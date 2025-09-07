Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
ЧМ. Квалификация. Европа
Турция
07.09.2025 21:45 – FT 0 : 6
Испания
Чемпионат мира
07 сентября 2025, 23:53 | Обновлено 07 сентября 2025, 23:55
Турция – Испания – 0:6. Избиение младенцев. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча квалификации чемпионата мира 2026

Турция – Испания – 0:6. Избиение младенцев. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

7 сентября прошли поединки квалификации ЧМ-2026.

На стадионе в Конье Турция потерпела разгромное поражение от Испании (0:6).

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

На 6-й минуте Педри открыл счет, реализовав передачу от Нико Уильямса. На 22-й минуте Мерино удвоил преимущество испанцев, ему ассистировал Микель Оярсабаль. На 45+1 минуте Микель Мерино оформил дубль, снова голевой пас отдал Оярсабаль (3:0).

Во втором тайме у испанцев Микель Мерино оформил хет-трик, Педри – дубль, также забил Ферран Торрес (6:0).

ГОЛ! 0:1. Педри, 6 мин

ГОЛ! 0:2. Микель Мерино, 22 мин

ГОЛ! 0:3. Микель Мерино, 45+1 мин

ГОЛ! 0:4. Ферран Торрес, 53 мин

ГОЛ! 0:5. Микель Мерино, 57 мин

ГОЛ! 0:6. Педри, 62 мин

По теме:
Польша – Финляндия – 3:1. Домашняя победа. Видео голов и обзор матча
Оярсабаль перегнал Депая по количеству рез. действий за сборную в 2025
По три гола в обоих таймах. Сборная Испании разгромила Турцию
сборная Испании по футболу сборная Турции по футболу Микель Мерино видео голов и обзор ЧМ-2026 по футболу Педри Ферран Торрес
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
