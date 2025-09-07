7 сентября прошли поединки квалификации ЧМ-2026.

На стадионе в Конье Турция потерпела разгромное поражение от Испании (0:6).

На 6-й минуте Педри открыл счет, реализовав передачу от Нико Уильямса. На 22-й минуте Мерино удвоил преимущество испанцев, ему ассистировал Микель Оярсабаль. На 45+1 минуте Микель Мерино оформил дубль, снова голевой пас отдал Оярсабаль (3:0).

Во втором тайме у испанцев Микель Мерино оформил хет-трик, Педри – дубль, также забил Ферран Торрес (6:0).

ГОЛ! 0:1. Педри, 6 мин

ГОЛ! 0:2. Микель Мерино, 22 мин

ГОЛ! 0:3. Микель Мерино, 45+1 мин

ГОЛ! 0:4. Ферран Торрес, 53 мин

ГОЛ! 0:5. Микель Мерино, 57 мин

ГОЛ! 0:6. Педри, 62 мин