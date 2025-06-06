ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ объявил о возвращении легионера в Полесье
Бразилец Венделл вернется в Житомир
Ровенский «Верес» официально объявил об уходе из клуба бразильца Венделла, контракт которого принадлежит житомирскому «Полесью». Об этом пишет пресс-служба «волков».
«Бразильский нападающий Габриэль Венделл, во второй части сезона выступавший за ровенский Вереск на правах аренды - возвращается в житомирское Полесье», – говорится в сообщении.
В составе красно-черных форвард сыграл в шести матчах (5 поединков УПЛ и 1 в Кубке Украины), всего проведя на поле ровно 100 минут.
Ранее сообщалось, что иностранный форвард вернется в Верес после аренды
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