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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Киевское Динамо отправило полузащитника в аренду в Грузию
Украина. Премьер лига
25 июня 2025, 13:41 |
713
1

ОФИЦИАЛЬНО. Киевское Динамо отправило полузащитника в аренду в Грузию

Александре Пейкришвили будет выступать за «Динамо» Тбилиси

25 июня 2025, 13:41 |
713
1
ОФИЦИАЛЬНО. Киевское Динамо отправило полузащитника в аренду в Грузию
ФК Динамо Тбилиси. Александре Пейкришвили

Полузащитник киевского «Динамо» U-19 Александре Пейкришвили продолжит карьеру в чемпионате Грузии.

Футболист присоединился к «Динамо» Тбилиси на правах аренды – об этом сообщил грузинский клуб в социальных сетях и на официальном сайте. По условиям сделки, 19-летний футболист проведет в Грузии сезон 2025/26.

Стоит отметить, что Пейкришвили является воспитанником тбилисского коллектива, откуда и перебрался в киевский клуб за 300 тысяч евро в июле прошлого года.

Грузинский игрок провел 24 матча в чемпионате U-19, в которых забил шесть голов и отдал одну результативную передачу. Контракт Александре с «бело-синими» истекает в июне 2029 года. Ориентировочная стоимость полузащитника составляет 200 тысяч евро.

На данный момент «Динамо» Тбилиси занимает четвертое место в чемпионате Грузии. Отставание от лидера составляет 15 баллов, от зоны еврокубков – один пункт.

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Николай Титюк Источник: ФК Динамо Тбилиси
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MaximusOne
Самий кращий півзахисник молодіжки був, дивно що йому не дали шанс в основній команді.
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