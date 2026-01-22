Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Команда Фещука получит усиление в виде нескольких опытных футболистов
Украина. Первая лига
22 января 2026, 02:57 | Обновлено 22 января 2026, 03:21
33
0

Команда Фещука получит усиление в виде нескольких опытных футболистов

Феникс-Мариуполь пополнят Кучеров, Черноморец, Кухарук, Синица

22 января 2026, 02:57 | Обновлено 22 января 2026, 03:21
33
0
Команда Фещука получит усиление в виде нескольких опытных футболистов
ФК Феникс-Мариуполь. Максим Фещук

В эти дни из отпуска выходит Феникс-Мариуполь, команда Первой лиги.

В распоряжении Максима Фещука в весенней части соревнований может оказаться ряд игроков с опытом выступлений в УПЛ.

Ожидается, что команду пополнят: 32-летний защитник Александр Черноморец (Десна, Колос, Ворскла, Металлист 1925), 32-летний опорник Валерий Кучеров (Сталь, Верес, Арсенал).

Также к команде присоединятся 30-летний хавбек Андрей Кухарук (Севастополь, Рух, Ингулец, Верес) и 29-летний атакующий инсайд Олег Синица (Рух, Левый Берег).

По теме:
Фаал пока что остается в клубе Рух. Почему срывается трансфер в Карпаты?
Экс-нападающий Днепра-1 находится на просмотре в латвийском клубе
ЛНЗ потерял интерес к бомбардиру Руха
Максим Фещук Феникс-Мариуполь Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу трансферы УПЛ трансферы Александр Черноморец Валерий Кучеров Андрей Кухарук Олег Синица ТаТоТаке
Николай Степанов Источник: ТаТоТаке
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Челси – Пафос – 1:0. Как забил Мойсес Кайседо. Видео гола и обзор матча
Футбол | 22 января 2026, 00:55 0
Челси – Пафос – 1:0. Как забил Мойсес Кайседо. Видео гола и обзор матча
Челси – Пафос – 1:0. Как забил Мойсес Кайседо. Видео гола и обзор матча

Смотрите видеообзор матча седьмого тура Лиги чемпионов 2025/26

Поддержка путина и лукашенко. Конкретика от Олейниковой: Соболенко, Шнайдер
Теннис | 21 января 2026, 19:47 6
Поддержка путина и лукашенко. Конкретика от Олейниковой: Соболенко, Шнайдер
Поддержка путина и лукашенко. Конкретика от Олейниковой: Соболенко, Шнайдер

Александра в интервью L’Équipe рассказала о войне в Украине и назвала конкретные фамилии

Семь футболистов покинули клуб, который сыграет в 1/4 финала Кубка Украины
Футбол | 21.01.2026, 11:39
Семь футболистов покинули клуб, который сыграет в 1/4 финала Кубка Украины
Семь футболистов покинули клуб, который сыграет в 1/4 финала Кубка Украины
Костюк выбрал основного форварда для Динамо на вторую часть сезона
Футбол | 21.01.2026, 07:25
Костюк выбрал основного форварда для Динамо на вторую часть сезона
Костюк выбрал основного форварда для Динамо на вторую часть сезона
Александр УСИК: «Он на первом месте в моем списке самых тяжелых соперников»
Бокс | 21.01.2026, 08:31
Александр УСИК: «Он на первом месте в моем списке самых тяжелых соперников»
Александр УСИК: «Он на первом месте в моем списке самых тяжелых соперников»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Достойный дебют. Олейникова едва не выиграла сет у чемпионки Aus Open 2025
Достойный дебют. Олейникова едва не выиграла сет у чемпионки Aus Open 2025
20.01.2026, 04:29 11
Теннис
Стала известна соперница Свитолиной в 1/16 финала Australian Open 2026
Стала известна соперница Свитолиной в 1/16 финала Australian Open 2026
21.01.2026, 04:36 4
Теннис
Свитолина разобралась с полькой и пробилась в 1/16 финала Australian Open
Свитолина разобралась с полькой и пробилась в 1/16 финала Australian Open
21.01.2026, 03:30 22
Теннис
Подробности ситуации Довбика. Артем сам принял решение
Подробности ситуации Довбика. Артем сам принял решение
20.01.2026, 01:02 6
Футбол
Контракт подписан. Зинченко принял решение о своей карьере
Контракт подписан. Зинченко принял решение о своей карьере
20.01.2026, 14:40
Футбол
МОУРИНЬО: «Если посмотреть на Судакова, о котором вы так много говорите...»
МОУРИНЬО: «Если посмотреть на Судакова, о котором вы так много говорите...»
21.01.2026, 09:53 2
Футбол
Игрок Динамо не хочет возвращаться в Украину, несмотря на желание киевлян
Игрок Динамо не хочет возвращаться в Украину, несмотря на желание киевлян
20.01.2026, 09:18 6
Футбол
СВИТОЛИНА: «Мне было жаль, что не дала себе шанс побороться за WTA Finals»
СВИТОЛИНА: «Мне было жаль, что не дала себе шанс побороться за WTA Finals»
21.01.2026, 06:25
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем