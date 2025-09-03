Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ОФИЦИАЛЬНО. ЛНЗ переманил топ-менеджера донецкого Шахтера
Украина. Премьер лига
03 сентября 2025, 14:28 | Обновлено 03 сентября 2025, 14:31
Виталий Лилык подписал контракт с «фиолетовыми»

ФК ЛНЗ. Виталий Лилык

Известный украинский шеф-скаут Виталий Лилык, длительное время работавший в расположении донецкого «Шахтера», трудоустроился в академии другого клуба Украинской Премьер-лиги.

По официальной информации, Лилык продолжит свою карьеру в расположении черкасского ЛУЗ.«Фиолетовые» предложили специалисту должность руководителя селекционной службы клуба. О финансовых аспектах соглашения нет никакой информации.

«✍️ Кадровые обогащения в академии ЛНЗ 💜 Виталий Лилык – новый руководитель селекционной службы академии», – говорится в сообщении.

Молодежная команда «фиолетовых» ударно стартовала в новом сезоне чемпионата Украины (U-19). У подопечных Виталия Шумского в своем активе 8 турнирных баллов после 4 сыгранных матчей.

ЛНЗ Черкассы Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: ФК ЛНЗ
