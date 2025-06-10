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Украина. Премьер лига
10 июня 2025, 09:13 |
1012
0

Экс-капитан ЛНЗ перейдет в другой клуб УПЛ, досрочно разорвав контракт

Виталий Бойко станет игроком «Вереса» из Ровно

10 июня 2025, 09:13 |
1012
0
Экс-капитан ЛНЗ перейдет в другой клуб УПЛ, досрочно разорвав контракт
ЛНЗ. Виталий Бойко

Полузащитник черкасского ЛНЗ Виталий Бойко сменит клубную прописку в летнее трансферное окно, но останется в Украинской Премьер-лиге.

Как стало известно Sport.ua, Бойко уже договорился о досрочном расторжении контракта с «фиолетовыми». Полузащитник продолжит карьеру в ровенском «Вересе», куда перейдет на правах свободного агента.

В прошлом сезоне, который стал дебютным для ЛНЗ в Украинской Премьер-лиге, именно Виталий был капитаном черкасской команды, но после ухода Олега Дулуба с должности главного тренера «фиолетовых» потерял это звание и сейчас считается игроком ротации.

Действующий контракт Виталия Бойко с ЛНС заканчивается 31 декабря 2025 года. Transfermarkt оценивает футболиста в 600 тысяч евро.

Ранее сообщалось, что в ЛНЗ состоялась очередная тренерская отставка.

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Виталий Бойко ЛНЗ Черкассы Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу трансферы трансферы УПЛ Верес Ровно
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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