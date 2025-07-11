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Украина. Первая лига
11 июля 2025, 10:59 | Обновлено 11 июля 2025, 11:01
705
0

ОФИЦИАЛЬНО. Буковина подписала лидера клуба УПЛ

Виталий Дахновский перебрался в «Буковину» из «Вереса»

11 июля 2025, 10:59 | Обновлено 11 июля 2025, 11:01
705
0
ОФИЦИАЛЬНО. Буковина подписала лидера клуба УПЛ
ФК Буковина. Виталий Дахновский

Украинский вингер Виталий Дахновский, последним клубом которого был ровенский «Верес», перебрался в расположение черновицкой «Буковины». Об этом пишет клубная пресс-служба.

«💛 Поздравляем в «желто-черной» семье!», – лаконично говорится в сообщении.

По официальной информации, контракт между Буковиной и Дахновским рассчитан на три-два года – до лета 2027. О финансовых аспектах личного соглашения никакой информации нет. В составе «Буковины» Дахновский выступит под 8 номером.

В последние четыре сезона Дахновский был основным игроком ровенского клуба в Премьер-лиге. Всего в составе красно-черных во всех турнирах Виталий сыграл 130 поединков, в которых записал в свой актив 15 забитых мячей и 19 результативных передач.

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Буковина Черновцы Виталий Дахновский трансферы трансферы УПЛ чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Украинская Премьер-лига Верес Ровно
Олег Вахоцкий Источник: ФК Буковина
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