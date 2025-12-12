Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Оболонь – Металлист 1925. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Премьер-лига
Оболонь
12.12.2025 18:00 – FT 1 : 3
Металлист 1925
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
12 декабря 2025, 18:30 | Обновлено 12 декабря 2025, 19:32
436
0

Оболонь – Металлист 1925. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Фрагменты матча УПЛ

12 декабря 2025, 18:30 | Обновлено 12 декабря 2025, 19:32
436
0
Оболонь – Металлист 1925. Видео голов и обзор матча (обновляется)

2 декабря в 18:00 начался матч чемпионата Украины по футболу между Зарей и Оболонью. Это встреча 16-го тура сезона УПЛ.

Перед последним матчем года Оболонь идет на 11-й позиции с 17 очками, а у Металлиста 1925 21 пункт и 8-е место.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

В новости будут появляться видео голов и обзор матча.

Чемпионат Украины. 16-й тур

Оболонь Металлист 1925 1:2
Гол: Устименко, 34 – Чурко, 55, Итодо, 59

События матча

90’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Кристиан Мба (Металлист 1925).
60’
ГОЛ ! Мяч забил Питер Итодо (Металлист 1925), асcист Денис Антюх.
56’
ГОЛ ! Мяч забил Вячеслав Чурко (Металлист 1925), асcист Денис Антюх.
34’
ГОЛ ! Мяч забил Денис Устименко (Оболонь), асcист Олег Ильин.
По теме:
Год завершили камбэком. Металлист 1925 в Киеве обыграл Оболонь
ВИДЕО. Хавбек Металлиста 1925 забил стильный гол в матче УПЛ
Это сигнал по поводу мата. УАФ объяснила жесткое наказание Ротаня
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Оболонь Киев Металлист 1925 Оболонь - Металлист 1925 видео голов и обзор
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Срна отказался звонить Ахметову по просьбе Буткевича. В чем дело?
Футбол | 12 декабря 2025, 13:52 5
Срна отказался звонить Ахметову по просьбе Буткевича. В чем дело?
Срна отказался звонить Ахметову по просьбе Буткевича. В чем дело?

Президент «волков» хотел пригласить Ахметова на турнир по паделу

Таблица Лиги конференций. Шахтер идет вторым, Динамо выбыло из еврокубков
Футбол | 12 декабря 2025, 06:23 44
Таблица Лиги конференций. Шахтер идет вторым, Динамо выбыло из еврокубков
Таблица Лиги конференций. Шахтер идет вторым, Динамо выбыло из еврокубков

Горняки переиграли Хамрун Спартанс и набрали 12 очков из 15 возможных

ВИДЕО. Вот что сделали игроки Динамо после досадного поражения от фиалок
Футбол | 12.12.2025, 08:26
ВИДЕО. Вот что сделали игроки Динамо после досадного поражения от фиалок
ВИДЕО. Вот что сделали игроки Динамо после досадного поражения от фиалок
Динамо U-19 узнало соперника. Жеребьевка 1/16 финала Юношеской лиги УЕФА
Футбол | 12.12.2025, 16:47
Динамо U-19 узнало соперника. Жеребьевка 1/16 финала Юношеской лиги УЕФА
Динамо U-19 узнало соперника. Жеребьевка 1/16 финала Юношеской лиги УЕФА
Мудрик получил сенсационный вариант трансфера от известного клуба
Футбол | 12.12.2025, 08:52
Мудрик получил сенсационный вариант трансфера от известного клуба
Мудрик получил сенсационный вариант трансфера от известного клуба
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Усик отказался драться со звездным боксером. Бой, о котором мечтал Аль-Шейх
Усик отказался драться со звездным боксером. Бой, о котором мечтал Аль-Шейх
11.12.2025, 08:55
Бокс
Вернидуб признался, почему не возглавил Динамо, когда ушел Шовковский
Вернидуб признался, почему не возглавил Динамо, когда ушел Шовковский
12.12.2025, 07:09 5
Футбол
Фиорентина – Динамо – 2:1. Шедевр в ворота Де Хеа. Видеообзор матча
Фиорентина – Динамо – 2:1. Шедевр в ворота Де Хеа. Видеообзор матча
12.12.2025, 00:22 5
Футбол
Лучший результат за 5 лет. Состоялась мужская гонка на Кубке IBU
Лучший результат за 5 лет. Состоялась мужская гонка на Кубке IBU
11.12.2025, 14:01
Биатлон
Португальский тренер – о Трубине: «Он – самый слабый игрок Бенфики»
Португальский тренер – о Трубине: «Он – самый слабый игрок Бенфики»
11.12.2025, 14:53 10
Футбол
Йожеф Сабо спрогнозировал итог матча Фиорентина – Динамо
Йожеф Сабо спрогнозировал итог матча Фиорентина – Динамо
11.12.2025, 07:31 38
Футбол
Забили и добили. Шахтер дожал Хамрун
Забили и добили. Шахтер дожал Хамрун
11.12.2025, 23:55 41
Футбол
Турнирная таблица ЛЧ после 6 туров. Пятеро уже в плей-офф, пауза до января
Турнирная таблица ЛЧ после 6 туров. Пятеро уже в плей-офф, пауза до января
11.12.2025, 06:23 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем