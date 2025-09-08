Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Не доиграл тайм: стал известен характер травмы таланта сборной Испании
Испания
08 сентября 2025, 21:22 | Обновлено 08 сентября 2025, 21:25
385
0

Не доиграл тайм: стал известен характер травмы таланта сборной Испании

Нико Уильямс повредил левую приводящую мышцу в игре с Турцией

08 сентября 2025, 21:22 | Обновлено 08 сентября 2025, 21:25
385
0
Не доиграл тайм: стал известен характер травмы таланта сборной Испании
Getty Images/Global Images Ukraine. Нико Уильямс

23-летний вингер Нико Уильямс получил повреждение во время поединка Турции и Испании в матче квалификации чемпионата мира 2026, в котором испанская команда одержала победу со счетом 6:0.

После медицинского обследования клуб Нико, «Атлетик» Бильбао, опубликовал информацию о травме молодого игрока.

Врачи диагностировали у футболиста проблемы с левой приводящей мышцей, реабилитация может занять более шести недель.

В сезоне 2025/26 младший Вильямс успел провести три матча на клубном уровне, отдав две голевые передачи и забив один мяч.

По теме:
Квалификация ЧМ-2026. Все матчи 8 сентября. Смотреть онлайн LIVE
Босния – Австрия. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Названы стартовые составы Италии и Хорватии на матчи квалификации ЧМ
Нико Уильямс Атлетик Бильбао травма сборная Испании по футболу ЧМ-2026 по футболу
Андрей Витренко Источник: ФК Атлетик Бильбао
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Неожиданный выбор. УПЛ назвала лучшего игрока и тренера августа
Футбол | 08 сентября 2025, 14:17 7
Неожиданный выбор. УПЛ назвала лучшего игрока и тренера августа
Неожиданный выбор. УПЛ назвала лучшего игрока и тренера августа

Награды получили Андрей Сторчоус и Василий Баранов из «Кудровки»

Сборная Узбекистана, которая вышла на ЧМ, выиграла первый титул в XXI веке
Футбол | 08 сентября 2025, 20:50 0
Сборная Узбекистана, которая вышла на ЧМ, выиграла первый титул в XXI веке
Сборная Узбекистана, которая вышла на ЧМ, выиграла первый титул в XXI веке

В финале Кубка Центральной Азилии узбекская команда одолела Иран 1:0 с голом на 119-й

Азербайджан – Украина. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Футбол | 08.09.2025, 20:17
Азербайджан – Украина. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Азербайджан – Украина. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Скандал продолжается. Дешам обратился к ПСЖ после матча с Украиной
Футбол | 08.09.2025, 10:33
Скандал продолжается. Дешам обратился к ПСЖ после матча с Украиной
Скандал продолжается. Дешам обратился к ПСЖ после матча с Украиной
Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Ненавижу этого боксера. Как ему это удается?»
Бокс | 08.09.2025, 06:55
Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Ненавижу этого боксера. Как ему это удается?»
Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Ненавижу этого боксера. Как ему это удается?»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Ребров назвал футболиста, который необходим Украине на следующую игру
Ребров назвал футболиста, который необходим Украине на следующую игру
06.09.2025, 20:41 4
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Легенда Динамо подписал контракт с Полесьем
ОФИЦИАЛЬНО. Легенда Динамо подписал контракт с Полесьем
08.09.2025, 14:48 26
Футбол
Конфликт после матча со сборной Украины. Дембеле выбыл на 6 недель
Конфликт после матча со сборной Украины. Дембеле выбыл на 6 недель
06.09.2025, 18:59 3
Футбол
Сборная Украины по волейболу выиграла заключительный матч перед ЧМ
Сборная Украины по волейболу выиграла заключительный матч перед ЧМ
07.09.2025, 22:07
Волейбол
BIG-2 современности: Синнер и Алькарас определили чемпиона US Open 2025
BIG-2 современности: Синнер и Алькарас определили чемпиона US Open 2025
08.09.2025, 00:32 23
Теннис
ОФИЦИАЛЬНО. Паркер отказался от боя с Усиком. Проведет поединок в октябре
ОФИЦИАЛЬНО. Паркер отказался от боя с Усиком. Проведет поединок в октябре
07.09.2025, 03:55 3
Бокс
В украинском футболе новый скандал. Шахтер пойдет в суд из-за Мудрика
В украинском футболе новый скандал. Шахтер пойдет в суд из-за Мудрика
07.09.2025, 07:27 244
Футбол
ХИРН: «Для Усика это невероятный бой. Поединок двух абсолютных чемпионов»
ХИРН: «Для Усика это невероятный бой. Поединок двух абсолютных чемпионов»
08.09.2025, 08:24 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем