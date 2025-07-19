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Украина. Премьер лига
19 июля 2025, 07:35 | Обновлено 19 июля 2025, 07:45
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0

ОФИЦИАЛЬНО. Легионер подписал полноценный контракт с Александрией

Матеус Амарал получил соглашение до 30 червня 2028 року.

19 июля 2025, 07:35 | Обновлено 19 июля 2025, 07:45
340
0
ОФИЦИАЛЬНО. Легионер подписал полноценный контракт с Александрией
ФК Александрия. Матеус Амарал

Футбольный клуб «Александрия» достиг соглашения с бразильским клубом «Сан-Паулу», активировав опцию выкупа и подписав с хавбеком Матеусом полноценный контракт.

Матеус Амарал подписал с «Александрией» новое соглашение, рассчитанное до 30 июня 2028 года.

Матеус – бразильский футболист, воспитанник «Сан-Паулу», за который с 2017 года выступал в юношеских и молодежных командах. С осени 2024 года перешел в клуб УПЛ на правах аренды.

Дебютировал за дубль 14 сентября 2024 года в выездном матче против харьковского «Металлиста 1925-2» (1:2). За основную команду дебютировал 7 марта 2025 года в выездном матче против ковалевского «Колоса». Всего за «Александрию» в Премьер-лиге провел 2 матча.

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Сан-Паулу трансферы Александрия трансферы УПЛ Матеус Амарал
Николай Степанов Источник: ФК Александрия
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