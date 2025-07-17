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Украина. Премьер лига
17 июля 2025, 15:05 | Обновлено 17 июля 2025, 15:07
413
0

Рух сообщил о возвращении легионера, которого задержали на границе

Бабукарр Фаал присоединился к расположению львовского клуба

17 июля 2025, 15:05 | Обновлено 17 июля 2025, 15:07
413
0
Рух сообщил о возвращении легионера, которого задержали на границе
ФК РУХ. Бабукарр Фаал

Представитель Украинской Премьер-лиги, «Рух» Львов, объявили о возвращении нападающего из Гамбии Бабукарра Фаала в расположение команды.

Легионер не смог вовремя вернуться в Украину после летнего отпуска.

Футболисту было отказано в пересечении границы Молдовы из-за бюрократических требований.

В связи с этой ситуацией «Рух» обратился в Министерство иностранных дел Молдовы с просьбой помочь игроку пересечь границу.

Рух сообщил о возвращении легионера, которого задержали на границе

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Рух Львов Бабукарр Фаал фото
Андрей Витренко Источник: ФК Рух Львов
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