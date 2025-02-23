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Чемпионат Италии
Эмполи
23.02.2025 19:00 – FT 0 : 5
Аталанта
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Италия
23 февраля 2025, 21:34 | Обновлено 23 февраля 2025, 21:51
196
2

Аталанта отгрузила 5 мячей в ворота Эмполи. Коваленко вышел на замену

Украинский хавбек появился на поле на 83-й минуте при счете 0:5

23 февраля 2025, 21:34 | Обновлено 23 февраля 2025, 21:51
196
2
Аталанта отгрузила 5 мячей в ворота Эмполи. Коваленко вышел на замену
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 26-го тура Серии А «Аталанта» на выезде разгромила «Эмполи» (5:0).

Голы забили Адемола Лукман (дубль), Матео Ретеги, Давиде Дзаппакоста и Эммануэль Гьяси (автогол).

Украинский хавбек Эмполи Виктор Коваленко появился на поле на 83-й минуте при счете 0:5.

«Аталанта» набрала 54 очка и занимает 3-е место, «Эмполи» с 21 очком находится на 18-й позиции.

Серия А. 26-й тур, 23 февраля

Эмполи – Аталанта – 0:5

Голы: Гьяси, 27 (автогол), Ретеги, 33, Лукман, 43, 55, Дзаппакоста, 74

События матча

74’
ГОЛ ! Мяч забил Давиде Дзаппакоста (Аталанта).
55’
ГОЛ ! Мяч забил Адемола Лукман (Аталанта).
43’
ГОЛ ! Мяч забил Адемола Лукман (Аталанта).
33’
ГОЛ ! Мяч забил Матео Ретеги (Аталанта).
28’
ГОЛ ! Автогол забил Эммануэль Гьяси (Эмполи).
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чемпионат Италии по футболу Аталанта Эмполи Серия A Виктор Коваленко видео голов и обзор Матео Ретеги Адемола Лукман Давиде Дзаппакоста
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Комментарии 2
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Saar
Емполі купили буратіно Коваленко, тепер команда ще гірше грає.
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0
Mark4854590
Аталанта відігралась за невдачі в останніх матчах. Емполі попав під гарячу руку
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0
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