Премьер-лига
Оболонь
12.12.2025 18:00 - : -
Металлист 1925
Украина. Премьер лига
12 декабря 2025, 05:53 |
Оболонь – Металлист 1925. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Главное – запастись генераторами

Оболонь – Металлист 1925. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
ФК Металлист 1925

В пятницу, 12 декабря, в Киеве на стадионе «Оболонь Арена» состоится матч шестнадцатого тура Украинской Премьер-лиги по футболу, в котором сыграют киевская «Оболонь» и харьковский «Металлист 1925». Стартовый свисток рефери Игоря Пасхала из Херсона прозвучит в 18:00 по киевскому времени.

Оболонь


Тяжелый и неоднозначный первый круг в исполнении киевской «Оболони» остался позади. И нельзя сказать при этом, что команда Александра Антоненко может быть недовольна собственным выступлением. Отсутствием стабильности результатов и низкой результативностью – да, тут «пивовары» откровенно пасут задних, даже в сравнении с командами из зоны вылета. Однако легко узнаваемый рисунок игры у клуба точно присутствует, а все остальное – вопрос ресурсов, который на футбольном поле в наших реалиях очень сложно исправить.

Начало кампании и несколько недель с конца сентября по середину октября – два наиболее успешных периода, когда «Оболони» удавалось стабильно набирать очки и не проигрывать хотя бы какую-то серию поединков. В остальное время результаты приходили спонтанно. Ровно также, как стратегически важную победу над «Эпицентром» (2:1) мог сменить разгром от «Шахтера» (0:6). Или же, как было в истории с ничьей в столичном дерби против «Динамо» (2:2), поражения от «Кривбасса» (1:2) и «Карпат» (0:2), которые существенно тормозили продвижение команды Антоненко вверх по турнирной таблице.

Тем не менее, «пивовары» сейчас находятся над зоной вылета с преимуществом в три очка над ближайшим преследователем из числа аутсайдеров, «Кудровкой». Опасный запас в контексте последнего тура перед зимней паузой, так как, в случае победы команды Василия Баранова над «Александрией», она обойдет «Оболонь», если та уступит «Металлисту 1925». Впрочем, харьковчане ранее в истории отношений данной пары всегда испытывали трудности с достижением результатов. И все же, без дисквалифицированного за перебор желтых карточек Валерия Дубко в центре обороны столичному клубу будет сложно. Другой центральный защитник, Дмитрий Семенов, как раз отбыл свое отстранение.

Металлист 1925


Об ограниченных кадровых ресурсах харьковскому «Металлисту 1925» не стоит лишний раз рассказывать, так как у Младена Бартуловича любая утраченная кадровая единица в стартовом составе рискует стать невосполнимой потерей и непосредственно повлиять на результат, как это было с дисквалификацией Ивана Калюжного на игру против «Зари» (1:3), к примеру. И таких узких мест у «желто-синих» на самом деле достаточно много.

Поэтому футбольный календарный год постепенно подходит для игроков к концу, а вот менеджмент харьковчан только начинает активно включаться в работу. Трансферный рынок вокруг «Металлиста 1925» будет очень оживленным, так как команде нужно усиление во второй части сезона и уже очевидно, что имеющегося набора игроков будет недостаточно Бартуловичу для борьбы за места в еврокубках. Хотя и руководство клуба в открытую и не декларировало таких заданий именно на эту кампанию, вопреки смелым ожиданиям болельщиков.

Да и сами харьковчане сейчас могут лишь осторожно поглядывать в ту зону турнирной таблицы, так как, для начала, им было бы неплохо договориться о доигрывании матча против ровенского «Вереса», который в прошлые выходные так и не удалось завершить в Житомире из-за проблем с энергоснабжением. Поэтому первый круг в нашем чемпионате и считается лишь формально завершенным. А для «Металлиста 1925» эти три потенциальных очка имели определяющее значение – так можно было бы и «Динамо» обогнать, а там уже и само «Полесье» было на расстоянии вытянутой руки. А сейчас со своим 21 баллом команда Бартуловича ближе как раз к «Оболони», чем к зоне еврокубков в таблице.

История встреч


Футбольные пути «Оболони» и «Металлист 1925» ранее пересекались 11 раз. Наблюдается перевес киевлян по количеству побед – 5 успешных матчей против 3 у харьковчан, тогда как еще 3 встречи завершились вничью. Разница голов – 10:8. Наибольшая победа «Оболони» – 3:0 (2020), «Металлиста 1925» – 2:0 (2018, 2025). В прошлый раз команды встречались в конце августа этого года, когда на стадионе «Центральный» в Житомире голы Петера Итодо и Кристиана Мба обусловили победу «желто-синих» в Кубке (2:0).

Фемида


Главным арбитром предстоящей игры станет 43-летний Игорь Пасхал из Херсона, который на своем счету имеет 101 матч в рамках «элитного» дивизиона. Боковыми рефери станут Виталий Сухин и Денис Марченко, а резервным арбитром отработает Максим Козыряцкий. На матче будет присутствовать система VAR во главе с Романом Блавацким и Дмитрием Запороженко. У Пасхала есть опыт проведения матчей с участием «Оболони» – 3 победы, 1 ничья и 7 поражений, тогда как с «Металлист 1925» он пересекался 3 раза – 2 победы, 1 поражение.

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 3.53 для хозяев поля и 2.08 для харьковской команды. А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

Ориентировочные составы


«Оболонь»: Федоровский – Шевченко, Семенов, Курко, Приймак, Ильин – Прокопенко, Чех, Мединский – Устименко, Суханов.

«Металлист 1925»: Варакута – Мартынюк, Шабанов, Е. Павлюк, Крупский – Забергджа, Калюжный, Литвиненко – Рашица, Мба, Антюх.

Прогноз Sport.ua
Оболонь
12 декабря 2025 -
18:00
Металлист 1925
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Оболонь Киев Металлист 1925 Оболонь - Металлист 1925 прогнозы
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
