Украина. Премьер лига15 января 2025, 20:48 | Обновлено 15 января 2025, 20:56
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ОФИЦИАЛЬНО. Александрия подписала французского защитника
Матам получил контракт до лета 2026 года
15 января 2025, 20:48 | Обновлено 15 января 2025, 20:56
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Клуб УПЛ «Александрия» объявил о подписании французского защитника Тео Ндика Матама. Договор игрока, который перешел свободным агентом, рассчитан до лета 2026 года с опцией продления еще на сезон.
24-летнй футболист преимущественно действует на левом фланге обороны. В нынешнем сезоне провел 14 матчей за «Грассхоппер», забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.
Матам ранее выступал за резервную команду «Лиона», а также за «Бурк-ан-Брес Перонна 01» (Франция) и «Остенде» (Бельгия).
Играл за сборные Франции U-16, U-19 и U-20.
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