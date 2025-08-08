ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 подписал африканского форварда

Клуб УПЛ Металлист 1925 объявил о подписании контракта с нигерийским форвардом Питером Итодо. Игрок получил договор на 4 года.

22-летний игрок выбрал 98-й номер.

Итодо родился в Лагосе, крупнейшем городе Нигерии. На родине играл в академиях и юношеских командах Абуджа Сити, Супер Ангелы и других. В августе 2023-го года стал игроком албанского клуба Луце 2008 и в дебютном сезоне в 35 матчах отличился 19 голами, став лучшим бомбардиром второго дивизиона Албании, летом 2024 года стал игроком Динамо Сити, за который провел 34 матча, забил 21 гол и сделал 5 и ассистов.

Победитель Кубка Албании 2024/2025 и бронзовый призер местного первенства.