ОФИЦИАЛЬНО. Верес объявил об уходе защитника. Он не продлил контракт
Евгений Шевченко покинул расположение «волков»
Ровенский «Верес» официально объявил об уходе украинского защитника Евгения Шевченко. Об этом пишет клубная пресс-служба.
По официальной информации, Шевченко решил не продлевать контракт с «волками», покинув расположение клуба на правах свободного агента.
«Народный клуб Верес благодарит Евгения Шевченко за игру и желает успехов в будущем», – лаконично говорится в сообщении.
В прошлом сезоне Евгений Шевченко провел 26 матчей за Верес в чемпионате и Кубке Украины, забил 1 гол и отличился 1 результативной передачей.
Ранее сообщалось, что Верес подписал контракт с бывшим капитаном черкасского ЛНЗ.
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