ОФИЦИАЛЬНО. Киевский клуб объявил о подписании сразу 2 футболистов
«Левый Берег» усилился Романом Жмурко и Александром Домолегу
Киевский «Левый Берег» объявил о подисании контрактов с двумя украинскими голкиперами. Об этом сообщает официальный сайт представителя Превой лиги.
Ими стали вратари Роман Жмурко и Александр Домолега. Роман будет выступать за киевский клуб под 12-м номеров, а Александр будет носить 23-й номер.
«Рады приветствовать новых голкиперов в «Левом Берегу»! Желаем стабильной игры, ярких сейвов и многочисленных побед вместе с командой!», – сообщение клуба.
Последним клубом Жмурко был «Эпицентр», у Домолега таким является «Ворскла».
Ранее сообщалось о том, что «Левый Берег» в контрольном матче разгромил «Шахтер» U-19.
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