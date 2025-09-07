Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Турция – Испания. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира 2026
ЧМ. Квалификация. Европа
Турция
07.09.2025 21:45 - : -
Испания
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат мира
07 сентября 2025, 05:26 | Обновлено 07 сентября 2025, 05:27
35
0

Турция – Испания. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира 2026

Поединок состоится 7 сентября в 21:45 по Киеву

07 сентября 2025, 05:26 | Обновлено 07 сентября 2025, 05:27
35
0
Турция – Испания. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира 2026
Коллаж Sport.ua

7 сентября на «Конья Бююкшехир Стады» пройдет матч отбора на чемпионат мира-2026 в Европе, в котором сыграют национальные сборные Турции и Испании. Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Турция

Команда пережила ренессанс при Монтелле. Так случилось, что в самом дебюте тот вывел досрочно новых подопечных на Евро. А уже на нем футболисты показали яркую игру и, главное, результат: удалось дойти до четвертьфинала. После такого все ждали и в Лиге Наций успеха. Там и правда лидировали в своей группе, но смазали концовку, из-за чего отдали первое место валлийцам.

2025-й год из-за этого начался со стыковых матчей против Венгрии - оба были выиграны при трех забитых в каждом. Потом победили летом и США в контрольном поединке. И хотя потом уступили Мексике, но к старту квалификации все же подошли в хорошем настроении. С грузинами повели в три мяча, но потом, правда, чуть не упустили преимущество, но закончили победными 3:2.

Испания

Сборная получила щелчок по носу от соседей. При де ла Фуэнте она вернула себе величие после затянувшегося слабого отрезка. И вышла на пик на прошлогоднем Евро, блестяще и практически без вопросов выиграв его. Но потом был вопрос: не станут ли игроки после такого покоиться на лаврах? Осенью казалось, что все ок: при пяти победах фаворит только однажды закончил ничьей.

Но в 2025-м году явно не все получалось и, кажется, проблема была именно в концентрации. Ведь и с голландцами в марте дважды сыграли вничью, и Франции чуть не позволили совершить мега-камбэк, но все де выиграли 5:4. В решающем матче, дважды ведя в счете, давали португальцам сровнять, а потом уступили в серии пенальти. Реабилитацию наметили на вояж в Болгарию. Он получился простым: уже в первом тайме оформили уверенные итоговые 3:0.

Статистика личных встреч

Пять из семи очных матчей, в том числе все четыре последних, были выиграны испанцами при одном поражении.

Прогноз

Букмекерские конторы ждут только победы от гостей. Но все же и турки могут что-то показать - ставим на тотал больше 2,5 голов (коэффициент - 1,64).

Прогноз Sport.ua
Турция
7 сентября 2025 -
21:45
Испания
Тотал больше 2.5 1.64 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Янник Синнер – Карлос Алькарас. Прогноз и анонс на финальный матч US Open
Турция – Испания. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Бельгия – Казахстан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
сборная Турции по футболу сборная Испании по футболу ЧМ-2026 по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Йожеф САБО: «Он слабый футболист. Сядет на скамейку запасных»
Футбол | 06 сентября 2025, 08:25 18
Йожеф САБО: «Он слабый футболист. Сядет на скамейку запасных»
Йожеф САБО: «Он слабый футболист. Сядет на скамейку запасных»

Бывший тренер «Динамо» – о Владиславе Ванате

Польша – Финляндия. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
Футбол | 07 сентября 2025, 05:16 0
Польша – Финляндия. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
Польша – Финляндия. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира

Поединок состоится 7 сентября и начнется в 21:45 по Киеву

Новичок Динамо Бленуце объяснил, почему репостил российский контент
Футбол | 06.09.2025, 23:44
Новичок Динамо Бленуце объяснил, почему репостил российский контент
Новичок Динамо Бленуце объяснил, почему репостил российский контент
В ВСУ отреагировали на то, что новичок Динамо любит российский контент
Футбол | 06.09.2025, 07:07
В ВСУ отреагировали на то, что новичок Динамо любит российский контент
В ВСУ отреагировали на то, что новичок Динамо любит российский контент
ОФИЦИАЛЬНО. Игрок сборной Украины покинул команду после матча с Францией
Футбол | 06.09.2025, 12:31
ОФИЦИАЛЬНО. Игрок сборной Украины покинул команду после матча с Францией
ОФИЦИАЛЬНО. Игрок сборной Украины покинул команду после матча с Францией
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Паркер оценил скандальный поступок Усика, который заставил задуматься WBO
Паркер оценил скандальный поступок Усика, который заставил задуматься WBO
05.09.2025, 02:34
Бокс
Вот это неожиданность. Георгий Бущан возвращается в УПЛ
Вот это неожиданность. Георгий Бущан возвращается в УПЛ
05.09.2025, 20:09 36
Футбол
Сафонов впервые высказался о трансфере Забарного в ПСЖ
Сафонов впервые высказался о трансфере Забарного в ПСЖ
05.09.2025, 06:12
Футбол
Украина – Франция – 0:2. Поражение на старте квалификации ЧМ. Видео голов
Украина – Франция – 0:2. Поражение на старте квалификации ЧМ. Видео голов
06.09.2025, 00:23 3
Футбол
WBO приняла решение по Усику. Стало известно, что будет с титулом
WBO приняла решение по Усику. Стало известно, что будет с титулом
05.09.2025, 05:44 2
Бокс
Владелец Ноттингем Форест предложил отдать путину часть Украины ради мира
Владелец Ноттингем Форест предложил отдать путину часть Украины ради мира
06.09.2025, 11:03 17
Война
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Мир теряет человека, я – друга. Дорогой, спасибо за все»
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Мир теряет человека, я – друга. Дорогой, спасибо за все»
05.09.2025, 07:39 3
Футбол
Бой в одном тайме. Сборная Украины проиграла Франции
Бой в одном тайме. Сборная Украины проиграла Франции
05.09.2025, 23:36 299
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем