7 сентября на «Конья Бююкшехир Стады» пройдет матч отбора на чемпионат мира-2026 в Европе, в котором сыграют национальные сборные Турции и Испании. Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Турция

Команда пережила ренессанс при Монтелле. Так случилось, что в самом дебюте тот вывел досрочно новых подопечных на Евро. А уже на нем футболисты показали яркую игру и, главное, результат: удалось дойти до четвертьфинала. После такого все ждали и в Лиге Наций успеха. Там и правда лидировали в своей группе, но смазали концовку, из-за чего отдали первое место валлийцам.

2025-й год из-за этого начался со стыковых матчей против Венгрии - оба были выиграны при трех забитых в каждом. Потом победили летом и США в контрольном поединке. И хотя потом уступили Мексике, но к старту квалификации все же подошли в хорошем настроении. С грузинами повели в три мяча, но потом, правда, чуть не упустили преимущество, но закончили победными 3:2.

Испания

Сборная получила щелчок по носу от соседей. При де ла Фуэнте она вернула себе величие после затянувшегося слабого отрезка. И вышла на пик на прошлогоднем Евро, блестяще и практически без вопросов выиграв его. Но потом был вопрос: не станут ли игроки после такого покоиться на лаврах? Осенью казалось, что все ок: при пяти победах фаворит только однажды закончил ничьей.

Но в 2025-м году явно не все получалось и, кажется, проблема была именно в концентрации. Ведь и с голландцами в марте дважды сыграли вничью, и Франции чуть не позволили совершить мега-камбэк, но все де выиграли 5:4. В решающем матче, дважды ведя в счете, давали португальцам сровнять, а потом уступили в серии пенальти. Реабилитацию наметили на вояж в Болгарию. Он получился простым: уже в первом тайме оформили уверенные итоговые 3:0.

Статистика личных встреч

Пять из семи очных матчей, в том числе все четыре последних, были выиграны испанцами при одном поражении.

Прогноз

Букмекерские конторы ждут только победы от гостей. Но все же и турки могут что-то показать - ставим на тотал больше 2,5 голов (коэффициент - 1,64).