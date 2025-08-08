Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 подписал африканского форварда
Украина. Премьер лига
08 августа 2025, 16:45 | Обновлено 08 августа 2025, 17:32
ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 подписал африканского форварда

Итодо получил контракт на 4 года

ФК Металлист 1925

Клуб УПЛ Металлист 1925 объявил о подписании контракта с нигерийским форвардом Питером Итодо. Игрок получил договор на 4 года.

22-летний игрок выбрал 98-й номер.

Итодо родился в Лагосе, крупнейшем городе Нигерии. На родине играл в академиях и юношеских командах Абуджа Сити, Супер Ангелы и других. В августе 2023-го года стал игроком албанского клуба Луце 2008 и в дебютном сезоне в 35 матчах отличился 19 голами, став лучшим бомбардиром второго дивизиона Албании, летом 2024 года стал игроком Динамо Сити, за который провел 34 матча, забил 21 гол и сделал 5 и ассистов.

Победитель Кубка Албании 2024/2025 и бронзовый призер местного первенства.

Питер Итодо Мандела Металлист 1925 трансферы трансферы УПЛ Украинская Премьер-лига
Иван Зинченко Источник: ФК Металлист 1925
