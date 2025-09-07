По три гола в обоих таймах. Сборная Испании разгромила Турцию
Хет-трик Мерино помог «красной фурии» впервые в истории разгромить команду Монтеллы
Отчет с матча ожидайте в ближайшее время
Чемпионат Мира. Квалификация. Группа Е.
Турция – Испания – 0:6
Голы: Педри, 6, 62, Мерино, 22, 45+1, 57, Ф. Торрес, 53
Турция: Чакыр – Эльмалы (Кадиоглу, 63), Бардакчи, Демирал, Мюлдюр (Челик, 63) – Юксек (Озкан, 82), Чалханоглу (Кекчю, 68) – Йылдыз, Акгюн (Айдин, 46), Гюлер – Актюркоглу
Испания: Симон – Кукурелья, Хейсен, Ле Норман, Порро – Педри (Де Фрутос, 68), Субименди (Родри, 73), Мерино – Уильямс (Ф. Торрес, 44), Ямаль (Мората, 73), Оярсабаль (Ф. Лопес, 68)
Арбитр: Майкл Оливер (Англия)
Стадион: «Конья Бююкшехир» (Конья, Турция)
Удары (в створ): 11 (2) – 21 (12)
Угловые: 8 – 4
Оффсайды: 5 – 3
