Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Шахтер – Левый Берег
Украина. Премьер лига
20 февраля 2025, 15:20 |
150
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Шахтер – Левый Берег

24 февраля состоится матч 18-го тура УПЛ

20 февраля 2025, 15:20 |
150
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Шахтер – Левый Берег
УПЛ

В понедельник, 24 февраля, в 18:00 состоится матч 18-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Шахтер» и «Левый Берег».

Команды встретятся на стадионе «Арена Львов» в городе Львов.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Обслуживать матч будет арбитр Александр Афанасьев из Харьковской области.

Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
«Одолели соперника без шансов». Игрок Карпат – о лучших матчах команды
ФОТО. Концентрация на УПЛ. Шахтер – на финише сборов в Турции
Филипп БУДКОВСКИЙ: «Матчи с лидерами УПЛ? У Зари прозвище мужики»
чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Левый Берег Киев где смотреть
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо готовит мегатрансфер талантливого одноклубника Неймара
Футбол | 19 февраля 2025, 19:53 33
Динамо готовит мегатрансфер талантливого одноклубника Неймара
Динамо готовит мегатрансфер талантливого одноклубника Неймара

Киевский клуб нацелился на Мигелито

Обидчица Свитолиной разгромила первую ракетку Соболенко на турнире в Дубае
Теннис | 19 февраля 2025, 19:09 23
Обидчица Свитолиной разгромила первую ракетку Соболенко на турнире в Дубае
Обидчица Свитолиной разгромила первую ракетку Соболенко на турнире в Дубае

Клара Таусон в двух сетах обыграла Арину и вышла в четвертьфинал тысячника в ОАЭ

Звезда Реала пропустит матч 1/8 финала ЛЧ из-за выходки в матче с Ман Сити
Футбол | 20.02.2025, 07:38
Звезда Реала пропустит матч 1/8 финала ЛЧ из-за выходки в матче с Ман Сити
Звезда Реала пропустит матч 1/8 финала ЛЧ из-за выходки в матче с Ман Сити
Будущее сборной. Мандзын занял 17-е место в индивидуалке на ЧМ-2025
Биатлон | 19.02.2025, 17:29
Будущее сборной. Мандзын занял 17-е место в индивидуалке на ЧМ-2025
Будущее сборной. Мандзын занял 17-е место в индивидуалке на ЧМ-2025
Андерлехт – Фенербахче. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Футбол | 20.02.2025, 14:17
Андерлехт – Фенербахче. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Андерлехт – Фенербахче. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Мейвезер назвал единственного современного боксера, который лучше Усика
Мейвезер назвал единственного современного боксера, который лучше Усика
18.02.2025, 08:57 1
Бокс
Ради новых трансферов. Барселона выставит за дверь 3 футболистов
Ради новых трансферов. Барселона выставит за дверь 3 футболистов
18.02.2025, 10:52 3
Футбол
Наставник Бенфики: «Трубин? Когда ему нужно принять решение...»
Наставник Бенфики: «Трубин? Когда ему нужно принять решение...»
19.02.2025, 09:01 3
Футбол
Директор антидопингового центра Украины пояснил ситуацию с пробой В Мудрика
Директор антидопингового центра Украины пояснил ситуацию с пробой В Мудрика
18.02.2025, 15:42 4
Футбол
Эдди ХИРН: «Возможно, вам будет неприятно это слышать, но Джошуа...»
Эдди ХИРН: «Возможно, вам будет неприятно это слышать, но Джошуа...»
18.02.2025, 14:31 1
Бокс
Усик признался, что сделал после победы в реванше над Фьюри
Усик признался, что сделал после победы в реванше над Фьюри
19.02.2025, 13:24
Бокс
Усик повторит поступок Дюбуа на следующем шоу в Эр-Рияде
Усик повторит поступок Дюбуа на следующем шоу в Эр-Рияде
19.02.2025, 00:40 2
Бокс
Роналдиньо объяснил, почему Месси не лучший в истории футбола
Роналдиньо объяснил, почему Месси не лучший в истории футбола
18.02.2025, 08:25 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем