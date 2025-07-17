ОФИЦИАЛЬНО. Воспитанник Руха перешел в клуб из Второй лиги

Клуб Второй лиги Украины, «Куликов-Белка», официально объявил о подписании контракта 20-летним фланговым защитником Ильей Поповским.

Информация о подписанном контракте футболиста отсутствует.

В течение сезона 2024/25 Илья выступал за «Рух-2», сыграв всего 14 матчей (один гол и один ассист).

Интересно, что Поповский ранее представлял цвета клуба «Куликов-Белка». Защитник играл за команду, когда она находилась в любительском футболе. Всего за команду Илья сыграл 12 матчей и забил один мяч.