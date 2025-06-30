Капитан команды УПЛ рассказал о новом тренере и новичках

Капитан «Оболони» Владислав Приймак эксклюзивно для Sport.ua поделился своими впечатлениями от первых занятий под руководством нового главного тренера «пивоваров» Александра Антоненко.

«Александру Антоненко пришлось помогать предыдущим тренерам «Оболони» Валерию Иващенко, Сергею Шищенко, и убежден, что в своей самостоятельной работе он постарается заимствовать что-то ценное из их опыта, а также воспользоваться собственными наработками. Это должно пойти на пользу команде. Сейчас тренировочный процесс проходит интересно, все стараются выкладываться максимально, чтобы встретить новые испытания во всеоружии».

«Не беспокоит ли то, что «Оболонь» осталась без группы игроков основного состава? Конечно, сначала их отсутствие будет ощущаться, однако с каждым проведенным спаррингом будем действовать все слаженнее. В клубе прилагают усилия, чтобы найти им достойную замену. Сейчас в расположении «Оболони» находятся опытные защитники Евгений Шевченко из «Вереса», Дмитрий Семенов из «Левого Берега», есть еще несколько молодых футболистов на пересмотре и, надеюсь, снова будет острая конкуренция за место в стартовом составе.

«Кстати, это также помогло успешно выступить в прошлом сезоне», – сказал Приймак.