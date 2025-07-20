ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Первой лиги объявил об аренде игрока Колоса
Олег Криворучко в течение сезона 2025/26 будет выступать за «аистов»
Столичный клуб «Левый Берег» официально объявил о пополнении состава 20-летним полузащитником «Колоса» Олегом Криворучко.
По информации «аистов», молодой футболист присоединился к клубу на правах аренды, которая рассчитана на один год.
«Желаем Олегу быстрой адаптации, уверенности на поле и ярких моментов вместе с «Левым Берегом», – написала пресс-служба клуба.
Начал профессиональную карьеру в футболе Криворучко в клубе из Ковалевки. На счету Олега 17 поединков за «Колос», в которых полузащитнику не удалось оформить результативное действие.
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