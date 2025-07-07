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Украина. Премьер лига
07 июля 2025, 13:19 | Обновлено 07 июля 2025, 13:26
871
1

ОФИЦИАЛЬНО. Александрия подписала 25-летнего легионера-защитника

Жослен Беиратче перебрался в Украину на правах свободного агента

07 июля 2025, 13:19 | Обновлено 07 июля 2025, 13:26
871
1
ОФИЦИАЛЬНО. Александрия подписала 25-летнего легионера-защитника
Getty Images/Global Images Ukraine. Жослен Беиратче

Серебряный призер Премьер-лиги – «Александрия» – продолжает подготовку к новому сезону и работу над формированием состава накануне старта в Лиге конференций.

«Горожане» объявили о подписании 25-летнего защитника Жослен Беиратче, который присоединился к украинской команде на правах свободного агента. «Александрия» не сообщила детали перехода, но по данным Transfermarkt, футболист из Кот-д'Ивуара договорился о сотрудничестве до июня 2026 года.

В своей профессиональной карьере Беиратче играл за итальянский «Джорджоне», албанские «Тирана» и «Динамо». Последним клубом защитника был «Шериф» из Молдовы, который он покинул 1 июля на правах свободного агента.

В прошлом сезоне Жослен провел 12 матчей, в которых забил один гол. Ориентировочная стоимость футболиста составляет 225 тысяч евро.

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Александрия чемпионат Молдовы по футболу Шериф Тирасполь трансферы трансферы УПЛ свободный агент
Николай Титюк Источник: ФК Александрия
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Artem_Ponomar
ну непоганий трансфер але все одно слабенько як для команди яка повинна грати в єврокубках
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