ОФИЦИАЛЬНО: Оболонь подписала двух экс-игроков Левого Берега

«Оболонь» готовиться к новому сезону в УПЛ. К команде присоединились два бывших игрока «Левого Берега» Дмитрий Семенов и Вадим Сташкив.

18-летний голкипер Вадим Сташкив является воспитанником тернопольского футбола. В прошлом сезоне провел 18 матчей в составе «Левого Берега» U-19.

Дмитрий Семенов – защитник с опытом выступлений в УПЛ. В прошлом сезоне провел за «Левый Берег» 26 матчей. Забил один мяч и отдал одну результативную передачу.

Также Семенов выступал за «Александрию», «Кремень», «Николаев», латвийскую «Елгаву», «Днепр», и «Кривбасс». Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 25-летнего футболиста в 300 тысяч евро.

Ранее сообщалось, что капитан «Оболони» рассказал о новом тренере и новичках команды.