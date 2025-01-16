Подтянули из дубля. Ротань взял на сборы молодого бразильца

«Александрия» приступила к подготовке ко второй части сезона. Команда Руслана Ротаня проводит учебно-тренировочный сбор в Турции.

Вместе с футболистами первой команды тренируется 20-летний бразильский легионер «Александрии» Матеус Амарал, сообщает ТаТоТаке. Игрок принадлежит «Сан-Паулу» и находится в аренде до лета 2025 года. У «Александрии» есть опция выкупа полузащитника.

В первой части сезона Матеус Амарал выступал за «Александрию-2» во Второй лиге. Провел 5 матчей, забил один мяч. Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 27-летнего итальянца в 22 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что «Александрия» подписала французского защитника.