Экс-капитан ЛНЗ перейдет в другой клуб УПЛ, досрочно разорвав контракт

Полузащитник черкасского ЛНЗ Виталий Бойко сменит клубную прописку в летнее трансферное окно, но останется в Украинской Премьер-лиге.

Как стало известно Sport.ua, Бойко уже договорился о досрочном расторжении контракта с «фиолетовыми». Полузащитник продолжит карьеру в ровенском «Вересе», куда перейдет на правах свободного агента.

В прошлом сезоне, который стал дебютным для ЛНЗ в Украинской Премьер-лиге, именно Виталий был капитаном черкасской команды, но после ухода Олега Дулуба с должности главного тренера «фиолетовых» потерял это звание и сейчас считается игроком ротации.

Действующий контракт Виталия Бойко с ЛНС заканчивается 31 декабря 2025 года. Transfermarkt оценивает футболиста в 600 тысяч евро.

Ранее сообщалось, что в ЛНЗ состоялась очередная тренерская отставка.