Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Саудовская Аравия. Хет-трик позволил топ-клубу приблизиться к Аль-Хилялю
Чемпионат Саудовской Аравии
Аль-Шабаб Эр-Рияд
20.01.2026 17:05 – FT 0 : 0
Аль-Наджма
Саудовская Аравия
20 января 2026, 23:23 | Обновлено 20 января 2026, 23:30
72
0

Саудовская Аравия. Хет-трик позволил топ-клубу приблизиться к Аль-Хилялю

Айвен Тоуни забил три гола в матче Аль-Ахли против команды Аль-Халидж

72
0
Саудовская Аравия. Хет-трик позволил топ-клубу приблизиться к Аль-Хилялю
Getty Images/Global Images Ukraine. Айвен Тоуни

Вечером 20 января сыграны три матча 17-го тура чемпионата Саудовской Аравии

Английский форвард Айвен Тоуни забил три гола в матче Аль-Ахли против Аль-Халидж (4:1)

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Аль-Ахли приблизился к лидеру Аль-Хилялю на интервал 4 очков.

Топ-7: Аль-Хиляль (41 очко), Аль-Ахли (37), Аль-Наср, Аль-Таавун (по 34), Аль-Кадисия (33), Аль-Иттихад (27), Аль-Иттифак (25).

Чемпионат Саудовской Аравии

17-й тур, 20 января 2025

Аль-Шабаб – Аль-Наджма – 0:0

Аль-Фатех – Аль-Холуд – 2:5

Голы: Юссуф, 45+3, Бакли, 57 (автогол) – Рамиро Энрике, 12, 81, Саван, 19, Бахебри, 55, Аль-Давсари, 71

Незабитый пенальти: Батна, 70 (Аль-Фатех)

