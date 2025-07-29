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Украина. Первая лига
29 июля 2025, 12:30 | Обновлено 29 июля 2025, 12:53
515
0

ОФИЦИАЛЬНО. Киевский клуб объявил о подписании сразу 2 футболистов

«Левый Берег» усилился Романом Жмурко и Александром Домолегу

29 июля 2025, 12:30 | Обновлено 29 июля 2025, 12:53
515
0
ОФИЦИАЛЬНО. Киевский клуб объявил о подписании сразу 2 футболистов
ФК Левый Берег. Роман Жмурко и Александр Домолега

Киевский «Левый Берег» объявил о подисании контрактов с двумя украинскими голкиперами. Об этом сообщает официальный сайт представителя Превой лиги.

Ими стали вратари Роман Жмурко и Александр Домолега. Роман будет выступать за киевский клуб под 12-м номеров, а Александр будет носить 23-й номер.

«Рады приветствовать новых голкиперов в «Левом Берегу»! Желаем стабильной игры, ярких сейвов и многочисленных побед вместе с командой!», – сообщение клуба.

Последним клубом Жмурко был «Эпицентр», у Домолега таким является «Ворскла».

Ранее сообщалось о том, что «Левый Берег» в контрольном матче разгромил «Шахтер» U-19.

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Левый Берег Киев трансферы Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу
Даниил Кирияка Источник: ФК Левый Берег
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