ОФИЦИАЛЬНО. ЛНЗ неожиданно попрощался с легионером, отдав в аренду
Молло Бессала продолжит карьеру в Шерифе из Тирасполя
Легионер черкасского ЛНЗ Молло Бессала покинул расположение «фиолетовых» Об этом сообщает клубная пресс-служба.
По официальной информации, он будет защищать цвета тираспольского «Шерифа» на правах аренды. Договор подписан на один год – до лета 2026 года.
В прошлом сезоне Молло провел 25 матчей на клубном уровне в УПЛ, забив один гол и отдав 3 результативных передачи. Контракт легионера с ЛНЗ действует до 31 декабря 2027 года.
Ранее сообщалось, что в ЛНЗ состоялась очередная тренерская отставка.
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