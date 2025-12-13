Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Итодо рассказал, что Бартулович сказал команде в раздевалке
Украина. Премьер лига
13 декабря 2025, 15:25 |
144
0

Итодо рассказал, что Бартулович сказал команде в раздевалке

Тренер был немногословен

13 декабря 2025, 15:25 |
144
0
Итодо рассказал, что Бартулович сказал команде в раздевалке
Металлист 1925. Питер Итодо

Нападающий «Металлиста 1925» Питер Итодо поделился эмоциями от победы над «Оболонью» (3:1) в матче 16-го тура УПЛ.

– Питер, нельзя не спросить сразу о твоем забитом мяче. Расскажи, какие эмоции после этого поединка?

– Во-первых, хочу поблагодарить всех за то, что мы до конца боролись. Я хотел забить и больше ни о чем не думал, выходя из раздевалки на поле. Мы просто хотели выиграть и все. Мы хотели выйти на поле, чтобы выиграть игру.

– Довольно экспериментальное акробатическое празднование мы увидели в твоем исполнении. Отрабатываешь такое на тренировках?

– Я просто забил гол. Это был такой порыв эмоций. Иногда я так делаю, когда у меня получается забивать важные голы.

– Не могу не спросить об эпизоде, когда ты столкнулся с голкипером соперника. Этот момент произошел еще в первом тайме, но тогда арбитр не пошел смотреть VAR. По твоему мнению, было ли там столкновение?

– Да. Голкипер ударил меня в колено, это был фол. Я думал, что рефери пойдет проверять VAR, потому что меня ударили. Как по мне, это был пенальти, но рефери его не дал. Нам просто нужно забыть это и двигаться дальше. Я точно знаю, что он ударил меня ногой.

– Можно сказать, что первый гол твоего партнера по команде Чурка где-то зарядил команду, дал энергии, ведь следующий мяч вы забили уже через 4 минуты.

– После первого тайма мы зашли в раздевалку и сразу увидели тренера, который был не очень счастлив. Он даже ничего не советовал, а просто сказал: «Выйдите и выложитесь на максимум, вам просто нужно выложиться, выиграть, и все будут счастливы». Теперь все в раздевалке очень счастливы из-за того, что мы выиграли эту игру.

– Вопрос из студии о передаче. Была ли она осознанной и поблагодарил ли ты потом Антюха?

– Я знал, что Денис будет делать передачу в эту зону. Я знал, что это будет просто. Он говорит мне: «Каждый раз иди на ближнюю штангу и добавляй, а я просто буду туда подавать».

– Результаты за последние полтора месяца были не самыми лучшими, также счета в матчах были нестабильными. Однако сегодня случилась важная победа. Расскажи, почему были такие нестабильные результаты?

– У нас был кризис, было много травмированных. Даже я три недели почти не тренировался. У нас было много игроков из команды U-19, просто не хватало футболистов для глубины состава. Сейчас я вернулся, это впервые после травмы я начал игру в стартовом составе. Сейчас ситуация становится лучше, много травм уже позади. Кажется, что дальше будет лучше, многие игроки вернулись в основной состав после травм.

По теме:
ЧУРКО: «Был мужской разговор, после которого мы вышли и перевернули игру»
«Это не средний палец, а цифра». Проспер возмущен баном от УАФ
ЛНЗ Черкассы – Заря. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Питер Итодо Младен Бартулович Металлист 1925 Оболонь Киев Оболонь - Металлист 1925 Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Иван Чирко Источник: ФК Металлист 1925
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В команде Усика категорически отказались от безумного боя
Бокс | 13 декабря 2025, 09:12 1
В команде Усика категорически отказались от безумного боя
В команде Усика категорически отказались от безумного боя

Александр не будет делить боксерский ринг с Джейком Полом

Выбираем лучшего спортсмена, тренера и команду 2025 года
Другие виды | 13 декабря 2025, 11:30 25
Выбираем лучшего спортсмена, тренера и команду 2025 года
Выбираем лучшего спортсмена, тренера и команду 2025 года

Национальная премия Sport.ua

Дубль Цыганкова, он герой. Жирона сенсационно выиграла на выезде
Футбол | 12.12.2025, 23:53
Дубль Цыганкова, он герой. Жирона сенсационно выиграла на выезде
Дубль Цыганкова, он герой. Жирона сенсационно выиграла на выезде
Для Динамо нашли главного тренера после поражения Фиорентине
Футбол | 13.12.2025, 07:22
Для Динамо нашли главного тренера после поражения Фиорентине
Для Динамо нашли главного тренера после поражения Фиорентине
Исторический день! 21 год назад Шевченко завоевал Золотой мяч
Футбол | 13.12.2025, 12:28
Исторический день! 21 год назад Шевченко завоевал Золотой мяч
Исторический день! 21 год назад Шевченко завоевал Золотой мяч
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
В Италии сообщили, что футболист Динамо пропал без вести на футбольном поле
В Италии сообщили, что футболист Динамо пропал без вести на футбольном поле
13.12.2025, 08:35 12
Футбол
ВИДЕО. Вот что сделали игроки Динамо после досадного поражения от фиалок
ВИДЕО. Вот что сделали игроки Динамо после досадного поражения от фиалок
12.12.2025, 08:26 2
Футбол
КОСТЮК – о поражении от Фиорентины, моментах и игре 19-летнего воспитанника
КОСТЮК – о поражении от Фиорентины, моментах и игре 19-летнего воспитанника
11.12.2025, 23:00 4
Футбол
Таблица Лиги конференций. Шахтер идет вторым, Динамо выбыло из еврокубков
Таблица Лиги конференций. Шахтер идет вторым, Динамо выбыло из еврокубков
12.12.2025, 06:23 53
Футбол
Вернидуб признался, почему не возглавил Динамо, когда ушел Шовковский
Вернидуб признался, почему не возглавил Динамо, когда ушел Шовковский
12.12.2025, 07:09 9
Футбол
ЧИСОРА: «Ты должен разобраться с ним за один раунд, чтобы зубы вылетели»
ЧИСОРА: «Ты должен разобраться с ним за один раунд, чтобы зубы вылетели»
11.12.2025, 20:04
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем