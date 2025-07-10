Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Украинский клуб обратился с просьбой в МИД Молдовы. В чем причина?
Украина. Премьер лига
10 июля 2025, 13:34 | Обновлено 10 июля 2025, 13:40
1256
0

Украинский клуб обратился с просьбой в МИД Молдовы. В чем причина?

Легионер Бабукарр Фаал не может пересечь границу

10 июля 2025, 13:34 | Обновлено 10 июля 2025, 13:40
1256
0
Украинский клуб обратился с просьбой в МИД Молдовы. В чем причина?
Getty Images/Global Images Ukraine. Бабукарр Фаал

Представитель Украинской Премьер-лиги, львовский «Рух», обратился в Министерство иностранных дел Молдовы с просьбой помочь игроку клуба Бабукарру Фаалу пересечь границу, чтобы футболист мог попасть в Украину.

Легионер из Гамбии получил отказ в пересечении границы Молдовы из-за бюрократических требований.

«Рух» готов взять на себя все финансовые расходы, чтобы игрок в ближайшее время оказался на территории Украины и присоединился к команде.

Обращение клуба «Рух» Львов:

ФК «Рух» официально обращается в Министерство иностранных дел Республики Молдова и к аппарату президента Республики Молдова по поводу ситуации, сложившейся с игроком нашего клуба Бабукарром Фаалом.

В настоящее время гражданин Республики Гамбия Бабукарр Фаал не может попасть в Украину из-за ряда бюрократических требований, которые не позволяют ему пересечь границу в Молдове. Это необходимо, чтобы транзитом через эту страну попасть в Украину. Поскольку наши страны имеют дружеские и добрососедские отношения, ФК «Рух» просит учесть непростую ситуацию, которая сейчас сложилась в Украине, и предоставить Бабукарру Фаалу необходимую юридическую помощь.

Бабукарр Фаал является официально зарегистрированным игроком ФК «Рух» и имеет вид на жительство в Украине. Команда нуждается в его присутствии на базе клуба для выполнения контрактных обязательств. Сам игрок также заинтересован как можно скорее прибыть в расположение клуба и пройти учебно-тренировочные сборы в составе «Руха».

В связи с этим ФК «Рух» просит соответствующие органы содействовать в решении данного вопроса и помочь игроку нашего клуба попасть на территорию Украины. Все необходимые финансовые расходы на трансфер игрока и юридические нужды клуб готов взять на себя.

По теме:
ФОТО. Карпаты провели первую тренировку на сборах в Австрии
Неожиданно. Желько Любенович покинул полтавскую Ворсклу
Тренер Кривбасса: «Согласился на приглашение без колебаний»
Рух Львов чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига заявление Бабукарр Фаал
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шахтер – Ильвес. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги Европы
Футбол | 10 июля 2025, 11:48 32
Шахтер – Ильвес. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги Европы
Шахтер – Ильвес. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги Европы

Арда Туран начинает и…

Воздух стал чище. Определены обе полуфинальные пары Уимблдона-2025 у женщин
Теннис | 09 июля 2025, 18:59 40
Воздух стал чище. Определены обе полуфинальные пары Уимблдона-2025 у женщин
Воздух стал чище. Определены обе полуфинальные пары Уимблдона-2025 у женщин

9 июля Ига Свентек выбила Людмилу Самсонову, а Белинда Бенчич одолела Мирру Андрееву

ОФИЦИАЛЬНО. Ман Юнайтед подписал нападающего, которого сразу отдал в аренду
Футбол | 10.07.2025, 13:54
ОФИЦИАЛЬНО. Ман Юнайтед подписал нападающего, которого сразу отдал в аренду
ОФИЦИАЛЬНО. Ман Юнайтед подписал нападающего, которого сразу отдал в аренду
Вот это так поворот. Звезда сборной Украины поедет играть к Моуриньо
Футбол | 10.07.2025, 07:40
Вот это так поворот. Звезда сборной Украины поедет играть к Моуриньо
Вот это так поворот. Звезда сборной Украины поедет играть к Моуриньо
Защитник Динамо выехал за границу. Он завершает трансфер
Футбол | 09.07.2025, 16:13
Защитник Динамо выехал за границу. Он завершает трансфер
Защитник Динамо выехал за границу. Он завершает трансфер
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Реал после катастрофы от ПСЖ указал на дверь трем звездам
Реал после катастрофы от ПСЖ указал на дверь трем звездам
10.07.2025, 07:03 3
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Знаете, почему Усик такой особенный боксер?»
Леннокс ЛЬЮИС: «Знаете, почему Усик такой особенный боксер?»
09.07.2025, 07:02 1
Бокс
Турки Аль-Шейх обратился к Красюку после того, как тот ушел от Усика
Турки Аль-Шейх обратился к Красюку после того, как тот ушел от Усика
09.07.2025, 05:14
Бокс
Это важные изменения. УЕФА вводит новое правило в плей-офф еврокубков
Это важные изменения. УЕФА вводит новое правило в плей-офф еврокубков
09.07.2025, 06:00 6
Футбол
Морозюк назвал футболистов, которые были пассажирами в киевском Динамо
Морозюк назвал футболистов, которые были пассажирами в киевском Динамо
09.07.2025, 10:12
Футбол
Известно, сколько заработает Мудрик, если его дисквалифицируют на 4 года
Известно, сколько заработает Мудрик, если его дисквалифицируют на 4 года
08.07.2025, 08:18 25
Футбол
Долгожданная битва. Определена первая пара 1/2 финала Уимблдона у мужчин
Долгожданная битва. Определена первая пара 1/2 финала Уимблдона у мужчин
08.07.2025, 21:50 1
Теннис
Александр УСИК: «Это плохо. Очень плохо. Тебя хватит на два-три года»
Александр УСИК: «Это плохо. Очень плохо. Тебя хватит на два-три года»
08.07.2025, 12:40
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем