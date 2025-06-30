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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Верес объявил об уходе защитника. Он не продлил контракт
Украина. Премьер лига
30 июня 2025, 09:09 |
328
0

ОФИЦИАЛЬНО. Верес объявил об уходе защитника. Он не продлил контракт

Евгений Шевченко покинул расположение «волков»

30 июня 2025, 09:09 |
328
0
ОФИЦИАЛЬНО. Верес объявил об уходе защитника. Он не продлил контракт
НК Верес. Евгений Шевченко

Ровенский «Верес» официально объявил об уходе украинского защитника Евгения Шевченко. Об этом пишет клубная пресс-служба.

По официальной информации, Шевченко решил не продлевать контракт с «волками», покинув расположение клуба на правах свободного агента.

«Народный клуб Верес благодарит Евгения Шевченко за игру и желает успехов в будущем», – лаконично говорится в сообщении.

В прошлом сезоне Евгений Шевченко провел 26 матчей за Верес в чемпионате и Кубке Украины, забил 1 гол и отличился 1 результативной передачей.

Ранее сообщалось, что Верес подписал контракт с бывшим капитаном черкасского ЛНЗ.

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Евгений Шевченко (футболист) Верес Ровно расторжение контракта Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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