ОФИЦИАЛЬНО. Александрия подписала французского защитника

Клуб УПЛ «Александрия» объявил о подписании французского защитника Тео Ндика Матама. Договор игрока, который перешел свободным агентом, рассчитан до лета 2026 года с опцией продления еще на сезон.

24-летнй футболист преимущественно действует на левом фланге обороны. В нынешнем сезоне провел 14 матчей за «Грассхоппер», забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.

Матам ранее выступал за резервную команду «Лиона», а также за «Бурк-ан-Брес Перонна 01» (Франция) и «Остенде» (Бельгия).

Играл за сборные Франции U-16, U-19 и U-20.