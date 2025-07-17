Украина. Вторая лига17 июля 2025, 15:41 | Обновлено 17 июля 2025, 15:47
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ОФИЦИАЛЬНО. Воспитанник Руха перешел в клуб из Второй лиги
Илья Поповский со следующего сезона будет играть в «Куликов-Белке»
17 июля 2025, 15:41 | Обновлено 17 июля 2025, 15:47
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Клуб Второй лиги Украины, «Куликов-Белка», официально объявил о подписании контракта 20-летним фланговым защитником Ильей Поповским.
Информация о подписанном контракте футболиста отсутствует.
В течение сезона 2024/25 Илья выступал за «Рух-2», сыграв всего 14 матчей (один гол и один ассист).
Интересно, что Поповский ранее представлял цвета клуба «Куликов-Белка». Защитник играл за команду, когда она находилась в любительском футболе. Всего за команду Илья сыграл 12 матчей и забил один мяч.
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