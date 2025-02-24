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WTA
24 февраля 2025, 06:37 | Обновлено 24 февраля 2025, 06:39
443
1

Будет ли дерби? Костюк и Калинина получили соперниц на пятисотнике в Мериде

Марта в 1-м раунде сыграет против Дарьи Сэвилл, а Ангелина встретится с Леолией Жанжан

24 февраля 2025, 06:37 | Обновлено 24 февраля 2025, 06:39
443
1
Будет ли дерби? Костюк и Калинина получили соперниц на пятисотнике в Мериде
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинские теннисистки Марта Костюк и Ангелина Калинина получили первых соперниц на хардовом турнире WTA 500 в Мериде, Мексика.

Костюк, которая посеяна под шестым номером, в 1-м раунде встретится с Дарьей Сэвилл. Представительница Австралии прошла сито квалификации, где одолела Эллен Перес (7:6, 6:1) и Варвару Лепченко (6:2, 6:1).

Калинина в 1/16 финала также встретится с теннисисткой из квалификации – Леолией Жанжан. Француженка в отбора выиграла у Астры Шармы (4:6, 7:5, 6:1) и у Юлии Стародубцевой (6:1, 6:4).

Если Марта и Ангелина выиграют свои стартовые поединки, то во 2-м круге проведут очное противостояние.

ТУРНИРНАЯ СЕТКА В МЕРИДЕ

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Расписание матчей украинок на турнире WTA 500 в Мериде на 24 февраля
Марта Костюк Ангелина Калинина Дарья Сэвилл (Гаврилова) Леолия Жанжан WTA Мерида
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Falko
А виграла би Старобубцева - могло бути 2 поспіль дербі.
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