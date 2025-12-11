Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Премьер-лига
Оболонь
12.12.2025 18:00 - : -
Металлист 1925
Украина. Премьер лига
11 декабря 2025, 15:44 | Обновлено 11 декабря 2025, 15:45
Оболонь – Металлист 1925. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 16 тура Украинской Премьер-лиги

ФК Оболонь

В пятницу, 12 декабря, состоится поединок 16-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Оболонь» и «Металлист 1925». Матч пройдет в Киеве на стадионе «Оболонь Арена», игра начнется в 18:00.

Киевляне на три очка опережают зону переходных матчей. При этом «Оболонь» является наихудшей командой чемпионата по количеству забитых голов. В прошлом туре «пивовары» проиграли ЛНЗ со счетом 0:3. Харьковчане находятся в середине турнирной таблицы. «Металлист 1925» из-за проблем с освещением стадиона в Житомире не смог провести домашний поединок против «Вереса» в прошлом туре. В первом круге «Металлист 1925» и «Оболонь» сыграли в ничью со счетом 0:0.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Оболонь» – «Металлист 1925», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 3.53 для хозяев поля и 2.08 для харьковской команды.

Прогноз Sport.ua
Оболонь
12 декабря 2025 -
18:00
Металлист 1925
