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Украина. Премьер лига
16 января 2025, 13:35 | Обновлено 16 января 2025, 13:43
141
0

Подтянули из дубля. Ротань взял на сборы молодого бразильца

Матеус Амарал тренируется с первой командой «Александрии»

16 января 2025, 13:35 | Обновлено 16 января 2025, 13:43
141
0
Подтянули из дубля. Ротань взял на сборы молодого бразильца
ФК «Александрия». Матеус Амарал

«Александрия» приступила к подготовке ко второй части сезона. Команда Руслана Ротаня проводит учебно-тренировочный сбор в Турции.

Вместе с футболистами первой команды тренируется 20-летний бразильский легионер «Александрии» Матеус Амарал, сообщает ТаТоТаке. Игрок принадлежит «Сан-Паулу» и находится в аренде до лета 2025 года. У «Александрии» есть опция выкупа полузащитника.

В первой части сезона Матеус Амарал выступал за «Александрию-2» во Второй лиге. Провел 5 матчей, забил один мяч. Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 27-летнего итальянца в 22 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что «Александрия» подписала французского защитника.

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Александрия Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу учебно-тренировочные сборы Руслан Ротань
Сергій Турчак Источник: ТаТоТаке
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