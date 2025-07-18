Александрия выкупила контракт бразильского хавбека Сан-Паулу
Матеус Амарал получил полноценное трудовое соглашение в украинском клубе
Серебряный призер УПЛ «Александрия» заключила постоянное трудовое соглашение с 20-летним атакующим центральным хавбеком Матеусом Амаралом, сообщает портал Transfermarkt.
По его данным, за Амарала украинский клуб заплатил бразильскому «Сан-Паулу» 70 тысяч евро.
Сезон-2024/25 Амарал провел в «Александрии» в аренде, преимущественно выступая за молодежную команду клуба.
Ранее сообщалось, что Матеус пройдет тренировочные сборы с первой командой «Александрии», после чего будет принято решение относительно его будущего.
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