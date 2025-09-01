Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
01 сентября 2025, 23:41 | Обновлено 01 сентября 2025, 23:48
22

ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер совершил один из самых дорогих трансферов в истории

Горняки продали Кевина в «Фулхэм» за 40 миллионов евро

ФК Фулхэм. Кевин

Донецкий «Шахтер» продал своего лидера в клуб Английской премьер-лиги.

Лондонский «Фулхэм» официально объявил о переходе 22-летнего футболиста бразильца Кевина. Футболист подписал с «дачниками» соглашение до 30 июня 2030 года.

По неофициальным данным, «Шахтер» за продажу Кевина заработал 40 миллионов евро гарантированной суммой, предусмотрено также еще 5 миллионов евро бонусами. Продажа Кевина вошла в пятерку самых дорогих выходных трансферов в истории «Шахтера».

В сезоне 2024/25 Кевин провел 35 матчей на клубном уровне, отличившись 9 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 12 миллионов евро.

Ранее «Шахтер» официально продал Георгия Судакова в «Бенфику».

Влюблённый в Гвэн из Бен Тена
Теперь Фулхэм стал ещё одним клубом АПЛ, за который будем болеть! ⬜⬜⬜
Хоть и не воспитанник, как в случае с талантами ДК, но для всех горняков Кевин стал родным за эти полтора года и нам будет интересно следить за его дальнейшим прогрессом в сильнейшей лиге мира! 🔥🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 😊
Ответить
+3
Maks23
Ну это классика заработка от шахтёра..пример для всех в упл..
Ответить
+3
Показать Скрыть 1 ответ
Arera
Два ваната или десять шляпаренок...
Ответить
+3
u6464u
він коштує більше .
Ответить
+3
Андрей⚒️
За одно ТО отбили покупки кучу бразилов
Ответить
+2
Показать Скрыть 1 ответ
New Zealander
Также Шахтёр умеет мастеровито избавляться от ненужных игроков. За последний год они избавились от Келси, Кастило, Зубкова и Сикана и эти 4 трансфера принесли им 23 мильйона. 
Ответить
+1
GroundUnder
у АПЛ минус 1,5 миллиарда на трансферах за сезон по трансфермаркету
(минус 17 в итоге с 2001 года) зачёркнуто
Саудовская Аравия приняла вызов
Ответить
0
Istm
Ну, в цілому проведені трансфери безумовно вигідні для обох наших найсильніших клубів. Чи будуть ці трансфери корисні для збірної - важко сказати.
Ответить
0
Отаман
Дуже добре грав за Шахтар, це не дуже добре що продали, ну все буде добре 
Ответить
0
Alexander Киев
Клас! Шахтар як завжди, лутає бабки що скажений, але ціни на електроенергію я би все рівно дирявим підняв 😆
Ответить
0
Показать Скрыть 3 ответа
M
ясно. 13 сентября атакуем через ослабленный правый фланг. без Кевина с Харьковским характером вам не справицца! загоним кротов глубоко под землю!
Ответить
-1
Пафосный Граф Траhyла
Пафосный трансфер☝️ Славься родной Шахтёр
Ответить
-1
GroundUnder
сколько бы шахта миллиардов не вкладывала в футбол, а выигрывают чемпионат раз 1,6666 ...67 года (25 на 15)
у Динамо хотя бы не такие траты, но 9 титулов УПЛ с 2001 года, 8 из 13 Кубков Украины и 9 Суперкубок страны (рекорд)
Ответить
-2
Показать Скрыть 1 ответ
pas2012
Правильніше було б написати Шахтар здійнив найкращу аферу)
Ответить
-2
nivavn
А як же ж пудрик-дудрик? За нього, казали, сотку вторгували...
Ответить
-2
Александр Бондарь
Маловато и рановато.
Ответить
-2
