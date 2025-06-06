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Украина. Премьер лига
06 июня 2025, 13:09 | Обновлено 06 июня 2025, 13:11
147
0

ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ объявил о возвращении легионера в Полесье

Бразилец Венделл вернется в Житомир

06 июня 2025, 13:09 | Обновлено 06 июня 2025, 13:11
147
0
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ объявил о возвращении легионера в Полесье
НК Верес. Венделл

Ровенский «Верес» официально объявил об уходе из клуба бразильца Венделла, контракт которого принадлежит житомирскому «Полесью». Об этом пишет пресс-служба «волков».

«Бразильский нападающий Габриэль Венделл, во второй части сезона выступавший за ровенский Вереск на правах аренды - возвращается в житомирское Полесье», – говорится в сообщении.

В составе красно-черных форвард сыграл в шести матчах (5 поединков УПЛ и 1 в Кубке Украины), всего проведя на поле ровно 100 минут.

Ранее сообщалось, что иностранный форвард вернется в Верес после аренды

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Венделл Габриэл Верес Ровно Полесье Житомир Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: ФК Верес
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