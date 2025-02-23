Англия23 февраля 2025, 23:20 | Обновлено 24 февраля 2025, 00:22
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ВИДЕО. Комментарии Гвардиолы и Слота после матча Ман Сити – Ливерпуль
Тренеры двух английских грандов дали несколько комментариев после центрального матча тура АПЛ
23 февраля 2025, 23:20 | Обновлено 24 февраля 2025, 00:22
278
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Испанский тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола и нидерландский коуч «Ливерпуля» Арне Слот дали несколько комментариев после матча, в котором «красные» одолели «горожан» со счетом 2:0. Вот основные тезисы:
Арне Слот:
- «Да, если вы играете на выезде на Этихаде, если вы побеждаете, это всегда большая победа».
- «Мы знали, что должны много защищаться, мы это делали, и делали это хорошо».
- «Я не реагировал на это тогда. И сейчас я спокойно воспринимаю победу».
- «Я много раз говорил: очень сложно оценивать таблицу до конца чемпионата».
Пеп Гвардиола:
- «Это был всего лишь 1 матч. Победила сильнейшая команд. мы очень далеко от них».
- «Мне нечего сказать касательно результата».
- «Для нас это была почти мечта, проводить столько времени на их половине поля».
- «Сегодня у нас играл очень молодой состав. Это будущее клуба».
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