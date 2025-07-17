Украина. Премьер лига17 июля 2025, 15:05 | Обновлено 17 июля 2025, 15:07
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Рух сообщил о возвращении легионера, которого задержали на границе
Бабукарр Фаал присоединился к расположению львовского клуба
17 июля 2025, 15:05 | Обновлено 17 июля 2025, 15:07
413
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Представитель Украинской Премьер-лиги, «Рух» Львов, объявили о возвращении нападающего из Гамбии Бабукарра Фаала в расположение команды.
Легионер не смог вовремя вернуться в Украину после летнего отпуска.
Футболисту было отказано в пересечении границы Молдовы из-за бюрократических требований.
В связи с этой ситуацией «Рух» обратился в Министерство иностранных дел Молдовы с просьбой помочь игроку пересечь границу.
Рух сообщил о возвращении легионера, которого задержали на границе
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