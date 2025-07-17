Представитель Украинской Премьер-лиги, «Рух» Львов, объявили о возвращении нападающего из Гамбии Бабукарра Фаала в расположение команды.

Легионер не смог вовремя вернуться в Украину после летнего отпуска.

Футболисту было отказано в пересечении границы Молдовы из-за бюрократических требований.

В связи с этой ситуацией «Рух» обратился в Министерство иностранных дел Молдовы с просьбой помочь игроку пересечь границу.

Рух сообщил о возвращении легионера, которого задержали на границе