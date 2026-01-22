Команда Фещука получит усиление в виде нескольких опытных футболистов

В эти дни из отпуска выходит Феникс-Мариуполь, команда Первой лиги.

В распоряжении Максима Фещука в весенней части соревнований может оказаться ряд игроков с опытом выступлений в УПЛ.

Ожидается, что команду пополнят: 32-летний защитник Александр Черноморец (Десна, Колос, Ворскла, Металлист 1925), 32-летний опорник Валерий Кучеров (Сталь, Верес, Арсенал).

Также к команде присоединятся 30-летний хавбек Андрей Кухарук (Севастополь, Рух, Ингулец, Верес) и 29-летний атакующий инсайд Олег Синица (Рух, Левый Берег).