Украинский клуб обратился с просьбой в МИД Молдовы. В чем причина?

Представитель Украинской Премьер-лиги, львовский «Рух», обратился в Министерство иностранных дел Молдовы с просьбой помочь игроку клуба Бабукарру Фаалу пересечь границу, чтобы футболист мог попасть в Украину.

Легионер из Гамбии получил отказ в пересечении границы Молдовы из-за бюрократических требований.

«Рух» готов взять на себя все финансовые расходы, чтобы игрок в ближайшее время оказался на территории Украины и присоединился к команде.

Обращение клуба «Рух» Львов:

ФК «Рух» официально обращается в Министерство иностранных дел Республики Молдова и к аппарату президента Республики Молдова по поводу ситуации, сложившейся с игроком нашего клуба Бабукарром Фаалом.

В настоящее время гражданин Республики Гамбия Бабукарр Фаал не может попасть в Украину из-за ряда бюрократических требований, которые не позволяют ему пересечь границу в Молдове. Это необходимо, чтобы транзитом через эту страну попасть в Украину. Поскольку наши страны имеют дружеские и добрососедские отношения, ФК «Рух» просит учесть непростую ситуацию, которая сейчас сложилась в Украине, и предоставить Бабукарру Фаалу необходимую юридическую помощь.

Бабукарр Фаал является официально зарегистрированным игроком ФК «Рух» и имеет вид на жительство в Украине. Команда нуждается в его присутствии на базе клуба для выполнения контрактных обязательств. Сам игрок также заинтересован как можно скорее прибыть в расположение клуба и пройти учебно-тренировочные сборы в составе «Руха».

В связи с этим ФК «Рух» просит соответствующие органы содействовать в решении данного вопроса и помочь игроку нашего клуба попасть на территорию Украины. Все необходимые финансовые расходы на трансфер игрока и юридические нужды клуб готов взять на себя.