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  4. Александрия выкупила контракт бразильского хавбека Сан-Паулу
Украина. Премьер лига
18 июля 2025, 08:15 |
219
0

Александрия выкупила контракт бразильского хавбека Сан-Паулу

Матеус Амарал получил полноценное трудовое соглашение в украинском клубе

18 июля 2025, 08:15 |
219
0
Александрия выкупила контракт бразильского хавбека Сан-Паулу
instagram.com/mateusamaral_04

Серебряный призер УПЛ «Александрия» заключила постоянное трудовое соглашение с 20-летним атакующим центральным хавбеком Матеусом Амаралом, сообщает портал Transfermarkt.

По его данным, за Амарала украинский клуб заплатил бразильскому «Сан-Паулу» 70 тысяч евро.

Сезон-2024/25 Амарал провел в «Александрии» в аренде, преимущественно выступая за молодежную команду клуба.

Ранее сообщалось, что Матеус пройдет тренировочные сборы с первой командой «Александрии», после чего будет принято решение относительно его будущего.

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Амарал Матеус Александрия Сан-Паулу трансферы УПЛ трансферы
Алексей Сливченко Источник: Transfermarkt
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