  Год завершили камбэком. Металлист 1925 в Киеве обыграл Оболонь
Премьер-лига
Оболонь
12.12.2025 18:00 – FT 1 : 3
Металлист 1925
Украина. Премьер лига
12 декабря 2025, 19:54 | Обновлено 12 декабря 2025, 19:59
Год завершили камбэком. Металлист 1925 в Киеве обыграл Оболонь

Харьковчане одержали волевую победу

ФК Металлист 1925

В Киеве состоялся поединок 16-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретились «Оболонь» и «Металлист 1925».

Отчет о матче ожидайте позже.

Украинская Премьер-лига. 16-й тур.

«Оболонь» – «Металлист 1925» – 1:3

Голы: Устименко (34) – Чурко (56), Итодо (60), Мба (93)

Предупреждения: Теслюк (83) – Рашица (52), Чурко (68)

«Оболонь»: Сташкив, Шевченко, Семенов, Приймак, Прокопенко, Суханов (Мединский, 63), Чех, Черненко, Ильин (Грысьо, 77), Нестеренко (Слободян, 77), Устименко (Теслюк, 67).

«Металлист 1925»: Варакута, Салюк, Павлюк, Шабанов, Крупский, Калюжный, Антюх, Чурко (Литвиненко, 73), Забергджа (Мартынюк, 93), Рашица (Мба, 85), Итодо (Когут, 73).

Арбитр: Игорь Пасхал (Херсон)

Стадион «Оболонь Арена» (Киев)

ОБОЛОНЬ – МЕТАЛЛИСТ 1925. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
Kharkiv
Слава Первой Столице! Мы Харьковчане всех сильней! второстоличным сасамба!
Отаман
Дуже добре 
Лохобан Igor Taxi
Кто заказывал такси на 7 место?
Mr.Frost
То вже не оболонь, то вже обосрань. І пиво у них - сеча!
