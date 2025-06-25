ОФИЦИАЛЬНО. Киевское Динамо отправило полузащитника в аренду в Грузию
Александре Пейкришвили будет выступать за «Динамо» Тбилиси
Полузащитник киевского «Динамо» U-19 Александре Пейкришвили продолжит карьеру в чемпионате Грузии.
Футболист присоединился к «Динамо» Тбилиси на правах аренды – об этом сообщил грузинский клуб в социальных сетях и на официальном сайте. По условиям сделки, 19-летний футболист проведет в Грузии сезон 2025/26.
Стоит отметить, что Пейкришвили является воспитанником тбилисского коллектива, откуда и перебрался в киевский клуб за 300 тысяч евро в июле прошлого года.
Грузинский игрок провел 24 матча в чемпионате U-19, в которых забил шесть голов и отдал одну результативную передачу. Контракт Александре с «бело-синими» истекает в июне 2029 года. Ориентировочная стоимость полузащитника составляет 200 тысяч евро.
На данный момент «Динамо» Тбилиси занимает четвертое место в чемпионате Грузии. Отставание от лидера составляет 15 баллов, от зоны еврокубков – один пункт.
Aleksandre Peikrishvili (19 ans)🇬🇪 va être prêter au Dinamo pour le reste de la saison ! C'est un retour dans son club formateur lui qui avait été vendu au Dynamo de Kiev 🇺🇦 il y a 1 an, c'est un milieu central pic.twitter.com/2RTMpX4qkD— Dinamo Tbilisi (Fr) (@FrDinamo) June 25, 2025
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Парижский клуб хочет продать вратаря сборной страны-террориста
Футболист перейдет в «Милан»