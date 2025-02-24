Голкипер Бернли не пропустил ни одного гола в последних 12 матчах лиги

Голкипер «Бернли» Джеймс Траффорд отстоял последний матч против «Шеффилда» на «ноль» и увеличил свою серию без пропущенных голов в чемпионате до 12 поединков – вторая самая длинная серия в истории топ-4 английских лиг.

21 февраля состоялась встреча 34-го тура Чемпионшипа между командами «Бернли» и «Шеффилд». Поединок завершился разгромной победой хозяев со счетом 4:0.

Более длинную серию без пропущенных мячей имел только легендарный голкипер «Манчестер Юнайтед» Эдвин ван дер Сар, который в розыгрыше АПЛ 2008/09 отстоял на «ноль» 14 матчей подряд.

В нынешнем розыгрыше Чемпионшипа Траффорд принял участие в 33 встречах чемпионата, пропустил 9 голов и сохранил свои ворота нетронутыми в 24 поединках. «Бернли» находится на третьем месте в таблице лиги (18 побед, 14 ничьих, 2 поражения).