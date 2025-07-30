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Украина. Премьер лига
30 июля 2025, 18:39 | Обновлено 30 июля 2025, 19:47
632
0

ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Первой лиги объявил о переходе игрока к новичку УПЛ

«Левый Берег» попрощался с Богданом Кобзарем

30 июля 2025, 18:39 | Обновлено 30 июля 2025, 19:47
632
0
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Первой лиги объявил о переходе игрока к новичку УПЛ
ФК Левый Берег. Богдан Кобзарь

Столичный клуб «Левый Берег», который в сезоне 2025/26 будет выступать в Первой лиге, официально объявил об уходе 23-летнего нападающего Богдана Кобзаря.

По информации клуба, футболист продолжит карьеру в «Полтаве».

«Левый Берег» благодарит Богдана за совместный путь и желает новых свершений на следующем этапе карьеры!», – написала пресс-служба.

Кобзарь присоединился к составу «лелек» в сентябре 2024 года. За это время Богдан отыграл 10 матчей, в которых нападающему так и не удалось отметиться результативным действием.

Ранее сообщалось, что «Левый Берег» подписал сразу двух голкиперов.

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Андрей Витренко Источник: ФК Левый Берег
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