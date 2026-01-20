Саудовская Аравия. Хет-трик позволил топ-клубу приблизиться к Аль-Хилялю
Айвен Тоуни забил три гола в матче Аль-Ахли против команды Аль-Халидж
Вечером 20 января сыграны три матча 17-го тура чемпионата Саудовской Аравии
Английский форвард Айвен Тоуни забил три гола в матче Аль-Ахли против Аль-Халидж (4:1)
Аль-Ахли приблизился к лидеру Аль-Хилялю на интервал 4 очков.
Топ-7: Аль-Хиляль (41 очко), Аль-Ахли (37), Аль-Наср, Аль-Таавун (по 34), Аль-Кадисия (33), Аль-Иттихад (27), Аль-Иттифак (25).
Чемпионат Саудовской Аравии
17-й тур, 20 января 2025
Аль-Шабаб – Аль-Наджма – 0:0
Аль-Фатех – Аль-Холуд – 2:5
Голы: Юссуф, 45+3, Бакли, 57 (автогол) – Рамиро Энрике, 12, 81, Саван, 19, Бахебри, 55, Аль-Давсари, 71
Незабитый пенальти: Батна, 70 (Аль-Фатех)
Аль-Ахли – Аль-Халидж – 4:1
Голы: Айвен Тоуни, 59, 67, 77, Райан Хамиду, 86 – Масурас, 19
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Аль-Хиляль
|15
|13
|2
|0
|40 - 14
|22.01.26 19:30 Аль-Хиляль - Аль-Фейха18.01.26 Неом 1:2 Аль-Хиляль12.01.26 Аль-Хиляль 3:1 Аль-Наср Эр-Рияд08.01.26 Аль-Хиляль 3:0 Аль-Хазм04.01.26 Дамак 0:2 Аль-Хиляль31.12.25 Аль-Холуд 1:3 Аль-Хиляль
|41
|2
|Аль-Ахли Джидда
|16
|11
|4
|1
|26 - 12
|24.01.26 19:30 Неом - Аль-Ахли Джидда20.01.26 Аль-Ахли Джидда 4:1 Аль-Халидж17.01.26 Аль-Холуд 0:1 Аль-Ахли Джидда14.01.26 Аль-Ахли Джидда 2:1 Аль-Таавун10.01.26 Аль-Ахдуд 0:1 Аль-Ахли Джидда02.01.26 Аль-Ахли Джидда 3:2 Аль-Наср Эр-Рияд
|37
|3
|Аль-Наср Эр-Рияд
|15
|11
|1
|3
|42 - 17
|21.01.26 19:30 Дамак - Аль-Наср Эр-Рияд17.01.26 Аль-Наср Эр-Рияд 3:2 Аль-Шабаб Эр-Рияд12.01.26 Аль-Хиляль 3:1 Аль-Наср Эр-Рияд08.01.26 Аль-Наср Эр-Рияд 1:2 Аль-Кадaсиа02.01.26 Аль-Ахли Джидда 3:2 Аль-Наср Эр-Рияд30.12.25 Аль-Иттифак 2:2 Аль-Наср Эр-Рияд
|34
|4
|Аль-Таавун
|15
|11
|1
|3
|33 - 17
|22.01.26 17:15 Аль-Таавун - Аль-Хазм18.01.26 Аль-Рияд 1:3 Аль-Таавун14.01.26 Аль-Ахли Джидда 2:1 Аль-Таавун09.01.26 Аль-Таавун 2:0 Аль-Шабаб Эр-Рияд03.01.26 Аль-Иттихад 1:0 Аль-Таавун29.12.25 Аль-Таавун 1:0 Аль-Наджма
|34
|5
|Аль-Кадaсиа
|15
|10
|3
|2
|36 - 14
|22.01.26 19:30 Аль-Кадaсиа - Аль-Иттихад18.01.26 Аль-Хазм 1:5 Аль-Кадaсиа14.01.26 Аль-Кадaсиа 5:0 Аль-Фейха08.01.26 Аль-Наср Эр-Рияд 1:2 Аль-Кадaсиа04.01.26 Аль-Кадaсиа 4:0 Аль-Рияд31.12.25 Аль-Шабаб Эр-Рияд 2:3 Аль-Кадaсиа
|33
|6
|Аль-Иттихад
|15
|8
|3
|4
|28 - 18
|22.01.26 19:30 Аль-Кадaсиа - Аль-Иттихад16.01.26 Аль-Иттихад 0:1 Аль-Иттифак13.01.26 Дамак 1:1 Аль-Иттихад09.01.26 Аль-Холуд 0:4 Аль-Иттихад03.01.26 Аль-Иттихад 1:0 Аль-Таавун31.12.25 Неом 1:3 Аль-Иттихад
|27
|7
|Аль-Иттифак
|15
|7
|4
|4
|25 - 25
|21.01.26 19:30 Аль-Иттифак - Неом16.01.26 Аль-Иттихад 0:1 Аль-Иттифак12.01.26 Аль-Иттифак 1:2 Аль-Халидж08.01.26 Аль-Наджма 3:4 Аль-Иттифак02.01.26 Аль-Иттифак 2:0 Аль-Ахдуд30.12.25 Аль-Иттифак 2:2 Аль-Наср Эр-Рияд
