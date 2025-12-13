Младен БАРТУЛОВИЧ: «Он форвард и должен забивать еще больше»

Главный тренер Металлиста 1925 Младен Бартулович поделился эмоциями после победы своей команды над киевской Оболонью (1:3) в 16 туре УПЛ.

- В первую очередь хочу поздравить свою команду с победой и удачным завершением первой части сезона. Хочется говорить больше о футболе.

– Первый тайм был непростым, вы пропустили гол. После перерыва команда значительно прибавила. Что произошло в раздевалке?

– Начали мы хорошо, первые 20 минут оказали большое давление на Оболонь. Затем допустили несколько ошибок, и это привело к пропущенному мячу. В перерыве побеседовали с ребятами, добавили агрессии. Во втором тайме мы заслуженно победили, создали достаточно моментов и забили три очень важных гола.

– Чурко быстро сориентировался в эпизоде. Как вы оцените его удар? Это первый гол в сезоне.

– Да, мы говорили с ним, чтобы он чаще бил по воротам. Он попал очень хорошо, забил чудесный гол.

– После этого взятие ворот вы перекрестились. В тот момент поверили, что победа реальна?

– Я и в перерыве верил. Я всегда верю в свою команду, верил при счете 1:0, что мы можем побеждать. И ребята доказали это – они вышли и боролись до конца.

– В первом тайме был спорный момент с участием Итодо, когда он столкнулся с голкипером Оболони. Каково ваше мнение?

– Не знаю. Я не судья. Эксперты скажут, что там было. Желтой не дали. Трудно что-либо комментировать.

– Но впоследствии Итодо забил. Это заслуженная награда?

– Конечно. Он форвард, это его работа. Он должен забивать еще больше.

– У команды были нестабильные результаты последние полтора месяца. Что произошло в этот период?

– Это был непростой отрезок: травмы, сначала Гаджиев, потом Моура, позже еще добавил Калитвинцев и другие. Когда такие игроки выпадают, трудно сохранять баланс. У нас были тяжелые матчи, мы проиграли только ЛНЗ и Зари. Но и были хорошие игры – с Полесьем, Динамо, Карпатами. Такие периоды бывают. Главное – сегодня мы победили и идем дальше с хорошим настроением.

– Вчера должно было быть решение относительно недоигранного матча, но его до сих пор нет. Знаете ли что-нибудь большее?

– Поведение Вереса не хочу комментировать. Хочу, чтобы все решалось на футбольном поле, а не в кабинетах. Надеюсь, что все, кто будет это решать, позволят доиграть этот матч на поле.