2 декабря в 18:00 начался матч чемпионата Украины по футболу между Зарей и Оболонью. Это встреча 16-го тура сезона УПЛ.

Перед последним матчем года Оболонь идет на 11-й позиции с 17 очками, а у Металлиста 1925 21 пункт и 8-е место.

В новости будут появляться видео голов и обзор матча.

Чемпионат Украины. 16-й тур

Оболонь – Металлист 1925 1:2

Гол: Устименко, 34 – Чурко, 55, Итодо, 59