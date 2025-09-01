ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер совершил один из самых дорогих трансферов в истории
Горняки продали Кевина в «Фулхэм» за 40 миллионов евро
Донецкий «Шахтер» продал своего лидера в клуб Английской премьер-лиги.
Лондонский «Фулхэм» официально объявил о переходе 22-летнего футболиста бразильца Кевина. Футболист подписал с «дачниками» соглашение до 30 июня 2030 года.
По неофициальным данным, «Шахтер» за продажу Кевина заработал 40 миллионов евро гарантированной суммой, предусмотрено также еще 5 миллионов евро бонусами. Продажа Кевина вошла в пятерку самых дорогих выходных трансферов в истории «Шахтера».
В сезоне 2024/25 Кевин провел 35 матчей на клубном уровне, отличившись 9 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 12 миллионов евро.
Ранее «Шахтер» официально продал Георгия Судакова в «Бенфику».
Samba Whites. 🤍— Fulham Football Club (@FulhamFC) September 1, 2025
We're delighted to confirm the signing of exciting young winger Kevin from Shakhtar Donetsk for an undisclosed fee.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Владислав покинул киевское Динамо
Тони не советует Итауме драться против Александра
Хоть и не воспитанник, как в случае с талантами ДК, но для всех горняков Кевин стал родным за эти полтора года и нам будет интересно следить за его дальнейшим прогрессом в сильнейшей лиге мира! 🔥🏴 😊
(минус 17 в итоге с 2001 года) зачёркнуто
Саудовская Аравия приняла вызов
у Динамо хотя бы не такие траты, но 9 титулов УПЛ с 2001 года, 8 из 13 Кубков Украины и 9 Суперкубок страны (рекорд)