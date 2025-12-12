12.12.2025 18:00 – FT 1 : 3
Украина. Премьер лига12 декабря 2025, 18:30 | Обновлено 12 декабря 2025, 19:32
436
0
Оболонь – Металлист 1925. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Фрагменты матча УПЛ
12 декабря 2025, 18:30 | Обновлено 12 декабря 2025, 19:32
436
0
2 декабря в 18:00 начался матч чемпионата Украины по футболу между Зарей и Оболонью. Это встреча 16-го тура сезона УПЛ.
Перед последним матчем года Оболонь идет на 11-й позиции с 17 очками, а у Металлиста 1925 21 пункт и 8-е место.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
В новости будут появляться видео голов и обзор матча.
Чемпионат Украины. 16-й тур
Оболонь – Металлист 1925 1:2
Гол: Устименко, 34 – Чурко, 55, Итодо, 59
События матча
90’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Кристиан Мба (Металлист 1925).
60’
ГОЛ ! Мяч забил Питер Итодо (Металлист 1925), асcист Денис Антюх.
56’
ГОЛ ! Мяч забил Вячеслав Чурко (Металлист 1925), асcист Денис Антюх.
34’
ГОЛ ! Мяч забил Денис Устименко (Оболонь), асcист Олег Ильин.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 12 декабря 2025, 13:52 5
Президент «волков» хотел пригласить Ахметова на турнир по паделу
Футбол | 12 декабря 2025, 06:23 44
Горняки переиграли Хамрун Спартанс и набрали 12 очков из 15 возможных
Футбол | 12.12.2025, 08:26
Футбол | 12.12.2025, 16:47
Футбол | 12.12.2025, 08:52
Комментарии 0
Популярные новости
Бокс
12.12.2025, 07:09 5
12.12.2025, 00:22 5
11.12.2025, 14:01
11.12.2025, 14:53 10
11.12.2025, 07:31 38
11.12.2025, 23:55 41
11.12.2025, 06:23 4