ОФИЦИАЛЬНО. Буковина подписала лидера клуба УПЛ

Украинский вингер Виталий Дахновский, последним клубом которого был ровенский «Верес», перебрался в расположение черновицкой «Буковины». Об этом пишет клубная пресс-служба.

«💛 Поздравляем в «желто-черной» семье!», – лаконично говорится в сообщении.

По официальной информации, контракт между Буковиной и Дахновским рассчитан на три-два года – до лета 2027. О финансовых аспектах личного соглашения никакой информации нет. В составе «Буковины» Дахновский выступит под 8 номером.

В последние четыре сезона Дахновский был основным игроком ровенского клуба в Премьер-лиге. Всего в составе красно-черных во всех турнирах Виталий сыграл 130 поединков, в которых записал в свой актив 15 забитых мячей и 19 результативных передач.