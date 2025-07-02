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Украина. Премьер лига
02 июля 2025, 18:16 | Обновлено 02 июля 2025, 18:18
74
0

ОФИЦИАЛЬНО: Оболонь подписала двух экс-игроков Левого Берега

Дмитрий Семенов и Вадим Сташкив стали игроками «Оболони»

02 июля 2025, 18:16 | Обновлено 02 июля 2025, 18:18
74
0
ОФИЦИАЛЬНО: Оболонь подписала двух экс-игроков Левого Берега
Дмитрий Семенов

«Оболонь» готовиться к новому сезону в УПЛ. К команде присоединились два бывших игрока «Левого Берега» Дмитрий Семенов и Вадим Сташкив.

18-летний голкипер Вадим Сташкив является воспитанником тернопольского футбола. В прошлом сезоне провел 18 матчей в составе «Левого Берега» U-19.

Дмитрий Семенов – защитник с опытом выступлений в УПЛ. В прошлом сезоне провел за «Левый Берег» 26 матчей. Забил один мяч и отдал одну результативную передачу.

Также Семенов выступал за «Александрию», «Кремень», «Николаев», латвийскую «Елгаву», «Днепр», и «Кривбасс». Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 25-летнего футболиста в 300 тысяч евро.

Ранее сообщалось, что капитан «Оболони» рассказал о новом тренере и новичках команды.

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Сергей Турчак Источник: ФК Оболонь
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