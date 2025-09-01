ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер совершил один из самых дорогих трансферов в истории

Донецкий «Шахтер» продал своего лидера в клуб Английской премьер-лиги.

Лондонский «Фулхэм» официально объявил о переходе 22-летнего футболиста бразильца Кевина. Футболист подписал с «дачниками» соглашение до 30 июня 2030 года.

По неофициальным данным, «Шахтер» за продажу Кевина заработал 40 миллионов евро гарантированной суммой, предусмотрено также еще 5 миллионов евро бонусами. Продажа Кевина вошла в пятерку самых дорогих выходных трансферов в истории «Шахтера».

В сезоне 2024/25 Кевин провел 35 матчей на клубном уровне, отличившись 9 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 12 миллионов евро.

Ранее «Шахтер» официально продал Георгия Судакова в «Бенфику».