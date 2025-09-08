Луис де ла ФУЭНТЕ: «Это команда, которой много говорить не нужно»

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте прокомментировал победу над Турцией (6:0) в матче квалификации чемпионата мира-2026.

О матче

«Горжусь своими игроками, которые достойно представляют страну. Команда продолжает расти и развиваться, и первый, кто этому удивляется, – это я сам».

Разговор в перерыве

«Это команда, которой много говорить не нужно. Они быстро воспринимают послание. Мы не хотели повторять те же ошибки, что и в четверг в матче с Болгарией. Это пример поколения футболистов, которые не устают работать и становиться лучше. Сегодня мы уже думаем о том, что сделать, чтобы в следующих матчах быть еще сильнее».

Травма Нико Уильямса

«Это досадно. У него было небольшое чувство дискомфорта в приводной мышце. Надо посмотреть, как все будет развиваться и пройти обследование. Похоже, это может быть мышечная проблема».

Капитанская повязка для Родри после замены Мораты

«Эта команда очень щедрая, и это было решение самого Альваро. Мората – пример для нас, я горжусь тем, что имею такого капитана. Это его решение и оно делает ему честь. Я тоже рад этому».

Хет-трик Мерино

«У нас фантастические игроки, и он – еще один пример футболиста, умеющего многие вещи, настоящий гений, игрок топ-уровня. Иногда он не получает признания в Испании, но он один из лучших в мире своей позиции. У нас есть команда добрых, скромных людей, которые хотят и дальше расти».