ОФИЦИАЛЬНО. ЛНЗ неожиданно попрощался с легионером, отдав в аренду

Легионер черкасского ЛНЗ Молло Бессала покинул расположение «фиолетовых» Об этом сообщает клубная пресс-служба.

По официальной информации, он будет защищать цвета тираспольского «Шерифа» на правах аренды. Договор подписан на один год – до лета 2026 года.

В прошлом сезоне Молло провел 25 матчей на клубном уровне в УПЛ, забив один гол и отдав 3 результативных передачи. Контракт легионера с ЛНЗ действует до 31 декабря 2027 года.

Ранее сообщалось, что в ЛНЗ состоялась очередная тренерская отставка.