ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ объявил о возвращении легионера в Полесье

Ровенский «Верес» официально объявил об уходе из клуба бразильца Венделла, контракт которого принадлежит житомирскому «Полесью». Об этом пишет пресс-служба «волков».

«Бразильский нападающий Габриэль Венделл, во второй части сезона выступавший за ровенский Вереск на правах аренды - возвращается в житомирское Полесье», – говорится в сообщении.

В составе красно-черных форвард сыграл в шести матчах (5 поединков УПЛ и 1 в Кубке Украины), всего проведя на поле ровно 100 минут.

Ранее сообщалось, что иностранный форвард вернется в Верес после аренды