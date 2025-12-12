Год завершили камбэком. Металлист 1925 в Киеве обыграл Оболонь
Харьковчане одержали волевую победу
В Киеве состоялся поединок 16-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретились «Оболонь» и «Металлист 1925».
Украинская Премьер-лига. 16-й тур.
«Оболонь» – «Металлист 1925» – 1:3
Голы: Устименко (34) – Чурко (56), Итодо (60), Мба (93)
Предупреждения: Теслюк (83) – Рашица (52), Чурко (68)
«Оболонь»: Сташкив, Шевченко, Семенов, Приймак, Прокопенко, Суханов (Мединский, 63), Чех, Черненко, Ильин (Грысьо, 77), Нестеренко (Слободян, 77), Устименко (Теслюк, 67).
«Металлист 1925»: Варакута, Салюк, Павлюк, Шабанов, Крупский, Калюжный, Антюх, Чурко (Литвиненко, 73), Забергджа (Мартынюк, 93), Рашица (Мба, 85), Итодо (Когут, 73).
Арбитр: Игорь Пасхал (Херсон)
Стадион «Оболонь Арена» (Киев)
