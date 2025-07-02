ОФИЦИАЛЬНО: Оболонь подписала двух экс-игроков Левого Берега
Дмитрий Семенов и Вадим Сташкив стали игроками «Оболони»
«Оболонь» готовиться к новому сезону в УПЛ. К команде присоединились два бывших игрока «Левого Берега» Дмитрий Семенов и Вадим Сташкив.
18-летний голкипер Вадим Сташкив является воспитанником тернопольского футбола. В прошлом сезоне провел 18 матчей в составе «Левого Берега» U-19.
Дмитрий Семенов – защитник с опытом выступлений в УПЛ. В прошлом сезоне провел за «Левый Берег» 26 матчей. Забил один мяч и отдал одну результативную передачу.
Также Семенов выступал за «Александрию», «Кремень», «Николаев», латвийскую «Елгаву», «Днепр», и «Кривбасс». Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 25-летнего футболиста в 300 тысяч евро.
Ранее сообщалось, что капитан «Оболони» рассказал о новом тренере и новичках команды.
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