Будет ли дерби? Костюк и Калинина получили соперниц на пятисотнике в Мериде

Украинские теннисистки Марта Костюк и Ангелина Калинина получили первых соперниц на хардовом турнире WTA 500 в Мериде, Мексика.

Костюк, которая посеяна под шестым номером, в 1-м раунде встретится с Дарьей Сэвилл. Представительница Австралии прошла сито квалификации, где одолела Эллен Перес (7:6, 6:1) и Варвару Лепченко (6:2, 6:1).

Калинина в 1/16 финала также встретится с теннисисткой из квалификации – Леолией Жанжан. Француженка в отбора выиграла у Астры Шармы (4:6, 7:5, 6:1) и у Юлии Стародубцевой (6:1, 6:4).

Если Марта и Ангелина выиграют свои стартовые поединки, то во 2-м круге проведут очное противостояние.

ТУРНИРНАЯ СЕТКА В МЕРИДЕ