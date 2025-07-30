ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Первой лиги объявил о переходе игрока к новичку УПЛ

Столичный клуб «Левый Берег», который в сезоне 2025/26 будет выступать в Первой лиге, официально объявил об уходе 23-летнего нападающего Богдана Кобзаря.

По информации клуба, футболист продолжит карьеру в «Полтаве».

«Левый Берег» благодарит Богдана за совместный путь и желает новых свершений на следующем этапе карьеры!», – написала пресс-служба.

Кобзарь присоединился к составу «лелек» в сентябре 2024 года. За это время Богдан отыграл 10 матчей, в которых нападающему так и не удалось отметиться результативным действием.

Ранее сообщалось, что «Левый Берег» подписал сразу двух голкиперов.