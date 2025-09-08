Не доиграл тайм: стал известен характер травмы таланта сборной Испании

23-летний вингер Нико Уильямс получил повреждение во время поединка Турции и Испании в матче квалификации чемпионата мира 2026, в котором испанская команда одержала победу со счетом 6:0.

После медицинского обследования клуб Нико, «Атлетик» Бильбао, опубликовал информацию о травме молодого игрока.

Врачи диагностировали у футболиста проблемы с левой приводящей мышцей, реабилитация может занять более шести недель.

В сезоне 2025/26 младший Вильямс успел провести три матча на клубном уровне, отдав две голевые передачи и забив один мяч.