Аль-Ахли – Аль-Халидж – 4:1

Голы: Айвен Тоуни, 59, 67, 77, Райан Хамиду, 86 – Масурас, 19

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Аль-Хиляль 15 13 2 0 40 - 14 22.01.26 19:30 Аль-Хиляль - Аль-Фейха18.01.26 Неом 1:2 Аль-Хиляль12.01.26 Аль-Хиляль 3:1 Аль-Наср Эр-Рияд08.01.26 Аль-Хиляль 3:0 Аль-Хазм04.01.26 Дамак 0:2 Аль-Хиляль31.12.25 Аль-Холуд 1:3 Аль-Хиляль 41
2 Аль-Ахли Джидда 16 11 4 1 26 - 12 24.01.26 19:30 Неом - Аль-Ахли Джидда20.01.26 Аль-Ахли Джидда 4:1 Аль-Халидж17.01.26 Аль-Холуд 0:1 Аль-Ахли Джидда14.01.26 Аль-Ахли Джидда 2:1 Аль-Таавун10.01.26 Аль-Ахдуд 0:1 Аль-Ахли Джидда02.01.26 Аль-Ахли Джидда 3:2 Аль-Наср Эр-Рияд 37
3 Аль-Наср Эр-Рияд 15 11 1 3 42 - 17 21.01.26 19:30 Дамак - Аль-Наср Эр-Рияд17.01.26 Аль-Наср Эр-Рияд 3:2 Аль-Шабаб Эр-Рияд12.01.26 Аль-Хиляль 3:1 Аль-Наср Эр-Рияд08.01.26 Аль-Наср Эр-Рияд 1:2 Аль-Кадaсиа02.01.26 Аль-Ахли Джидда 3:2 Аль-Наср Эр-Рияд30.12.25 Аль-Иттифак 2:2 Аль-Наср Эр-Рияд 34
4 Аль-Таавун 15 11 1 3 33 - 17 22.01.26 17:15 Аль-Таавун - Аль-Хазм18.01.26 Аль-Рияд 1:3 Аль-Таавун14.01.26 Аль-Ахли Джидда 2:1 Аль-Таавун09.01.26 Аль-Таавун 2:0 Аль-Шабаб Эр-Рияд03.01.26 Аль-Иттихад 1:0 Аль-Таавун29.12.25 Аль-Таавун 1:0 Аль-Наджма 34
5 Аль-Кадaсиа 15 10 3 2 36 - 14 22.01.26 19:30 Аль-Кадaсиа - Аль-Иттихад18.01.26 Аль-Хазм 1:5 Аль-Кадaсиа14.01.26 Аль-Кадaсиа 5:0 Аль-Фейха08.01.26 Аль-Наср Эр-Рияд 1:2 Аль-Кадaсиа04.01.26 Аль-Кадaсиа 4:0 Аль-Рияд31.12.25 Аль-Шабаб Эр-Рияд 2:3 Аль-Кадaсиа 33
6 Аль-Иттихад 15 8 3 4 28 - 18 22.01.26 19:30 Аль-Кадaсиа - Аль-Иттихад16.01.26 Аль-Иттихад 0:1 Аль-Иттифак13.01.26 Дамак 1:1 Аль-Иттихад09.01.26 Аль-Холуд 0:4 Аль-Иттихад03.01.26 Аль-Иттихад 1:0 Аль-Таавун31.12.25 Неом 1:3 Аль-Иттихад 27
7 Аль-Иттифак 15 7 4 4 25 - 25 21.01.26 19:30 Аль-Иттифак - Неом16.01.26 Аль-Иттихад 0:1 Аль-Иттифак12.01.26 Аль-Иттифак 1:2 Аль-Халидж08.01.26 Аль-Наджма 3:4 Аль-Иттифак02.01.26 Аль-Иттифак 2:0 Аль-Ахдуд30.12.25 Аль-Иттифак 2:2 Аль-Наср Эр-Рияд 25
8 Аль-Халидж 16 7 3 6 37 - 27 24.01.26 15:25 Аль-Халидж - Аль-Шабаб Эр-Рияд20.01.26 Аль-Ахли Джидда 4:1 Аль-Халидж16.01.26 Аль-Халидж 4:1 Аль-Ахдуд12.01.26 Аль-Иттифак 1:2 Аль-Халидж09.01.26 Аль-Халидж 4:0 Дамак02.01.26 Аль-Наджма 2:2 Аль-Халидж 24
9 Аль-Фатех 16 6 3 7 22 - 29 25.01.26 19:30 Аль-Фейха - Аль-Фатех20.01.26 Аль-Фатех 2:5 Аль-Холуд16.01.26 Аль-Наджма 1:1 Аль-Фатех13.01.26 Аль-Фатех 3:1 Аль-Рияд10.01.26 Неом 0:1 Аль-Фатех03.01.26 Аль-Фатех 2:0 Аль-Шабаб Эр-Рияд 21
10 Неом 15 6 2 7 21 - 25 21.01.26 19:30 Аль-Иттифак - Неом18.01.26 Неом 1:2 Аль-Хиляль14.01.26 Аль-Шабаб Эр-Рияд 3:2 Неом10.01.26 Неом 0:1 Аль-Фатех04.01.26 Аль-Хазм 1:2 Неом31.12.25 Неом 1:3 Аль-Иттихад 20
11 Аль-Хазм 15 4 4 7 15 - 27 22.01.26 17:15 Аль-Таавун - Аль-Хазм18.01.26 Аль-Хазм 1:5 Аль-Кадaсиа12.01.26 Аль-Хазм 3:2 Аль-Наджма08.01.26 Аль-Хиляль 3:0 Аль-Хазм04.01.26 Аль-Хазм 1:2 Неом29.12.25 Аль-Рияд 1:2 Аль-Хазм 16
12 Аль-Холуд 16 5 0 11 24 - 30 24.01.26 17:20 Аль-Холуд - Аль-Иттифак20.01.26 Аль-Фатех 2:5 Аль-Холуд17.01.26 Аль-Холуд 0:1 Аль-Ахли Джидда13.01.26 Аль-Ахдуд 1:0 Аль-Холуд09.01.26 Аль-Холуд 0:4 Аль-Иттихад03.01.26 Аль-Фейха 0:5 Аль-Холуд 15
13 Аль-Фейха 15 3 5 7 13 - 27 22.01.26 19:30 Аль-Хиляль - Аль-Фейха17.01.26 Аль-Фейха 1:1 Дамак14.01.26 Аль-Кадaсиа 5:0 Аль-Фейха10.01.26 Аль-Рияд 1:1 Аль-Фейха03.01.26 Аль-Фейха 0:5 Аль-Холуд30.12.25 Аль-Ахли Джидда 2:0 Аль-Фейха 14
14 Аль-Шабаб Эр-Рияд 16 2 6 8 14 - 25 24.01.26 15:25 Аль-Халидж - Аль-Шабаб Эр-Рияд20.01.26 Аль-Шабаб Эр-Рияд 0:0 Аль-Наджма17.01.26 Аль-Наср Эр-Рияд 3:2 Аль-Шабаб Эр-Рияд14.01.26 Аль-Шабаб Эр-Рияд 3:2 Неом09.01.26 Аль-Таавун 2:0 Аль-Шабаб Эр-Рияд03.01.26 Аль-Фатех 2:0 Аль-Шабаб Эр-Рияд 12
15 Дамак 15 1 8 6 12 - 26 21.01.26 19:30 Дамак - Аль-Наср Эр-Рияд17.01.26 Аль-Фейха 1:1 Дамак13.01.26 Дамак 1:1 Аль-Иттихад09.01.26 Аль-Халидж 4:0 Дамак04.01.26 Дамак 0:2 Аль-Хиляль30.12.25 Аль-Ахдуд 0:1 Дамак 11
16 Аль-Рияд 15 2 3 10 14 - 34 21.01.26 17:30 Аль-Ахдуд - Аль-Рияд18.01.26 Аль-Рияд 1:3 Аль-Таавун13.01.26 Аль-Фатех 3:1 Аль-Рияд10.01.26 Аль-Рияд 1:1 Аль-Фейха04.01.26 Аль-Кадaсиа 4:0 Аль-Рияд29.12.25 Аль-Рияд 1:2 Аль-Хазм 9
17 Аль-Ахдуд 15 2 2 11 11 - 29 21.01.26 17:30 Аль-Ахдуд - Аль-Рияд16.01.26 Аль-Халидж 4:1 Аль-Ахдуд13.01.26 Аль-Ахдуд 1:0 Аль-Холуд10.01.26 Аль-Ахдуд 0:1 Аль-Ахли Джидда02.01.26 Аль-Иттифак 2:0 Аль-Ахдуд30.12.25 Аль-Ахдуд 0:1 Дамак 8
18 Аль-Наджма 16 0 4 12 16 - 33 25.01.26 17:20 Аль-Наджма - Аль-Кадaсиа20.01.26 Аль-Шабаб Эр-Рияд 0:0 Аль-Наджма16.01.26 Аль-Наджма 1:1 Аль-Фатех12.01.26 Аль-Хазм 3:2 Аль-Наджма08.01.26 Аль-Наджма 3:4 Аль-Иттифак02.01.26 Аль-Наджма 2:2 Аль-Халидж 4
Полная таблица

