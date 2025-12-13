Итодо рассказал, что Бартулович сказал команде в раздевалке

Нападающий «Металлиста 1925» Питер Итодо поделился эмоциями от победы над «Оболонью» (3:1) в матче 16-го тура УПЛ.

– Питер, нельзя не спросить сразу о твоем забитом мяче. Расскажи, какие эмоции после этого поединка?

– Во-первых, хочу поблагодарить всех за то, что мы до конца боролись. Я хотел забить и больше ни о чем не думал, выходя из раздевалки на поле. Мы просто хотели выиграть и все. Мы хотели выйти на поле, чтобы выиграть игру.

– Довольно экспериментальное акробатическое празднование мы увидели в твоем исполнении. Отрабатываешь такое на тренировках?

– Я просто забил гол. Это был такой порыв эмоций. Иногда я так делаю, когда у меня получается забивать важные голы.

– Не могу не спросить об эпизоде, когда ты столкнулся с голкипером соперника. Этот момент произошел еще в первом тайме, но тогда арбитр не пошел смотреть VAR. По твоему мнению, было ли там столкновение?

– Да. Голкипер ударил меня в колено, это был фол. Я думал, что рефери пойдет проверять VAR, потому что меня ударили. Как по мне, это был пенальти, но рефери его не дал. Нам просто нужно забыть это и двигаться дальше. Я точно знаю, что он ударил меня ногой.

– Можно сказать, что первый гол твоего партнера по команде Чурка где-то зарядил команду, дал энергии, ведь следующий мяч вы забили уже через 4 минуты.

– После первого тайма мы зашли в раздевалку и сразу увидели тренера, который был не очень счастлив. Он даже ничего не советовал, а просто сказал: «Выйдите и выложитесь на максимум, вам просто нужно выложиться, выиграть, и все будут счастливы». Теперь все в раздевалке очень счастливы из-за того, что мы выиграли эту игру.

– Вопрос из студии о передаче. Была ли она осознанной и поблагодарил ли ты потом Антюха?

– Я знал, что Денис будет делать передачу в эту зону. Я знал, что это будет просто. Он говорит мне: «Каждый раз иди на ближнюю штангу и добавляй, а я просто буду туда подавать».

– Результаты за последние полтора месяца были не самыми лучшими, также счета в матчах были нестабильными. Однако сегодня случилась важная победа. Расскажи, почему были такие нестабильные результаты?

– У нас был кризис, было много травмированных. Даже я три недели почти не тренировался. У нас было много игроков из команды U-19, просто не хватало футболистов для глубины состава. Сейчас я вернулся, это впервые после травмы я начал игру в стартовом составе. Сейчас ситуация становится лучше, много травм уже позади. Кажется, что дальше будет лучше, многие игроки вернулись в основной состав после травм.