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Украина. Вторая лига
17 июля 2025, 15:41 | Обновлено 17 июля 2025, 15:47
626
0

ОФИЦИАЛЬНО. Воспитанник Руха перешел в клуб из Второй лиги

Илья Поповский со следующего сезона будет играть в «Куликов-Белке»

17 июля 2025, 15:41 | Обновлено 17 июля 2025, 15:47
626
0
ОФИЦИАЛЬНО. Воспитанник Руха перешел в клуб из Второй лиги
ФК Рух. Илья Поповский

Клуб Второй лиги Украины, «Куликов-Белка», официально объявил о подписании контракта 20-летним фланговым защитником Ильей Поповским.

Информация о подписанном контракте футболиста отсутствует.

В течение сезона 2024/25 Илья выступал за «Рух-2», сыграв всего 14 матчей (один гол и один ассист).

Интересно, что Поповский ранее представлял цвета клуба «Куликов-Белка». Защитник играл за команду, когда она находилась в любительском футболе. Всего за команду Илья сыграл 12 матчей и забил один мяч.

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Куликов-Белка Вторая лига Украины чемпионат Украины по футболу Рух Львов Рух-2 Львов
Андрей Витренко Источник
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