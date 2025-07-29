ОФИЦИАЛЬНО. Киевский клуб объявил о подписании сразу 2 футболистов

Киевский «Левый Берег» объявил о подисании контрактов с двумя украинскими голкиперами. Об этом сообщает официальный сайт представителя Превой лиги.

Ими стали вратари Роман Жмурко и Александр Домолега. Роман будет выступать за киевский клуб под 12-м номеров, а Александр будет носить 23-й номер.

«Рады приветствовать новых голкиперов в «Левом Берегу»! Желаем стабильной игры, ярких сейвов и многочисленных побед вместе с командой!», – сообщение клуба.

Последним клубом Жмурко был «Эпицентр», у Домолега таким является «Ворскла».

Ранее сообщалось о том, что «Левый Берег» в контрольном матче разгромил «Шахтер» U-19.