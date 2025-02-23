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Англия
23 февраля 2025, 23:20 | Обновлено 24 февраля 2025, 00:22
278
0

ВИДЕО. Комментарии Гвардиолы и Слота после матча Ман Сити – Ливерпуль

Тренеры двух английских грандов дали несколько комментариев после центрального матча тура АПЛ

23 февраля 2025, 23:20 | Обновлено 24 февраля 2025, 00:22
278
0
ВИДЕО. Комментарии Гвардиолы и Слота после матча Ман Сити – Ливерпуль
Getty Images/Global Images Ukraine. Арне Слот и Пеп Гвардиола

Испанский тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола и нидерландский коуч «Ливерпуля» Арне Слот дали несколько комментариев после матча, в котором «красные» одолели «горожан» со счетом 2:0. Вот основные тезисы:

Арне Слот:

  • «Да, если вы играете на выезде на Этихаде, если вы побеждаете, это всегда большая победа».
  • «Мы знали, что должны много защищаться, мы это делали, и делали это хорошо».
  • «Я не реагировал на это тогда. И сейчас я спокойно воспринимаю победу».
  • «Я много раз говорил: очень сложно оценивать таблицу до конца чемпионата».

Пеп Гвардиола:

  • «Это был всего лишь 1 матч. Победила сильнейшая команд. мы очень далеко от них».
  • «Мне нечего сказать касательно результата».
  • «Для нас это была почти мечта, проводить столько времени на их половине поля».
  • «Сегодня у нас играл очень молодой состав. Это будущее клуба».

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Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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