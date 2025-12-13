Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Младен БАРТУЛОВИЧ: «Он форвард и должен забивать еще больше»
Украина. Премьер лига
13 декабря 2025, 08:21 |
45
0

Младен БАРТУЛОВИЧ: «Он форвард и должен забивать еще больше»

Коуч пообщался с журналистами после матча УПЛ

13 декабря 2025, 08:21 |
45
0
Младен БАРТУЛОВИЧ: «Он форвард и должен забивать еще больше»
ФК Металлист 1925. Младен Бартулович

Главный тренер Металлиста 1925 Младен Бартулович поделился эмоциями после победы своей команды над киевской Оболонью (1:3) в 16 туре УПЛ.

- В первую очередь хочу поздравить свою команду с победой и удачным завершением первой части сезона. Хочется говорить больше о футболе.

– Первый тайм был непростым, вы пропустили гол. После перерыва команда значительно прибавила. Что произошло в раздевалке?

– Начали мы хорошо, первые 20 минут оказали большое давление на Оболонь. Затем допустили несколько ошибок, и это привело к пропущенному мячу. В перерыве побеседовали с ребятами, добавили агрессии. Во втором тайме мы заслуженно победили, создали достаточно моментов и забили три очень важных гола.

– Чурко быстро сориентировался в эпизоде. Как вы оцените его удар? Это первый гол в сезоне.

– Да, мы говорили с ним, чтобы он чаще бил по воротам. Он попал очень хорошо, забил чудесный гол.

– После этого взятие ворот вы перекрестились. В тот момент поверили, что победа реальна?

– Я и в перерыве верил. Я всегда верю в свою команду, верил при счете 1:0, что мы можем побеждать. И ребята доказали это – они вышли и боролись до конца.

– В первом тайме был спорный момент с участием Итодо, когда он столкнулся с голкипером Оболони. Каково ваше мнение?

– Не знаю. Я не судья. Эксперты скажут, что там было. Желтой не дали. Трудно что-либо комментировать.

– Но впоследствии Итодо забил. Это заслуженная награда?

– Конечно. Он форвард, это его работа. Он должен забивать еще больше.

– У команды были нестабильные результаты последние полтора месяца. Что произошло в этот период?

– Это был непростой отрезок: травмы, сначала Гаджиев, потом Моура, позже еще добавил Калитвинцев и другие. Когда такие игроки выпадают, трудно сохранять баланс. У нас были тяжелые матчи, мы проиграли только ЛНЗ и Зари. Но и были хорошие игры – с Полесьем, Динамо, Карпатами. Такие периоды бывают. Главное – сегодня мы победили и идем дальше с хорошим настроением.

– Вчера должно было быть решение относительно недоигранного матча, но его до сих пор нет. Знаете ли что-нибудь большее?

– Поведение Вереса не хочу комментировать. Хочу, чтобы все решалось на футбольном поле, а не в кабинетах. Надеюсь, что все, кто будет это решать, позволят доиграть этот матч на поле.

По теме:
Пропустит три матча плюс два условно. Полный текст решения КДК по Ротаню
ЛНЗ – Заря. Текстовая трансляция матча
ТУРАН: «Сложный выезд для Шахтера, тяжелое поле. Мы должны уважать игру»
Младен Бартулович Металлист 1925 Оболонь Киев Оболонь - Металлист 1925 Украинская Премьер-лига пресс-конференция чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: ФК Металлист 1925
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Цыганков забил в матче Ла Лиги. Сколько голов на счету украинца?
Футбол | 12 декабря 2025, 23:38 9
ВИДЕО. Цыганков забил в матче Ла Лиги. Сколько голов на счету украинца?
ВИДЕО. Цыганков забил в матче Ла Лиги. Сколько голов на счету украинца?

Благодаря Виктору «Жирона» сравняла счет

Таблица коэффициентов. Украина сохранила 25-ю позицию, Шахтер взял бонусы
Футбол | 12 декабря 2025, 06:51 18
Таблица коэффициентов. Украина сохранила 25-ю позицию, Шахтер взял бонусы
Таблица коэффициентов. Украина сохранила 25-ю позицию, Шахтер взял бонусы

Горняки гарантировали себе путевку в плей-офф ЛК, а Динамо вылетело

После возвращения в Киев Костюк получит в Динамо несколько усилений
Футбол | 13.12.2025, 05:22
После возвращения в Киев Костюк получит в Динамо несколько усилений
После возвращения в Киев Костюк получит в Динамо несколько усилений
Луис ЭНРИКЕ: «Люблю его. На мой взгляд, это лучший вратарь в чемпионате»
Футбол | 12.12.2025, 11:17
Луис ЭНРИКЕ: «Люблю его. На мой взгляд, это лучший вратарь в чемпионате»
Луис ЭНРИКЕ: «Люблю его. На мой взгляд, это лучший вратарь в чемпионате»
Суркис обратился к Металлисту: «Надеюсь, что пути наших команд пересекутся»
Футбол | 12.12.2025, 15:21
Суркис обратился к Металлисту: «Надеюсь, что пути наших команд пересекутся»
Суркис обратился к Металлисту: «Надеюсь, что пути наших команд пересекутся»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Дубль Цыганкова, он герой. Жирона сенсационно выиграла на выезде
Дубль Цыганкова, он герой. Жирона сенсационно выиграла на выезде
12.12.2025, 23:53 15
Футбол
Таблица Лиги конференций. Шахтер идет вторым, Динамо выбыло из еврокубков
Таблица Лиги конференций. Шахтер идет вторым, Динамо выбыло из еврокубков
12.12.2025, 06:23 53
Футбол
Фиорентина – Динамо – 2:1. Шедевр в ворота Де Хеа. Видеообзор матча
Фиорентина – Динамо – 2:1. Шедевр в ворота Де Хеа. Видеообзор матча
12.12.2025, 00:22 5
Футбол
Реал принял решение по Алонсо после поражения от Ман Сити
Реал принял решение по Алонсо после поражения от Ман Сити
11.12.2025, 15:58
Футбол
ЧИСОРА: «Ты должен разобраться с ним за один раунд, чтобы зубы вылетели»
ЧИСОРА: «Ты должен разобраться с ним за один раунд, чтобы зубы вылетели»
11.12.2025, 20:04
Бокс
УАФ жестко наказала Ротаня. Длительная дисквалификация и рекордный штраф
УАФ жестко наказала Ротаня. Длительная дисквалификация и рекордный штраф
11.12.2025, 17:41 16
Футбол
ВИДЕО. Вот что сделали игроки Динамо после досадного поражения от фиалок
ВИДЕО. Вот что сделали игроки Динамо после досадного поражения от фиалок
12.12.2025, 08:26 2
Футбол
Иностранный коуч назвал условие для работы в Динамо. Суркис принял решение
Иностранный коуч назвал условие для работы в Динамо. Суркис принял решение
11.12.2025, 08:17 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем