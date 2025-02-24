Будет ли дерби? Костюк и Калинина получили соперниц на пятисотнике в Мериде
Марта в 1-м раунде сыграет против Дарьи Сэвилл, а Ангелина встретится с Леолией Жанжан
Украинские теннисистки Марта Костюк и Ангелина Калинина получили первых соперниц на хардовом турнире WTA 500 в Мериде, Мексика.
Костюк, которая посеяна под шестым номером, в 1-м раунде встретится с Дарьей Сэвилл. Представительница Австралии прошла сито квалификации, где одолела Эллен Перес (7:6, 6:1) и Варвару Лепченко (6:2, 6:1).
Калинина в 1/16 финала также встретится с теннисисткой из квалификации – Леолией Жанжан. Француженка в отбора выиграла у Астры Шармы (4:6, 7:5, 6:1) и у Юлии Стародубцевой (6:1, 6:4).
Если Марта и Ангелина выиграют свои стартовые поединки, то во 2-м круге проведут очное противостояние.
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