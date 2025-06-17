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  4. Александрия пока не приняла решение по бразильскому легионеру из Сан-Паулу
Украина. Премьер лига
17 июня 2025, 06:27 | Обновлено 17 июня 2025, 06:41
231
0

Александрия пока не приняла решение по бразильскому легионеру из Сан-Паулу

Матеус Амарал пройдет летние сборы под руководством нового наставника

17 июня 2025, 06:27 | Обновлено 17 июня 2025, 06:41
231
0
Александрия пока не приняла решение по бразильскому легионеру из Сан-Паулу
YouTube. Матеус Амарал

«Александрия» пока не приняла решение относительно будущего Матеуса Амарала, который прошлый сезон провел в клубе на правах аренды из «Сан-Паулу».

Бразилец под руководством нового главного тренера Кирилла Нестеренко пройдет летние сборы. Именно после них клуб определится с дальнейшей судьбой футболиста.

Между «Александрией» и «Сан-Паулу» будет согласована ориентировочная стоимость трансфера игрока, она может составить от 50 до 100 тысяч евро.

Во второй половине прошлого сезона Амарал почти не попадал в основу, сыграв всего два матча (выходя на замену), а окончание чемпионата пропустил из-за травмы. В первом круге он преимущественно выступал за дубль (7 матчей, забил 1 гол).

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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