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Чемпионшип
24 февраля 2025, 06:59 | Обновлено 24 февраля 2025, 07:00
402
1

Голкипер Бернли не пропустил ни одного гола в последних 12 матчах лиги

Траффорд близок к рекорду Ван Дер Сара

24 февраля 2025, 06:59 | Обновлено 24 февраля 2025, 07:00
402
1
Голкипер Бернли не пропустил ни одного гола в последних 12 матчах лиги
Getty Images/Global Images Ukraine. Джеймс Траффорд

Голкипер «Бернли» Джеймс Траффорд отстоял последний матч против «Шеффилда» на «ноль» и увеличил свою серию без пропущенных голов в чемпионате до 12 поединков – вторая самая длинная серия в истории топ-4 английских лиг.

21 февраля состоялась встреча 34-го тура Чемпионшипа между командами «Бернли» и «Шеффилд». Поединок завершился разгромной победой хозяев со счетом 4:0.

Более длинную серию без пропущенных мячей имел только легендарный голкипер «Манчестер Юнайтед» Эдвин ван дер Сар, который в розыгрыше АПЛ 2008/09 отстоял на «ноль» 14 матчей подряд.

В нынешнем розыгрыше Чемпионшипа Траффорд принял участие в 33 встречах чемпионата, пропустил 9 голов и сохранил свои ворота нетронутыми в 24 поединках. «Бернли» находится на третьем месте в таблице лиги (18 побед, 14 ничьих, 2 поражения).

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Бернли чемпионат Англии по футболу Чемпионшип Джеймс Траффорд статистика Эдвин ван дер Сар
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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ash
От тільки в Чемпіоншипі 2 Шеффілди
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