|25
|8
|Аль-Халидж
|16
|7
|3
|6
|37 - 27
|24.01.26 15:25 Аль-Халидж - Аль-Шабаб Эр-Рияд20.01.26 Аль-Ахли Джидда 4:1 Аль-Халидж16.01.26 Аль-Халидж 4:1 Аль-Ахдуд12.01.26 Аль-Иттифак 1:2 Аль-Халидж09.01.26 Аль-Халидж 4:0 Дамак02.01.26 Аль-Наджма 2:2 Аль-Халидж
|24
|9
|Аль-Фатех
|16
|6
|3
|7
|22 - 29
|25.01.26 19:30 Аль-Фейха - Аль-Фатех20.01.26 Аль-Фатех 2:5 Аль-Холуд16.01.26 Аль-Наджма 1:1 Аль-Фатех13.01.26 Аль-Фатех 3:1 Аль-Рияд10.01.26 Неом 0:1 Аль-Фатех03.01.26 Аль-Фатех 2:0 Аль-Шабаб Эр-Рияд
|21
|10
|Неом
|15
|6
|2
|7
|21 - 25
|21.01.26 19:30 Аль-Иттифак - Неом18.01.26 Неом 1:2 Аль-Хиляль14.01.26 Аль-Шабаб Эр-Рияд 3:2 Неом10.01.26 Неом 0:1 Аль-Фатех04.01.26 Аль-Хазм 1:2 Неом31.12.25 Неом 1:3 Аль-Иттихад
|20
|11
|Аль-Хазм
|15
|4
|4
|7
|15 - 27
|22.01.26 17:15 Аль-Таавун - Аль-Хазм18.01.26 Аль-Хазм 1:5 Аль-Кадaсиа12.01.26 Аль-Хазм 3:2 Аль-Наджма08.01.26 Аль-Хиляль 3:0 Аль-Хазм04.01.26 Аль-Хазм 1:2 Неом29.12.25 Аль-Рияд 1:2 Аль-Хазм
|16
|12
|Аль-Холуд
|16
|5
|0
|11
|24 - 30
|24.01.26 17:20 Аль-Холуд - Аль-Иттифак20.01.26 Аль-Фатех 2:5 Аль-Холуд17.01.26 Аль-Холуд 0:1 Аль-Ахли Джидда13.01.26 Аль-Ахдуд 1:0 Аль-Холуд09.01.26 Аль-Холуд 0:4 Аль-Иттихад03.01.26 Аль-Фейха 0:5 Аль-Холуд
|15
|13
|Аль-Фейха
|15
|3
|5
|7
|13 - 27
|22.01.26 19:30 Аль-Хиляль - Аль-Фейха17.01.26 Аль-Фейха 1:1 Дамак14.01.26 Аль-Кадaсиа 5:0 Аль-Фейха10.01.26 Аль-Рияд 1:1 Аль-Фейха03.01.26 Аль-Фейха 0:5 Аль-Холуд30.12.25 Аль-Ахли Джидда 2:0 Аль-Фейха
|14
|14
|Аль-Шабаб Эр-Рияд
|16
|2
|6
|8
|14 - 25
|24.01.26 15:25 Аль-Халидж - Аль-Шабаб Эр-Рияд20.01.26 Аль-Шабаб Эр-Рияд 0:0 Аль-Наджма17.01.26 Аль-Наср Эр-Рияд 3:2 Аль-Шабаб Эр-Рияд14.01.26 Аль-Шабаб Эр-Рияд 3:2 Неом09.01.26 Аль-Таавун 2:0 Аль-Шабаб Эр-Рияд03.01.26 Аль-Фатех 2:0 Аль-Шабаб Эр-Рияд
|12
|15
|Дамак
|15
|1
|8
|6
|12 - 26
|21.01.26 19:30 Дамак - Аль-Наср Эр-Рияд17.01.26 Аль-Фейха 1:1 Дамак13.01.26 Дамак 1:1 Аль-Иттихад09.01.26 Аль-Халидж 4:0 Дамак04.01.26 Дамак 0:2 Аль-Хиляль30.12.25 Аль-Ахдуд 0:1 Дамак
|11
|16
|Аль-Рияд
|15
|2
|3
|10
|14 - 34
|21.01.26 17:30 Аль-Ахдуд - Аль-Рияд18.01.26 Аль-Рияд 1:3 Аль-Таавун13.01.26 Аль-Фатех 3:1 Аль-Рияд10.01.26 Аль-Рияд 1:1 Аль-Фейха04.01.26 Аль-Кадaсиа 4:0 Аль-Рияд29.12.25 Аль-Рияд 1:2 Аль-Хазм
|9
|17
|Аль-Ахдуд
|15
|2
|2
|11
|11 - 29
|21.01.26 17:30 Аль-Ахдуд - Аль-Рияд16.01.26 Аль-Халидж 4:1 Аль-Ахдуд13.01.26 Аль-Ахдуд 1:0 Аль-Холуд10.01.26 Аль-Ахдуд 0:1 Аль-Ахли Джидда02.01.26 Аль-Иттифак 2:0 Аль-Ахдуд30.12.25 Аль-Ахдуд 0:1 Дамак
|8
|18
|Аль-Наджма
|16
|0
|4
|12
|16 - 33
|25.01.26 17:20 Аль-Наджма - Аль-Кадaсиа20.01.26 Аль-Шабаб Эр-Рияд 0:0 Аль-Наджма16.01.26 Аль-Наджма 1:1 Аль-Фатех12.01.26 Аль-Хазм 3:2 Аль-Наджма08.01.26 Аль-Наджма 3:4 Аль-Иттифак02.01.26 Аль-Наджма 2:2 Аль-Халидж
|4
