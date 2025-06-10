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  4. ОФИЦИАЛЬНО. ЛНЗ неожиданно попрощался с легионером, отдав в аренду
Украина. Премьер лига
10 июня 2025, 11:16 |
714
1

ОФИЦИАЛЬНО. ЛНЗ неожиданно попрощался с легионером, отдав в аренду

Молло Бессала продолжит карьеру в Шерифе из Тирасполя

10 июня 2025, 11:16 |
714
1
ОФИЦИАЛЬНО. ЛНЗ неожиданно попрощался с легионером, отдав в аренду
ФК ЛНЗ. Молло Бессала

Легионер черкасского ЛНЗ Молло Бессала покинул расположение «фиолетовых» Об этом сообщает клубная пресс-служба.

По официальной информации, он будет защищать цвета тираспольского «Шерифа» на правах аренды. Договор подписан на один год – до лета 2026 года.

В прошлом сезоне Молло провел 25 матчей на клубном уровне в УПЛ, забив один гол и отдав 3 результативных передачи. Контракт легионера с ЛНЗ действует до 31 декабря 2027 года.

Ранее сообщалось, что в ЛНЗ состоялась очередная тренерская отставка.

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Молло Бессала Шериф Тирасполь ЛНЗ Черкассы Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу аренда игрока
Олег Вахоцкий Источник: ФК ЛНЗ
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Комментарии 1
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Gargantua81
неожиданно?
год промучились с этим фуфлом, которое Колесник напарил.
Момо тоже постараются спихнуть.
абсолютно левые пассажиры
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-1
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Теннис
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