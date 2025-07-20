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Украина. Премьер лига
20 июля 2025, 17:27 | Обновлено 20 июля 2025, 17:31
407
0

ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Первой лиги объявил об аренде игрока Колоса

Олег Криворучко в течение сезона 2025/26 будет выступать за «аистов»

20 июля 2025, 17:27 | Обновлено 20 июля 2025, 17:31
407
0
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Первой лиги объявил об аренде игрока Колоса
ФК Левый Берег. Олег Криворучко

Столичный клуб «Левый Берег» официально объявил о пополнении состава 20-летним полузащитником «Колоса» Олегом Криворучко.

По информации «аистов», молодой футболист присоединился к клубу на правах аренды, которая рассчитана на один год.

«Желаем Олегу быстрой адаптации, уверенности на поле и ярких моментов вместе с «Левым Берегом», – написала пресс-служба клуба.

Начал профессиональную карьеру в футболе Криворучко в клубе из Ковалевки. На счету Олега 17 поединков за «Колос», в которых полузащитнику не удалось оформить результативное действие.

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Колос Ковалевка Левый Берег Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Первая лига Украины аренда игрока
Андрей Витренко Источник: ФК Левый Берег
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