
2
Аталанта отгрузила 5 мячей в ворота Эмполи. Коваленко вышел на замену
Украинский хавбек появился на поле на 83-й минуте при счете 0:5
23 февраля 2025, 21:34 | Обновлено 23 февраля 2025, 21:51
196
2
В матче 26-го тура Серии А «Аталанта» на выезде разгромила «Эмполи» (5:0).
Голы забили Адемола Лукман (дубль), Матео Ретеги, Давиде Дзаппакоста и Эммануэль Гьяси (автогол).
Украинский хавбек Эмполи Виктор Коваленко появился на поле на 83-й минуте при счете 0:5.
«Аталанта» набрала 54 очка и занимает 3-е место, «Эмполи» с 21 очком находится на 18-й позиции.
Серия А. 26-й тур, 23 февраля
Эмполи – Аталанта – 0:5
Голы: Гьяси, 27 (автогол), Ретеги, 33, Лукман, 43, 55, Дзаппакоста, 74
События матча
74’
ГОЛ ! Мяч забил Давиде Дзаппакоста (Аталанта).
55’
ГОЛ ! Мяч забил Адемола Лукман (Аталанта).
43’
ГОЛ ! Мяч забил Адемола Лукман (Аталанта).
33’
ГОЛ ! Мяч забил Матео Ретеги (Аталанта).
28’
ГОЛ ! Автогол забил Эммануэль Гьяси (Эмполи).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 23 февраля 2025, 21:11 2
Поединок состоится 23 февраля в 21:45 по Киеву
Бокс | 23 февраля 2025, 02:10 4
В Саудовской Аравии на Venue Riyadh Season прошел ивент с топ-поединками
Биатлон | 23.02.2025, 17:49
Футбол | 23.02.2025, 08:41
Футбол | 23.02.2025, 06:23
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Емполі купили буратіно Коваленко, тепер команда ще гірше грає.
Аталанта відігралась за невдачі в останніх матчах. Емполі попав під гарячу руку
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
23.02.2025, 07:46 4
22.02.2025, 21:05 4
23.02.2025, 06:39
23.02.2025, 00:32 39
21.02.2025, 20:58 2
21.02.2025, 20:37
21.02.2025, 20:42 16