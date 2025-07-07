ОФИЦИАЛЬНО. Александрия подписала 25-летнего легионера-защитника

Серебряный призер Премьер-лиги – «Александрия» – продолжает подготовку к новому сезону и работу над формированием состава накануне старта в Лиге конференций.

«Горожане» объявили о подписании 25-летнего защитника Жослен Беиратче, который присоединился к украинской команде на правах свободного агента. «Александрия» не сообщила детали перехода, но по данным Transfermarkt, футболист из Кот-д'Ивуара договорился о сотрудничестве до июня 2026 года.

В своей профессиональной карьере Беиратче играл за итальянский «Джорджоне», албанские «Тирана» и «Динамо». Последним клубом защитника был «Шериф» из Молдовы, который он покинул 1 июля на правах свободного агента.

В прошлом сезоне Жослен провел 12 матчей, в которых забил один гол. Ориентировочная стоимость футболиста составляет 225 тысяч евро.