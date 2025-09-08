Не доиграл тайм: стал известен характер травмы таланта сборной Испании
Нико Уильямс повредил левую приводящую мышцу в игре с Турцией
23-летний вингер Нико Уильямс получил повреждение во время поединка Турции и Испании в матче квалификации чемпионата мира 2026, в котором испанская команда одержала победу со счетом 6:0.
После медицинского обследования клуб Нико, «Атлетик» Бильбао, опубликовал информацию о травме молодого игрока.
Врачи диагностировали у футболиста проблемы с левой приводящей мышцей, реабилитация может занять более шести недель.
В сезоне 2025/26 младший Вильямс успел провести три матча на клубном уровне, отдав две голевые передачи и забив один мяч.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Награды получили Андрей Сторчоус и Василий Баранов из «Кудровки»
В финале Кубка Центральной Азилии узбекская команда одолела Иран 1:0 с голом на 119-й