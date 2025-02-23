ВИДЕО. Комментарии Гвардиолы и Слота после матча Ман Сити – Ливерпуль

Испанский тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола и нидерландский коуч «Ливерпуля» Арне Слот дали несколько комментариев после матча, в котором «красные» одолели «горожан» со счетом 2:0. Вот основные тезисы:

Арне Слот:

«Да, если вы играете на выезде на Этихаде, если вы побеждаете, это всегда большая победа».

«Мы знали, что должны много защищаться, мы это делали, и делали это хорошо».

«Я не реагировал на это тогда. И сейчас я спокойно воспринимаю победу».

«Я много раз говорил: очень сложно оценивать таблицу до конца чемпионата».

Пеп Гвардиола: