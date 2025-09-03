ОФИЦИАЛЬНО. ЛНЗ переманил топ-менеджера донецкого Шахтера
Виталий Лилык подписал контракт с «фиолетовыми»
Известный украинский шеф-скаут Виталий Лилык, длительное время работавший в расположении донецкого «Шахтера», трудоустроился в академии другого клуба Украинской Премьер-лиги.
По официальной информации, Лилык продолжит свою карьеру в расположении черкасского ЛУЗ.«Фиолетовые» предложили специалисту должность руководителя селекционной службы клуба. О финансовых аспектах соглашения нет никакой информации.
«✍️ Кадровые обогащения в академии ЛНЗ 💜 Виталий Лилык – новый руководитель селекционной службы академии», – говорится в сообщении.
Молодежная команда «фиолетовых» ударно стартовала в новом сезоне чемпионата Украины (U-19). У подопечных Виталия Шумского в своем активе 8 турнирных баллов после 4 сыгранных матчей.
