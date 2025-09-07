Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. По три гола в обоих таймах. Сборная Испании разгромила Турцию
ЧМ. Квалификация. Европа
Турция
07.09.2025 21:45 – FT 0 : 6
Испания
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат мира
07 сентября 2025, 23:39 | Обновлено 08 сентября 2025, 00:10
481
8

По три гола в обоих таймах. Сборная Испании разгромила Турцию

Хет-трик Мерино помог «красной фурии» впервые в истории разгромить команду Монтеллы

07 сентября 2025, 23:39 | Обновлено 08 сентября 2025, 00:10
481
8
По три гола в обоих таймах. Сборная Испании разгромила Турцию
Getty Images

Отчет с матча ожидайте в ближайшее время

Чемпионат Мира. Квалификация. Группа Е.

Турция – Испания – 0:6

Голы: Педри, 6, 62, Мерино, 22, 45+1, 57, Ф. Торрес, 53

Турция: Чакыр – Эльмалы (Кадиоглу, 63), Бардакчи, Демирал, Мюлдюр (Челик, 63) – Юксек (Озкан, 82), Чалханоглу (Кекчю, 68) – Йылдыз, Акгюн (Айдин, 46), Гюлер – Актюркоглу

Испания: Симон – Кукурелья, Хейсен, Ле Норман, Порро – Педри (Де Фрутос, 68), Субименди (Родри, 73), Мерино – Уильямс (Ф. Торрес, 44), Ямаль (Мората, 73), Оярсабаль (Ф. Лопес, 68)

Арбитр: Майкл Оливер (Англия)

Стадион: «Конья Бююкшехир» (Конья, Турция)

Удары (в створ): 11 (2) – 21 (12)

Угловые: 8 – 4

Оффсайды: 5 – 3

ТУРЦИЯ – ИСПАНИЯ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

По теме:
Турнирные таблицы квалификации ЧМ. По шесть мячей от Испании и Бельгии
Бельгия – Казахстан – 6:0. Как Доку и Де Брюйне оформили дубли. Видео голов
Польша – Финляндия – 3:1. Домашняя победа. Видео голов и обзор матча
ЧМ-2026 по футболу сборная Турции по футболу сборная Испании по футболу отчеты
Дмитрий Телицын
Дмитрий Телицын Sport.ua
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Аренда Бущана выглядит лучшим трансферным решением Полесья этим летом
Футбол | 07 сентября 2025, 09:55 23
Аренда Бущана выглядит лучшим трансферным решением Полесья этим летом
Аренда Бущана выглядит лучшим трансферным решением Полесья этим летом

Алексей Сливченко убежден, что усиление вратарской позиции было необходимо «волкам» уже давно

ОФИЦИАЛЬНО. WBO вынесла решение по Усику и назвала его следующий бой
Бокс | 07 сентября 2025, 07:05 10
ОФИЦИАЛЬНО. WBO вынесла решение по Усику и назвала его следующий бой
ОФИЦИАЛЬНО. WBO вынесла решение по Усику и назвала его следующий бой

Александр получил отсрочку на 90 дней

Маркевич назвал футболиста, который сейчас необходим для сборной Украины
Футбол | 08.09.2025, 00:02
Маркевич назвал футболиста, который сейчас необходим для сборной Украины
Маркевич назвал футболиста, который сейчас необходим для сборной Украины
Грузия с голами Кварацхелии и Микаутадзе разбила Болгарию в матче отбора ЧМ
Футбол | 07.09.2025, 17:55
Грузия с голами Кварацхелии и Микаутадзе разбила Болгарию в матче отбора ЧМ
Грузия с голами Кварацхелии и Микаутадзе разбила Болгарию в матче отбора ЧМ
В украинском футболе новый скандал. Шахтер пойдет в суд из-за Мудрика
Футбол | 07.09.2025, 07:27
В украинском футболе новый скандал. Шахтер пойдет в суд из-за Мудрика
В украинском футболе новый скандал. Шахтер пойдет в суд из-за Мудрика
Комментарии 8
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Alex
Дякувати богу,що Іспанія не у нашій групі)
Ответить
+1
Vitalya Влюблённый в Гвэн из Бен Тена
Да уж... Но думаю и нашим по силам выиграть во вторник в Баку с таким же красивым теннисным счётом! 😊
Ответить
0
saltim
Турки играли как дети. Абсолютно чистый футбол.Даже не фолили весь матч.Ни тактических фолов ни в борьбе, вообще никаких! Самоубийцы 
Ответить
0
Перший Серед Рівних
Он подивіться на Турцію! А ми Франції всього лиш 2-0! 
Несіть новий контракт Реброву до 2030! 5 мільйонів в рік!! 
Ответить
0
tato88
Сильна, впливова, далеко не бідна країна. Супер бабки у чемпіонаті, купа легіонерів хороших і навіть декілька крутих, пачка команд , які боряться за чемпіонство ... І настільки невдалі виступи у єврокубках , нуль досягнень збірної + отакі от регулярні позориська ... Війна - це не єдина причина, чому наш футбол у дупі, очевидно.
Проблема набагато глибше, і починається вона ще у дитячому футболі. А може і раніше, ще до того як дитина приходить на футбол, у доступних майданчиках ітп... А потім уже у кумовстві і корупції в тренерському середовищі
Ответить
0
Показать Скрыть 2 ответа
Перший Серед Рівних
Ще й у себе вдома. Це позор.
Ответить
0
Популярные новости
Футболист Азербайджана предупредил сборную Украины перед матчем во вторник
Футболист Азербайджана предупредил сборную Украины перед матчем во вторник
06.09.2025, 05:24 7
Футбол
Легенда бокса из Британии: «Усик? Он не выстоит против него, это ошибка»
Легенда бокса из Британии: «Усик? Он не выстоит против него, это ошибка»
06.09.2025, 04:08 1
Бокс
Джокович и Алькарас определили первого финалиста US Open 2025
Джокович и Алькарас определили первого финалиста US Open 2025
06.09.2025, 00:45 7
Теннис
ОФИЦИАЛЬНО. Игрок сборной Украины покинул команду после матча с Францией
ОФИЦИАЛЬНО. Игрок сборной Украины покинул команду после матча с Францией
06.09.2025, 12:31 54
Футбол
Турнирные таблицы. Итоги дня квалификации ЧМ: какое место занимает Украина
Турнирные таблицы. Итоги дня квалификации ЧМ: какое место занимает Украина
06.09.2025, 06:23 4
Футбол
Соболенко и Анисимова определили победительницу US Open 2025
Соболенко и Анисимова определили победительницу US Open 2025
07.09.2025, 00:55 17
Теннис
ОФИЦИАЛЬНО. Паркер отказался от боя с Усиком. Проведет поединок в октябре
ОФИЦИАЛЬНО. Паркер отказался от боя с Усиком. Проведет поединок в октябре
07.09.2025, 03:55 3
Бокс
Владелец Ноттингем Форест предложил отдать путину часть Украины ради мира
Владелец Ноттингем Форест предложил отдать путину часть Украины ради мира
06.09.2025, 11:03 29
Война
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем