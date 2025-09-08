Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Луис де ла ФУЭНТЕ: «Это команда, которой много говорить не нужно»
Чемпионат мира
08 сентября 2025, 03:20 |
20
0

Луис де ла ФУЭНТЕ: «Это команда, которой много говорить не нужно»

Испания одержала разгромную победу над Турцией

08 сентября 2025, 03:20 |
20
0
Луис де ла ФУЭНТЕ: «Это команда, которой много говорить не нужно»
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте прокомментировал победу над Турцией (6:0) в матче квалификации чемпионата мира-2026.

О матче

«Горжусь своими игроками, которые достойно представляют страну. Команда продолжает расти и развиваться, и первый, кто этому удивляется, – это я сам».

Разговор в перерыве

«Это команда, которой много говорить не нужно. Они быстро воспринимают послание. Мы не хотели повторять те же ошибки, что и в четверг в матче с Болгарией. Это пример поколения футболистов, которые не устают работать и становиться лучше. Сегодня мы уже думаем о том, что сделать, чтобы в следующих матчах быть еще сильнее».

Травма Нико Уильямса

«Это досадно. У него было небольшое чувство дискомфорта в приводной мышце. Надо посмотреть, как все будет развиваться и пройти обследование. Похоже, это может быть мышечная проблема».

Капитанская повязка для Родри после замены Мораты

«Эта команда очень щедрая, и это было решение самого Альваро. Мората – пример для нас, я горжусь тем, что имею такого капитана. Это его решение и оно делает ему честь. Я тоже рад этому».

Хет-трик Мерино

«У нас фантастические игроки, и он – еще один пример футболиста, умеющего многие вещи, настоящий гений, игрок топ-уровня. Иногда он не получает признания в Испании, но он один из лучших в мире своей позиции. У нас есть команда добрых, скромных людей, которые хотят и дальше расти».

По теме:
Юлиан НАГЕЛЬСМАНН: «Атмосфера в раздевалке была приглушена»
Люксембург – Словакия – 0:1. Вымучили на 90-й минуте. Видео гола и обзор
Германия – Северная Ирландия – 3:1. Бундесшоу в Кельне. Видео голов и обзор
Луис де ла Фуэнте сборная Турции по футболу сборная Испании по футболу ЧМ-2026 по футболу пресс-конференция
Александр Сильченко Источник: Marca
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Анисимова пояснила, почему проиграла Соболенко в финале US Open 2025
Теннис | 07 сентября 2025, 06:22 0
Анисимова пояснила, почему проиграла Соболенко в финале US Open 2025
Анисимова пояснила, почему проиграла Соболенко в финале US Open 2025

Аманда провела пресс-конференцию после финального матча мейджора в Нью-Йорке

Шевченко нашел лучшую мотивацию для сборной Украины
Футбол | 08 сентября 2025, 01:53 0
Шевченко нашел лучшую мотивацию для сборной Украины
Шевченко нашел лучшую мотивацию для сборной Украины

Последний матч сборной Украины по футболу посетили бойцы легендарной бригады НГУ «Азов»

«Посмотрим, у кого удар мощнее». Уайлдер анонсировал большой бой
Бокс | 07.09.2025, 03:22
«Посмотрим, у кого удар мощнее». Уайлдер анонсировал большой бой
«Посмотрим, у кого удар мощнее». Уайлдер анонсировал большой бой
В семье Блохина произошел скандал. Все может дойти до суда
Футбол | 07.09.2025, 07:55
В семье Блохина произошел скандал. Все может дойти до суда
В семье Блохина произошел скандал. Все может дойти до суда
Азербайджан – Украина. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Футбол | 08.09.2025, 02:16
Азербайджан – Украина. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Азербайджан – Украина. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ОФИЦИАЛЬНО. WBO вынесла решение по Усику и назвала его следующий бой
ОФИЦИАЛЬНО. WBO вынесла решение по Усику и назвала его следующий бой
07.09.2025, 07:05 10
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Игрок сборной Украины покинул команду после матча с Францией
ОФИЦИАЛЬНО. Игрок сборной Украины покинул команду после матча с Францией
06.09.2025, 12:31 54
Футбол
В украинском футболе новый скандал. Шахтер пойдет в суд из-за Мудрика
В украинском футболе новый скандал. Шахтер пойдет в суд из-за Мудрика
07.09.2025, 07:27 248
Футбол
Сергей КОВАЛЕВ: «Во Франции эпизод с Забарным будут смаковать долго»
Сергей КОВАЛЕВ: «Во Франции эпизод с Забарным будут смаковать долго»
06.09.2025, 07:30 53
Футбол
Владелец Ноттингем Форест предложил отдать путину часть Украины ради мира
Владелец Ноттингем Форест предложил отдать путину часть Украины ради мира
06.09.2025, 11:03 30
Война
Французский журналист – о Забарном и Мбаппе: «Он сломал ему позвоночник»
Французский журналист – о Забарном и Мбаппе: «Он сломал ему позвоночник»
06.09.2025, 20:34 3
Футбол
Украина – Франция – 0:2. Поражение на старте квалификации ЧМ. Видео голов
Украина – Франция – 0:2. Поражение на старте квалификации ЧМ. Видео голов
06.09.2025, 00:23 3
Футбол
Футболист Азербайджана предупредил сборную Украины перед матчем во вторник
Футболист Азербайджана предупредил сборную Украины перед матчем во вторник
06.09.2025, 05:24 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем